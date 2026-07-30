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30. júla 2026

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej osem obetí, Zelenskyj pred nočným úderom varoval


Tagy: Civilné obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Najviac obetí hlásia z okolia Kryvého Rihu, ďalší ľudia zahynuli v Kyjeve a Poltavskej oblasti. Rusko útočilo balistickými raketami aj dronmi. Najmenej osem ľudí zahynulo a viac ako 30 utrpelo zranenia ...



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russia_ukraine_war_99778 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Najviac obetí hlásia z okolia Kryvého Rihu, ďalší ľudia zahynuli v Kyjeve a Poltavskej oblasti. Rusko útočilo balistickými raketami aj dronmi.


Najmenej osem ľudí zahynulo a viac ako 30 utrpelo zranenia pri nočných ruských raketových a dronových útokoch na viaceré oblasti Ukrajiny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v stredu večer varoval, že Rusko pripravuje ďalší rozsiahly útok, a vyzval obyvateľov, aby venovali maximálnu pozornosť leteckým poplachom.

Opäť zomierali deti


Najtragickejšie následky mal útok balistickou raketou na rodinný dom v obci neďaleko mesta Kryvyj Rih v Dnepropetrovskej oblasti.

Podľa miestnych úradov zahynuli štyria dospelí a dve dievčatá vo veku päť a dvanásť rokov. Ďalších osem ľudí utrpelo zranenia, pričom predstavitelia domobrany upozornili, že počet obetí sa môže ešte zvýšiť.

Útočili raketami


Ďalší človek prišiel o život po útoku bezpilotného lietadla na sklad v Poltavskej oblasti. V Kyjeve zahynul najmenej jeden človek a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri útoku balistickými raketami.

Starosta Vitalij Kličko informoval o požiaroch vo viacerých mestských častiach a vyzval obyvateľov, aby zostali v krytoch.

Aj západ Ukrajiny


Ďalších päť ľudí utrpelo zranenia vo východnej časti metropoly. Najmenej 15 zranených hlásili úrady aj zo západoukrajinského Ľvova.

„Prosím, vo všetkých regiónoch Ukrajiny venujte dnes pozornosť leteckým poplachom a zostaňte v bezpečí,“ uviedol Zelenskyj.

Prezident zároveň opätovne vyzval spojencov na urýchlené dodávky rakiet pre protivzdušnú obranu.

Pripomenul, že počas utorkového rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome hovorili aj o možnosti výroby rakiet pre systémy Patriot na Ukrajine. Podľa Zelenského Trump súhlasil s udelením licencií na ich výrobu.

Smrtiaci mesiac


Podľa Organizácie Spojených národov bol uplynulý mesiac pre civilistov na Ukrajine najsmrteľnejší od apríla 2022.

Rusko v poslednom období výrazne zintenzívnilo útoky raketami dlhého doletu a dronmi na ukrajinské mestá, zatiaľ čo Kyjev zvyšuje počet odvetných úderov na ciele v Rusku.


Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej osem obetí, Zelenskyj pred nočným úderom varoval © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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