|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 30.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Libuša
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. júla 2026
Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej osem obetí, Zelenskyj pred nočným úderom varoval
Najviac obetí hlásia z okolia Kryvého Rihu, ďalší ľudia zahynuli v Kyjeve a Poltavskej oblasti. Rusko útočilo balistickými raketami aj dronmi. Najmenej osem ľudí zahynulo a viac ako 30 utrpelo zranenia ...
Zdieľať
30.7.2026 (SITA.sk) - Najviac obetí hlásia z okolia Kryvého Rihu, ďalší ľudia zahynuli v Kyjeve a Poltavskej oblasti. Rusko útočilo balistickými raketami aj dronmi.
Najmenej osem ľudí zahynulo a viac ako 30 utrpelo zranenia pri nočných ruských raketových a dronových útokoch na viaceré oblasti Ukrajiny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v stredu večer varoval, že Rusko pripravuje ďalší rozsiahly útok, a vyzval obyvateľov, aby venovali maximálnu pozornosť leteckým poplachom.
Najtragickejšie následky mal útok balistickou raketou na rodinný dom v obci neďaleko mesta Kryvyj Rih v Dnepropetrovskej oblasti.
Podľa miestnych úradov zahynuli štyria dospelí a dve dievčatá vo veku päť a dvanásť rokov. Ďalších osem ľudí utrpelo zranenia, pričom predstavitelia domobrany upozornili, že počet obetí sa môže ešte zvýšiť.
Ďalší človek prišiel o život po útoku bezpilotného lietadla na sklad v Poltavskej oblasti. V Kyjeve zahynul najmenej jeden človek a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri útoku balistickými raketami.
Starosta Vitalij Kličko informoval o požiaroch vo viacerých mestských častiach a vyzval obyvateľov, aby zostali v krytoch.
Ďalších päť ľudí utrpelo zranenia vo východnej časti metropoly. Najmenej 15 zranených hlásili úrady aj zo západoukrajinského Ľvova.
„Prosím, vo všetkých regiónoch Ukrajiny venujte dnes pozornosť leteckým poplachom a zostaňte v bezpečí,“ uviedol Zelenskyj.
Prezident zároveň opätovne vyzval spojencov na urýchlené dodávky rakiet pre protivzdušnú obranu.
Pripomenul, že počas utorkového rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome hovorili aj o možnosti výroby rakiet pre systémy Patriot na Ukrajine. Podľa Zelenského Trump súhlasil s udelením licencií na ich výrobu.
Podľa Organizácie Spojených národov bol uplynulý mesiac pre civilistov na Ukrajine najsmrteľnejší od apríla 2022.
Rusko v poslednom období výrazne zintenzívnilo útoky raketami dlhého doletu a dronmi na ukrajinské mestá, zatiaľ čo Kyjev zvyšuje počet odvetných úderov na ciele v Rusku.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej osem obetí, Zelenskyj pred nočným úderom varoval © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej osem ľudí zahynulo a viac ako 30 utrpelo zranenia pri nočných ruských raketových a dronových útokoch na viaceré oblasti Ukrajiny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v stredu večer varoval, že Rusko pripravuje ďalší rozsiahly útok, a vyzval obyvateľov, aby venovali maximálnu pozornosť leteckým poplachom.
Opäť zomierali deti
Najtragickejšie následky mal útok balistickou raketou na rodinný dom v obci neďaleko mesta Kryvyj Rih v Dnepropetrovskej oblasti.
Podľa miestnych úradov zahynuli štyria dospelí a dve dievčatá vo veku päť a dvanásť rokov. Ďalších osem ľudí utrpelo zranenia, pričom predstavitelia domobrany upozornili, že počet obetí sa môže ešte zvýšiť.
Útočili raketami
Ďalší človek prišiel o život po útoku bezpilotného lietadla na sklad v Poltavskej oblasti. V Kyjeve zahynul najmenej jeden človek a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri útoku balistickými raketami.
Starosta Vitalij Kličko informoval o požiaroch vo viacerých mestských častiach a vyzval obyvateľov, aby zostali v krytoch.
Aj západ Ukrajiny
Ďalších päť ľudí utrpelo zranenia vo východnej časti metropoly. Najmenej 15 zranených hlásili úrady aj zo západoukrajinského Ľvova.
„Prosím, vo všetkých regiónoch Ukrajiny venujte dnes pozornosť leteckým poplachom a zostaňte v bezpečí,“ uviedol Zelenskyj.
Prezident zároveň opätovne vyzval spojencov na urýchlené dodávky rakiet pre protivzdušnú obranu.
Pripomenul, že počas utorkového rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome hovorili aj o možnosti výroby rakiet pre systémy Patriot na Ukrajine. Podľa Zelenského Trump súhlasil s udelením licencií na ich výrobu.
Smrtiaci mesiac
Podľa Organizácie Spojených národov bol uplynulý mesiac pre civilistov na Ukrajine najsmrteľnejší od apríla 2022.
Rusko v poslednom období výrazne zintenzívnilo útoky raketami dlhého doletu a dronmi na ukrajinské mestá, zatiaľ čo Kyjev zvyšuje počet odvetných úderov na ciele v Rusku.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej osem obetí, Zelenskyj pred nočným úderom varoval © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Evakuovaní sa vracajú domov, niektorí však namiesto príbytkov nachádzajú zhoreniská
Evakuovaní sa vracajú domov, niektorí však namiesto príbytkov nachádzajú zhoreniská
<< predchádzajúci článok
Tržby rástli, no zisk klesal. Maloobchod a potravinárstvo doplácajú na vysoké osobné náklady
Tržby rástli, no zisk klesal. Maloobchod a potravinárstvo doplácajú na vysoké osobné náklady