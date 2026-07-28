|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Krištof
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. júla 2026
Evenepoel na Tour de France potvrdil výbornú formu a nové možnosti
Belgičan Remco Evenepoel si dokázal svoje ambície aj po náročných troch týždňoch na Tour. Úradujúci olympijský šampión v cyklistike Remco Evenepoel už zvládol odpovedať na mnoho otázok ...
Zdieľať
28.7.2026 (SITA.sk) - Belgičan Remco Evenepoel si dokázal svoje ambície aj po náročných troch týždňoch na Tour.
Úradujúci olympijský šampión v cyklistike Remco Evenepoel už zvládol odpovedať na mnoho otázok týkajúcich sa jeho výkonnosti na Tour de France. Dvadsaťšesťročný Belgičan, považovaný za najlepšieho svetového jazdca v časovke, si upevnil pozíciu medzi elitou na tzv. Grand Tour skvelým výkonom na nedávno skončenej Tour. Už od svojho profesionálneho začiatku v roku 2019 ukázal veľký talent, vyhrával etapy v rôznych pretekoch a v roku 2022 triumfoval na podujatí Vuelta a Espaňa.
Napriek tomu mnohí odborníci spochybňovali jeho vytrvalosť na trojtýždňových etapových pretekoch zdôrazňujúc, že mu chýba dôsledná schopnosť stúpať na dlhých kopcoch. Tento rok však vyhral dve etapy na Tour de France a skončil na druhom mieste v celkovej klasifikácii za päťnásobným víťazom Slovincom Tadejom Pogačarom. To podľa neho potvrdzuje, že patrí k najlepším jazdcom planéty.
"Naučili sme sa veľa o mojom tele, mentálnych schopnostiach, váhe a pomere výkonu k hmotnosti. Veľmi veľa poznatkov sme získali počas tejto Tour a to bez nutnosti tlačiť sa nad svoje hranice," povedal trojnásobný majster sveta v časovke.
Evenepoel sa zlepšoval, až kým sa udržal na vysokom výkonnostnom štandarde počas celých troch týždňov podujatia. Po poslednej etape vyhlásil, že je stále čerstvý a necíti skutočnú únavu, čo považuje za dobrý základ pre budúcnosť.
V prvej polovici pretekov strácal kontakt s kandidátmi na pódiové umiestnenia v dlhých a náročných stúpaniach, no dokázal ich väčšinou dobehnúť v zjazdoch, často dokonca získal časový náskok. V poslednom týždni, keď z pretekov odstúpili lídri ako Vingegaard a jeho tímový kolega Florian Lipowitz, získaval náskok v stúpaniach a v celkovom poradí sa dostal výrazne pred svojich súperov.
Počas pretekov si pripísal svoj prvý etapový triumf s vrcholom na horskom kopci a dve druhé miesta v podobných etapách. Na ikonickom stúpaní Alpe d'Huez bol najsilnejší spomedzi všetkých kandidátov na pódiové umiestnenie, teda okrem Pogačara.
"Dosiahli sme to, čo sme chceli - získať etapové víťazstvo a skončili na pódiu, ako v roku 2024. Tentokrát to boli dve víťazstvá a dve pekné druhé miesta vo veľmi náročných etapách. Ukazuje to, že som sa posunul o úroveň vyššie vo výkonnosti a najmä stúpaniach," zhodnotil Evenepoel.
Belgičan už na začiatku roka deklaroval, že sníva o víťazstve na Tour de France, hoci konkurencia je nesmierne silná. Pogačar je len o rok starší a stále vyzerá nezdolateľne, no mladí jazdci ako Isaac Del Toro (22) a Paul Seixas (19) ukazujú veľký potenciál, ktorým by mohli v budúcnosti ešte viac skomplikovať život favoritom.
Evenepoel teraz verí, že jeho cieľ je dosiahnuteľný a že dokázal svetu, tímu i sám sebe, že má právo snívať o triumfe na najprestížnejších pretekoch sveta.
Zdroj: SITA.sk - Evenepoel na Tour de France potvrdil výbornú formu a nové možnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Úradujúci olympijský šampión v cyklistike Remco Evenepoel už zvládol odpovedať na mnoho otázok týkajúcich sa jeho výkonnosti na Tour de France. Dvadsaťšesťročný Belgičan, považovaný za najlepšieho svetového jazdca v časovke, si upevnil pozíciu medzi elitou na tzv. Grand Tour skvelým výkonom na nedávno skončenej Tour. Už od svojho profesionálneho začiatku v roku 2019 ukázal veľký talent, vyhrával etapy v rôznych pretekoch a v roku 2022 triumfoval na podujatí Vuelta a Espaňa.
Napriek tomu mnohí odborníci spochybňovali jeho vytrvalosť na trojtýždňových etapových pretekoch zdôrazňujúc, že mu chýba dôsledná schopnosť stúpať na dlhých kopcoch. Tento rok však vyhral dve etapy na Tour de France a skončil na druhom mieste v celkovej klasifikácii za päťnásobným víťazom Slovincom Tadejom Pogačarom. To podľa neho potvrdzuje, že patrí k najlepším jazdcom planéty.
"Naučili sme sa veľa o mojom tele, mentálnych schopnostiach, váhe a pomere výkonu k hmotnosti. Veľmi veľa poznatkov sme získali počas tejto Tour a to bez nutnosti tlačiť sa nad svoje hranice," povedal trojnásobný majster sveta v časovke.
Evenepoel sa zlepšoval, až kým sa udržal na vysokom výkonnostnom štandarde počas celých troch týždňov podujatia. Po poslednej etape vyhlásil, že je stále čerstvý a necíti skutočnú únavu, čo považuje za dobrý základ pre budúcnosť.
V prvej polovici pretekov strácal kontakt s kandidátmi na pódiové umiestnenia v dlhých a náročných stúpaniach, no dokázal ich väčšinou dobehnúť v zjazdoch, často dokonca získal časový náskok. V poslednom týždni, keď z pretekov odstúpili lídri ako Vingegaard a jeho tímový kolega Florian Lipowitz, získaval náskok v stúpaniach a v celkovom poradí sa dostal výrazne pred svojich súperov.
Počas pretekov si pripísal svoj prvý etapový triumf s vrcholom na horskom kopci a dve druhé miesta v podobných etapách. Na ikonickom stúpaní Alpe d'Huez bol najsilnejší spomedzi všetkých kandidátov na pódiové umiestnenie, teda okrem Pogačara.
"Dosiahli sme to, čo sme chceli - získať etapové víťazstvo a skončili na pódiu, ako v roku 2024. Tentokrát to boli dve víťazstvá a dve pekné druhé miesta vo veľmi náročných etapách. Ukazuje to, že som sa posunul o úroveň vyššie vo výkonnosti a najmä stúpaniach," zhodnotil Evenepoel.
Belgičan už na začiatku roka deklaroval, že sníva o víťazstve na Tour de France, hoci konkurencia je nesmierne silná. Pogačar je len o rok starší a stále vyzerá nezdolateľne, no mladí jazdci ako Isaac Del Toro (22) a Paul Seixas (19) ukazujú veľký potenciál, ktorým by mohli v budúcnosti ešte viac skomplikovať život favoritom.
Evenepoel teraz verí, že jeho cieľ je dosiahnuteľný a že dokázal svetu, tímu i sám sebe, že má právo snívať o triumfe na najprestížnejších pretekoch sveta.
Zdroj: SITA.sk - Evenepoel na Tour de France potvrdil výbornú formu a nové možnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Real Madrid rokuje o kúpe mladého krídelníka Diomandeho z Lipska
Real Madrid rokuje o kúpe mladého krídelníka Diomandeho z Lipska
<< predchádzajúci článok
Komisia rozhodcov SZĽH má nového predsedu. Vyšný uspel vo výberovom procese
Komisia rozhodcov SZĽH má nového predsedu. Vyšný uspel vo výberovom procese