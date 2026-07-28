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28. júla 2026
Real Madrid rokuje o kúpe mladého krídelníka Diomandeho z Lipska
Tagy: I. bundesliga La Liga
Real Madrid rokuje s RB Lipsko o prestupe talentovaného ostrostrelca z Pobrežia Slonoviny. Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid rokuje s nemeckým tímom RB Lipsko o kúpe 19-ročného krídelníka Yana ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Real Madrid rokuje s RB Lipsko o prestupe talentovaného ostrostrelca z Pobrežia Slonoviny.
Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid rokuje s nemeckým tímom RB Lipsko o kúpe 19-ročného krídelníka Yana Diomandeho. Agentúru AFP o tom informoval zdroj z Lipska. Rokovania s "bielym baletom" sú údajne v plnom prúde, no zdroj poprel medializované správy o dosiahnutej dohode.
Diomande sa stal jedným z najžiadanejších talentov v európskom futbale, najmä po výborných výkonoch na majstrovstvách sveta vo farbách reprezentácie Pobrežia Slonoviny. S Lipskom má platnú zmluvu až do roku 2030.
V júni o neho prejavil záujem aj francúzsky Paríž Saint-Germain, ktorý sa však neskôr pre vysokú prestupovú sumu z rokovaní stiahol. Okrem toho bol Diomande na zozname aj anglického FC Liverpool, ktorého júnová ponuka však údajne bola odmietnutá.
V apríli predseda dozornej rady RB Lipsko Oliver Mintzlaff pre Sky Germany uviedol, že Diomande nie je na predaj "bez ohľadu na požadovanú cenu". Podľa nemeckého bulvárneho denníka Bild by Lipsko mohlo získať za talentovaného mladíka viac ako 120 miliónov eur.
Diomande sa narodil v Abidžane a počas roka 2025 krátko pôsobil v španielskom klube Leganés, ktorý v tom čase hral v La Lige. Debutoval tam proti Realu Madrid. Pred sezónou 2025/2026 prestúpil do Lipska, za ktoré v nemeckej I. bundeslige dosiahol 12 presných zásahov a pridal osem gólových prihrávok.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid rokuje o kúpe mladého krídelníka Diomandeho z Lipska © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid rokuje s nemeckým tímom RB Lipsko o kúpe 19-ročného krídelníka Yana Diomandeho. Agentúru AFP o tom informoval zdroj z Lipska. Rokovania s "bielym baletom" sú údajne v plnom prúde, no zdroj poprel medializované správy o dosiahnutej dohode.
Diomande sa stal jedným z najžiadanejších talentov v európskom futbale, najmä po výborných výkonoch na majstrovstvách sveta vo farbách reprezentácie Pobrežia Slonoviny. S Lipskom má platnú zmluvu až do roku 2030.
V júni o neho prejavil záujem aj francúzsky Paríž Saint-Germain, ktorý sa však neskôr pre vysokú prestupovú sumu z rokovaní stiahol. Okrem toho bol Diomande na zozname aj anglického FC Liverpool, ktorého júnová ponuka však údajne bola odmietnutá.
V apríli predseda dozornej rady RB Lipsko Oliver Mintzlaff pre Sky Germany uviedol, že Diomande nie je na predaj "bez ohľadu na požadovanú cenu". Podľa nemeckého bulvárneho denníka Bild by Lipsko mohlo získať za talentovaného mladíka viac ako 120 miliónov eur.
Diomande sa narodil v Abidžane a počas roka 2025 krátko pôsobil v španielskom klube Leganés, ktorý v tom čase hral v La Lige. Debutoval tam proti Realu Madrid. Pred sezónou 2025/2026 prestúpil do Lipska, za ktoré v nemeckej I. bundeslige dosiahol 12 presných zásahov a pridal osem gólových prihrávok.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid rokuje o kúpe mladého krídelníka Diomandeho z Lipska © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: I. bundesliga La Liga
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