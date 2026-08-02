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02. augusta 2026
Evenepoel už štvrtýkrát ovládol cyklistické podujatie Clasica San Sebastian
Úradujúci olympijský šampión v závere zdolal Richarda Carapaza, predtým musel doťahovať stratu po výmene bicykla. Úradujúci olympijský šampión Belgičan Remco Evenepoel sa už štvrtýkrát v ...
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2.8.2026 (SITA.sk) - Úradujúci olympijský šampión v závere zdolal Richarda Carapaza, predtým musel doťahovať stratu po výmene bicykla.
Úradujúci olympijský šampión Belgičan Remco Evenepoel sa už štvrtýkrát v kariére stal víťazom prestížnych pretekov Clasica San Sebastian na severe Španielska. Po defekte približne 50 km pred cieľom jazdil na náhradnom bicykli, napriek tomu sa opäť pripojil k vedúcej skupine približne 33 km pred cieľom.
Zaútočil na záverečnom stúpaní Murgil, na ktorom odolal iba Ekvádorčan Richard Carapaz. Evenepoel ukázal svoju silu v záverečnom šprinte a v San Sebastiáne o dĺžku bicykla zdolal Carapaza.
Dvadsaťšesťročný belgický jazdec označil podujatie za najťažšie zo všetkých štyroch víťazných ročníkov a vyjadril vďaku tímu Red Bull-Bora Hansgrohe za podporu počas celých pretekov. "Musel som byť trpezlivý, ďakujem svojmu tímu za jeho prácu," povedal.
Carapaz, ktorý sa nedávno stal "kráľom hôr" na Tour de France, aj Evenepoel, ktorý skončil v celkovej klasifikácii druhý za fenomenálnym Slovincom Tadejom Pogačarom, ukázali vysokú úroveň súťaže. Evenepoel prezradil, že po krátkom oddychu sa zameria na zisk titulu majstra sveta, ktorý v minulosti získal v roku 2022.
V ceste mu však bude stáť dvojnásobný svetový šampión Pogačar, bojovať o dúhový dres sa bude 27. septembra v Kanade.
Zdroj: SITA.sk - Evenepoel už štvrtýkrát ovládol cyklistické podujatie Clasica San Sebastian © SITA Všetky práva vyhradené.
Úradujúci olympijský šampión Belgičan Remco Evenepoel sa už štvrtýkrát v kariére stal víťazom prestížnych pretekov Clasica San Sebastian na severe Španielska. Po defekte približne 50 km pred cieľom jazdil na náhradnom bicykli, napriek tomu sa opäť pripojil k vedúcej skupine približne 33 km pred cieľom.
Zaútočil na záverečnom stúpaní Murgil, na ktorom odolal iba Ekvádorčan Richard Carapaz. Evenepoel ukázal svoju silu v záverečnom šprinte a v San Sebastiáne o dĺžku bicykla zdolal Carapaza.
Dvadsaťšesťročný belgický jazdec označil podujatie za najťažšie zo všetkých štyroch víťazných ročníkov a vyjadril vďaku tímu Red Bull-Bora Hansgrohe za podporu počas celých pretekov. "Musel som byť trpezlivý, ďakujem svojmu tímu za jeho prácu," povedal.
Carapaz, ktorý sa nedávno stal "kráľom hôr" na Tour de France, aj Evenepoel, ktorý skončil v celkovej klasifikácii druhý za fenomenálnym Slovincom Tadejom Pogačarom, ukázali vysokú úroveň súťaže. Evenepoel prezradil, že po krátkom oddychu sa zameria na zisk titulu majstra sveta, ktorý v minulosti získal v roku 2022.
V ceste mu však bude stáť dvojnásobný svetový šampión Pogačar, bojovať o dúhový dres sa bude 27. septembra v Kanade.
Zdroj: SITA.sk - Evenepoel už štvrtýkrát ovládol cyklistické podujatie Clasica San Sebastian © SITA Všetky práva vyhradené.
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