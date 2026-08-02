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 24hod.sk    Šport

02. augusta 2026

Ogier mal nehodu vo vysokej rýchlosti, aj s navigátorom skončil v nemocnici – VIDEO


Tagy: WRC FIA World Rally Championship Majstrovstvá sveta v rely

Deväťnásobný majster sveta havaroval na Rely Fínska, je mimo ohrozenia života. Francúz Sébastien Ogier a jeho spolujazdec Julien Ingrassia skončili v nemocnici po havárii na Rely Fínska. Deväťnásobný ...



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sebastien ogier 676x479 2.8.2026 (SITA.sk) - Deväťnásobný majster sveta havaroval na Rely Fínska, je mimo ohrozenia života.


Francúz Sébastien Ogier a jeho spolujazdec Julien Ingrassia skončili v nemocnici po havárii na Rely Fínska. Deväťnásobný majster sveta v rely bol lídrom hodnotenia podujatia, keď v pri rýchlosti približne 130 km/h stratil kontrolu nad vozidlom počas série zákrut. Jeho Toyota sa niekoľkokrát prevrátila a narazila do stromu.

Obaja členovia posádky vozidlo opustili vlastnými silami a pre istotu ich previezli na kontrolu do nemocnice v Tampere. Asistent riaditeľa Toyoty Juha Kankkunnen uviedol, že s Ogierom komunikoval a ten bol skôr v šoku, no bez zlomenín.

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V čase nehody mal Ogier náskok 20 sekúnd. Po sobote bol na čele iný jazdec Toyoty, fínsky pretekár Sami Pajari. Pred Švédom Oliverom Solbergom mal 46-sekundový náskok.

"Ešte zostávajú dve dlhé rýchlostné skúšky a všetko sa môže ešte zmeniť," povedal Pajari pred nedeľňajším programom.

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Nehoda Ogiera zdôrazňuje nebezpečenstvo a nepredvídateľnosť motoristických pretekov, pričom Francúzov stav poskytuje úľavu fanúšikom jeho majstrovských výkonov.


Zdroj: SITA.sk - Ogier mal nehodu vo vysokej rýchlosti, aj s navigátorom skončil v nemocnici – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: WRC FIA World Rally Championship Majstrovstvá sveta v rely
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