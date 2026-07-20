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 24hod.sk    Šport

20. júla 2026

Evenepoel vyhral nedeľňajšiu etapu, Vingegaard po páde odstúpil so zlomenou kľúčnou kosťou


Tagy: Tour de France 2026

Kontroverziu vyvolali nočné antidopingové kontroly. Vingegaarda zobudili komisári Medzinárodnej testovacej agentúry (ITA) o druhej hodine ráno, Pogačara testovali približne o tri hodiny neskôr. Belgický ...



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cycling_tour_de_france_52799 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Kontroverziu vyvolali nočné antidopingové kontroly. Vingegaarda zobudili komisári Medzinárodnej testovacej agentúry (ITA) o druhej hodine ráno, Pogačara testovali približne o tri hodiny neskôr.


Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral nedeľňajšiu 15. etapu Tour de France, keď v záverečnom špurte zdolal vedúceho muža celkového poradia Tadeja Pogačara.

Olympijský šampión Evenepoel triumfoval po 183,9 kilometra dlhej etape z Champagnole na Plateau de Solaison. Slovinec Pogačar finišoval druhý, tretí skončil jeho tímový kolega Isaac Del Toro.

„Je to úžasné. Doslova sa trasiem od emócií,“ povedal Evenepoel po svojom prvom etapovom víťazstve na Tour s hromadným štartom.

Hlavnou udalosťou dňa však bolo odstúpenie dvojnásobného šampióna Jonasa Vingegaarda, ktorý po páde utrpel zlomeninu kľúčnej kosti, a tiež okolností, ktoré tomu predchádzali.

Dán Vingegaard havaroval počas stíhacej jazdy jeho tímu Visma-Lease a Bike na úniku. Vyšetrenia potvrdili spomenutú zlomeninu kľúčnej kosti, ktorá si vyžiada operáciu. Dvadsaťdeväťročný jazdec tak po prvý raz v kariére nedokončil niektorú z Grand Tour.

Kontroverziu vyvolali nočné antidopingové kontroly. Vingegaarda zobudili komisári Medzinárodnej testovacej agentúry (ITA) o druhej hodine ráno, Pogačara testovali približne o tri hodiny neskôr. Slovinec naznačil, že narušený spánok mohol prispieť k súperovej nehode. Nočné kontroly označil za „neľudské“, zatiaľ čo Evenepoel ich označil za „neúctivé“.



ITA uviedla, že si uvedomuje narušenie odpočinku jazdcov, no zdôraznila, že takéto testovanie je potrebné na zabezpečenie účinného antidopingového programu.

Po odstúpení svojho hlavného rivala zvýšil Pogačar náskok na čele celkovej klasifikácie na päť minút. Evenepoel sa posunul na druhé miesto a Del Toro na tretie.

„Som naozaj veľmi sklamaný a je mi ho veľmi ľúto. Tour bez neho nebude rovnaká,“ povedal Pogačar na adresu Vingegaarda, s ktorým sa podelili o víťazstvá v posledných šiestich ročníkoch Tour de France.


Zdroj: SITA.sk - Evenepoel vyhral nedeľňajšiu etapu, Vingegaard po páde odstúpil so zlomenou kľúčnou kosťou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tour de France 2026
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