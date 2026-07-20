Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Iľj, Eliáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

20. júla 2026

Španieli sa na uliciach radovali z triumfu na MS. Preťažená fontána zabila chlapca a zranila ďalších ľudí


Tagy: Fanúšik MS vo futbale 2026 Oslavy Úmrtie

"To, čo malo byť oslavou španielskeho tímu na MS vo futbale, sa zmenilo na tragédiu," uviedlo malé mestečko. Počas osláv víťazstva Španielska na majstrovstvách sveta vo futbale zomrel tínedžer a ...



Zdieľať
spain_wcup_soccer_reaction_65379 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - "To, čo malo byť oslavou španielskeho tímu na MS vo futbale, sa zmenilo na tragédiu," uviedlo malé mestečko.


Počas osláv víťazstva Španielska na majstrovstvách sveta vo futbale zomrel tínedžer a niekoľko ľudí bolo zranených po tom, čo sa na západe krajiny zrútila fontána, uviedli miestne úrady a médiá.

"Radnica mesta Ciudad Rodrigo vyjadruje smútok a sústrasť nad smrťou 13-ročného chlapca," uviedlo malé mestečko na sociálnej sieti.

"To, čo malo byť oslavou španielskeho tímu na MS vo futbale, sa zmenilo na tragédiu," doplnilo s tým, že niekoľko ďalších ľudí sa zranilo.

"Niekoľko minút po 00:30 h miestneho času dostali záchranné zložky hlásenie o fontáne, ktorá sa zrútila na väčší dav," uviedli záchranné zložky s tým, že ďalší mladík utrpel zranenia.

Miestne médiá informovali, že fontána sa zrútila pod váhou mnohých ľudí, ktorí na ňu vyliezli, aby oslávili prvé víťazstvo Španielska na svetovom šampionáte od roku 2010 v krajine "posadnutej" futbalom.

"La Furia Roja" sa dostala len do druhého súboja o titul na MS, no zakaždým dokázala zvíťaziť. Pred 16 rokmi zdolala takisto v predĺžení Holandsko po góle legendárneho Andrésa Iniestu.


Zdroj: SITA.sk - Španieli sa na uliciach radovali z triumfu na MS. Preťažená fontána zabila chlapca a zranila ďalších ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fanúšik MS vo futbale 2026 Oslavy Úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
To isté urobil aj pred rokom. Trump opäť ostal na pódiu a prakticky oslavoval triumf na MS s hráčmi Španielska – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Evenepoel vyhral nedeľňajšiu etapu, Vingegaard po páde odstúpil so zlomenou kľúčnou kosťou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 