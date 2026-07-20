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20. júla 2026
Španieli sa na uliciach radovali z triumfu na MS. Preťažená fontána zabila chlapca a zranila ďalších ľudí
"To, čo malo byť oslavou španielskeho tímu na MS vo futbale, sa zmenilo na tragédiu," uviedlo malé mestečko. Počas osláv víťazstva Španielska na majstrovstvách sveta vo futbale zomrel tínedžer a ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - "To, čo malo byť oslavou španielskeho tímu na MS vo futbale, sa zmenilo na tragédiu," uviedlo malé mestečko.
Počas osláv víťazstva Španielska na majstrovstvách sveta vo futbale zomrel tínedžer a niekoľko ľudí bolo zranených po tom, čo sa na západe krajiny zrútila fontána, uviedli miestne úrady a médiá.
"Radnica mesta Ciudad Rodrigo vyjadruje smútok a sústrasť nad smrťou 13-ročného chlapca," uviedlo malé mestečko na sociálnej sieti.
"To, čo malo byť oslavou španielskeho tímu na MS vo futbale, sa zmenilo na tragédiu," doplnilo s tým, že niekoľko ďalších ľudí sa zranilo.
"Niekoľko minút po 00:30 h miestneho času dostali záchranné zložky hlásenie o fontáne, ktorá sa zrútila na väčší dav," uviedli záchranné zložky s tým, že ďalší mladík utrpel zranenia.
Miestne médiá informovali, že fontána sa zrútila pod váhou mnohých ľudí, ktorí na ňu vyliezli, aby oslávili prvé víťazstvo Španielska na svetovom šampionáte od roku 2010 v krajine "posadnutej" futbalom.
"La Furia Roja" sa dostala len do druhého súboja o titul na MS, no zakaždým dokázala zvíťaziť. Pred 16 rokmi zdolala takisto v predĺžení Holandsko po góle legendárneho Andrésa Iniestu.
Zdroj: SITA.sk - Španieli sa na uliciach radovali z triumfu na MS. Preťažená fontána zabila chlapca a zranila ďalších ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas osláv víťazstva Španielska na majstrovstvách sveta vo futbale zomrel tínedžer a niekoľko ľudí bolo zranených po tom, čo sa na západe krajiny zrútila fontána, uviedli miestne úrady a médiá.
"Radnica mesta Ciudad Rodrigo vyjadruje smútok a sústrasť nad smrťou 13-ročného chlapca," uviedlo malé mestečko na sociálnej sieti.
"To, čo malo byť oslavou španielskeho tímu na MS vo futbale, sa zmenilo na tragédiu," doplnilo s tým, že niekoľko ďalších ľudí sa zranilo.
"Niekoľko minút po 00:30 h miestneho času dostali záchranné zložky hlásenie o fontáne, ktorá sa zrútila na väčší dav," uviedli záchranné zložky s tým, že ďalší mladík utrpel zranenia.
Miestne médiá informovali, že fontána sa zrútila pod váhou mnohých ľudí, ktorí na ňu vyliezli, aby oslávili prvé víťazstvo Španielska na svetovom šampionáte od roku 2010 v krajine "posadnutej" futbalom.
"La Furia Roja" sa dostala len do druhého súboja o titul na MS, no zakaždým dokázala zvíťaziť. Pred 16 rokmi zdolala takisto v predĺžení Holandsko po góle legendárneho Andrésa Iniestu.
Zdroj: SITA.sk - Španieli sa na uliciach radovali z triumfu na MS. Preťažená fontána zabila chlapca a zranila ďalších ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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