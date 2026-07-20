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19. júla 2026
MS vo futbale 2026 finále: Španielski futbalisti sa stali majstrami sveta. Vo finále vyhrali nad Argentínou 1:0 po predĺžení
Gól dal v 106. minúte Ferran Torres po prihrávke Nica Williamsa. Argentína hrala od 90.+3. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Enza Fernándeza.
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Španieli v úvode zápasu nedokázali výraznejšie ohroziť bránku. Argentínčanom sa darilo v ofenzíve ešte menej a ku gólu či strele im nepomohli ani časté fauly.
Druhý polčas bol opäť najmä o Španieloch, ich súper ukončil základnú hraciu časť bez strely, s dvoma zraneniami a o hráča menej, keďže Enzo Fernández dostal dve žlté karty. Španielom neuznali v predĺžení dva góly. Víťazný gól napokon strelil Ferran Torres v 106. minúte.
Finále išlo do predĺženia ôsmykrát, z toho piaty z posledných šiestich šampionátov. Argentína nemala ani jednu strelu v riadnom hracom čase, čo sa stalo prvýkrát od sledovania takýchto štatistík (MS 1966).
Španieli získali premiérový titul na MS 2010 v Juhoafrickej republike a pred turnajom patrili v pozícii aktuálnych majstrov Európy k favoritom.
Pravdepodobne išlo o posledné MS pre Argentínčana Lionela Messiho, ktorý získal na reprezentačnej i klubovej úrovni všetky prestížne trofeje. V priebehu turnaja sa stal najlepším strelcom v histórii MS, keď dal dokopy 21 gólov. Prekonal ho však Francúz Kylian Mbappé, ktorý sa v zápase o bronz dostal na historických 22 gólov.
Argentínčania sa nestali tretím tímom v histórii, ktorému by sa podarilo obhájiť titul majstrov sveta. Vo finále sa predstavili siedmykrát, na konte majú tri výhry (1978, 1986, 2022). Pred šampionátom v USA neuspeli ani v roku 1930, 1990 a 2014.
Bezprecedentný negatívny rekord
Argentína sa stala prvým tímom v histórii finálových zápasov svetového šampionátu, ktorý počas riadneho hracieho času nezaznamenal ani jeden strelecký pokus.
Nešlo teda iba o absenciu strely na bránku. Albiceleste počas 90 minút nevystrelili ani mimo priestoru troch žrdí a nedokázali si vypracovať situáciu, ktorá by bola v oficiálnych štatistikách evidovaná ako zakončenie.
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