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 24hod.sk    Šport

21. septembra 2026

Evenepoel získal v časovke rekordný štvrtý titul majstra sveta bez prerušenia


Tagy: MS v cestnej cyklistike

Belgický cyklista dominuje a plánuje získať aj druhý titul svetového šampióna v pretekoch s hromadným štartom. Úradujúci olympijský šampión v cyklistike Remco Evenepoel sa v kanadskom Montreale stal ...



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canada_cycling_time_trials_22927 676x521 21.9.2026 (SITA.sk) - Belgický cyklista dominuje a plánuje získať aj druhý titul svetového šampióna v pretekoch s hromadným štartom.


Úradujúci olympijský šampión v cyklistike Remco Evenepoel sa v kanadskom Montreale stal historicky prvým mužom, ktorý v časovke získal titul majstra sveta štyrikrát bez prerušenia. Dvadsaťšesťročný Belgičan bol hlavný favorit a svoju úlohu potvrdil jednoznačným triumfom.

Už v polovici trate mal pred súpermi náskok viac ako 30 sekúnd a do cieľa prišiel takmer o minútu skôr ako druhý Filippo Ganna z Talianska. Tretí skončil Francúz Paul Seixas, ktorý za Gannom zaostal o 15 sekúnd. "Je to úžasné. Cieľom bolo vyhrať tu štvrtýkrát po sebe, čo bola veľká motivácia. Som nesmierne šťastný, bol to úžasný zážitok," povedal Evenepoel.

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Evenepoel na OH 2024 v Paríži získal zlato v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom. V časovke nenašiel premožiteľa od Tour de France 2025. Tento rok bol jeho doteraz najúspešnejší, zvíťazil na pretekoch Amstel Gold Race, Clásica de San Sebastián, Veľká cena Quábecu a skončil druhý za Tadejom Pogačarom na Tour de France.

Jeho ďalším cieľom bude v nedeľu získať svoj druhý titul majstra sveta v cestných pretekoch a chce sa stať prvým mužom, ktorý v rovnakom roku vyhrá oba tituly. "Teraz mám dosť času na odpočinok a vychutnanie si tejto výnimočnej trate. Od utorka sa budem plne sústrediť na nedeľu," uviedol Evenepoel. V celkovom počte časovkárskych titulov sa dotiahol na dvojicu rekordérov - Nemca Tonyho Martina a Švajčiara Fabiana Cancellaru.

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Ganna začal pomalšie, na prvom medzičase bol až desiaty, no postupne sa prepracoval na druhú priečku, no náskok vedúceho Evenepoela však nedokázal výrazne skresať. Mladý Švéd Jakob Soderqvist, vlaňajší majster sveta v kategórii do 23 rokov, bol na prvých dvoch medzičasoch druhý za Evenepoelom, ale v závere klesol na piate miesto. Teenager Seixas si rozumne rozložil sily a v poslednej časti trate sa prepracoval na tretiu priečku.

Medzi ženami obhájila titul svetovej šampiónky v časovke Švajčiarka Marlen Reusserová, jej hlavná súperka Demi Volleringová z Holandska sklamala a skončila až ôsma.

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Reusserová oslávila svoje nedeľňajšie 35. narodeniny pohodlným víťazstvom, hoci Britka Zoe Backstedtová jej spočiatku robila problémy, keď na trati dlhej 39,2 km bola najrýchlejšia na prvých dvoch medzičasoch. Švajčiarska reprezentantka však v druhej polovici trate zvýšila tempo a zdolala britskú súperku o 40 sekúnd, tretia skončila Nemka Franziska Kochová s mankom šiestich sekúnd na striebro.

"Zvládla som to dobre, ale bola som naozaj nervózna. Nie sme zvyknuté na také dlhé časovky, zvyčajne merajú okolo 20 km. S tímom sme dlho diskutovali o správnom rozložení síl. Ešte hodinu pred štartom som si nebola úplne istá, ako na to," priznala Reusserová s úsmevom.

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Backstedtová je bývalá juniorská svetová šampiónka a dvakrát získala zlato aj v kategórii do 23 rokov, ale nedeľňajšia trať bola približne o 12 km dlhšia než jej predchádzajúce časovky.


Zdroj: SITA.sk - Evenepoel získal v časovke rekordný štvrtý titul majstra sveta bez prerušenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS v cestnej cyklistike
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