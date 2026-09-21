|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 21.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matúš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. septembra 2026
Torres opäť skóroval, hráči PSG v Ligue 1 zdolali oslabený Olympique Marseille
Torres v šiestich zápasoch od príchodu z FC Barcelona zaznamenal už sedem presných zásahov, pritom len trikrát nastúpil v základnej zostave. Ferran Torres pokračuje vo svojom pôsobivom štarte v drese ...
Zdieľať
21.9.2026 (SITA.sk) - Torres v šiestich zápasoch od príchodu z FC Barcelona zaznamenal už sedem presných zásahov, pritom len trikrát nastúpil v základnej zostave.
Ferran Torres pokračuje vo svojom pôsobivom štarte v drese francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain. Španielsky útočník otvoril skóre nedeľňajšieho duelu Ligue 1, v ktorom obhajcovia národného aj európskeho titulu zdolali svojho veľkého rivala Olympique Marseille na jeho pôde 2:1.
Hrdina Španielov vo finále MS 2026 nastúpil na ihrisko v 58. minúte namiesto Chviču Kvaraccheliu a v 66. minúte hlavičkou prekonal domáceho brankára po prihrávke od Désirého Douého. Tento gól oživil zápas, o šesť minút neskôr vyrovnal Angel Gomes. Napätie vygradovalo v 75. minúte, keď kapitán PSG Marquinhos strelil víťazný gól. Jeho prvý pokus zablokoval brankár Jeffrey de Lange, avšak Brazílčan dorazil loptu do siete.
Olympique dohrával posledných dvadsať minút bez Timothyho Weaha, ktorý bol vylúčený za druhú žltú kartu. Futbalisti z Marseille zažívajú ťažké obdobie, keď prehrali už štyri ligové zápasy bez prerušenia, spolu s pohárovou Európou majú prehier v rade už päť. V tabuľke Ligue 1 sa ocitli v pásme zostupu.
Torres v šiestich zápasoch od príchodu z FC Barcelona zaznamenal už sedem presných zásahov, pritom len trikrát nastúpil v základnej zostave. "Vedel som, že tento zápas bude pre nás veľmi dôležitý. Nebolo to ľahké, no podarilo sa nám vyhrať. Teraz si môžeme oddýchnuť počas reprezentačnej prestávky," povedal Torres po zápase.
Torres je súčasťou španielskej reprezentácie, ktorá sa pripravuje na zápas Liga národov proti Anglicku, Česku a dvakrát proti Chorvátsku. Pôjde o prvý duel Španielov po zisku zlata na MS 2026 v Severnej Amerike, finále rozhodol v predĺžení práve Torres.
Zdroj: SITA.sk - Torres opäť skóroval, hráči PSG v Ligue 1 zdolali oslabený Olympique Marseille © SITA Všetky práva vyhradené.
Ferran Torres pokračuje vo svojom pôsobivom štarte v drese francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain. Španielsky útočník otvoril skóre nedeľňajšieho duelu Ligue 1, v ktorom obhajcovia národného aj európskeho titulu zdolali svojho veľkého rivala Olympique Marseille na jeho pôde 2:1.
Hrdina Španielov vo finále MS 2026 nastúpil na ihrisko v 58. minúte namiesto Chviču Kvaraccheliu a v 66. minúte hlavičkou prekonal domáceho brankára po prihrávke od Désirého Douého. Tento gól oživil zápas, o šesť minút neskôr vyrovnal Angel Gomes. Napätie vygradovalo v 75. minúte, keď kapitán PSG Marquinhos strelil víťazný gól. Jeho prvý pokus zablokoval brankár Jeffrey de Lange, avšak Brazílčan dorazil loptu do siete.
Olympique dohrával posledných dvadsať minút bez Timothyho Weaha, ktorý bol vylúčený za druhú žltú kartu. Futbalisti z Marseille zažívajú ťažké obdobie, keď prehrali už štyri ligové zápasy bez prerušenia, spolu s pohárovou Európou majú prehier v rade už päť. V tabuľke Ligue 1 sa ocitli v pásme zostupu.
Torres v šiestich zápasoch od príchodu z FC Barcelona zaznamenal už sedem presných zásahov, pritom len trikrát nastúpil v základnej zostave. "Vedel som, že tento zápas bude pre nás veľmi dôležitý. Nebolo to ľahké, no podarilo sa nám vyhrať. Teraz si môžeme oddýchnuť počas reprezentačnej prestávky," povedal Torres po zápase.
Torres je súčasťou španielskej reprezentácie, ktorá sa pripravuje na zápas Liga národov proti Anglicku, Česku a dvakrát proti Chorvátsku. Pôjde o prvý duel Španielov po zisku zlata na MS 2026 v Severnej Amerike, finále rozhodol v predĺžení práve Torres.
Zdroj: SITA.sk - Torres opäť skóroval, hráči PSG v Ligue 1 zdolali oslabený Olympique Marseille © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Evenepoel získal v časovke rekordný štvrtý titul majstra sveta bez prerušenia
Evenepoel získal v časovke rekordný štvrtý titul majstra sveta bez prerušenia
<< predchádzajúci článok
Inter Miami stratil body so San Diegom, favoritovi nestačil ani gól hviezdneho Messiho – VIDEO
Inter Miami stratil body so San Diegom, favoritovi nestačil ani gól hviezdneho Messiho – VIDEO