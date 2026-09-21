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 24hod.sk    Šport

21. septembra 2026

Torres opäť skóroval, hráči PSG v Ligue 1 zdolali oslabený Olympique Marseille



Torres v šiestich zápasoch od príchodu z FC Barcelona zaznamenal už sedem presných zásahov, pritom len trikrát nastúpil v základnej zostave. Ferran Torres pokračuje vo svojom pôsobivom štarte v drese ...



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soccer_barcelona_torres_35352 23400eb7a3614a26b2a6ade91e102eb6 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - Torres v šiestich zápasoch od príchodu z FC Barcelona zaznamenal už sedem presných zásahov, pritom len trikrát nastúpil v základnej zostave.


Ferran Torres pokračuje vo svojom pôsobivom štarte v drese francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain. Španielsky útočník otvoril skóre nedeľňajšieho duelu Ligue 1, v ktorom obhajcovia národného aj európskeho titulu zdolali svojho veľkého rivala Olympique Marseille na jeho pôde 2:1.

Hrdina Španielov vo finále MS 2026 nastúpil na ihrisko v 58. minúte namiesto Chviču Kvaraccheliu a v 66. minúte hlavičkou prekonal domáceho brankára po prihrávke od Désirého Douého. Tento gól oživil zápas, o šesť minút neskôr vyrovnal Angel Gomes. Napätie vygradovalo v 75. minúte, keď kapitán PSG Marquinhos strelil víťazný gól. Jeho prvý pokus zablokoval brankár Jeffrey de Lange, avšak Brazílčan dorazil loptu do siete.

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Olympique dohrával posledných dvadsať minút bez Timothyho Weaha, ktorý bol vylúčený za druhú žltú kartu. Futbalisti z Marseille zažívajú ťažké obdobie, keď prehrali už štyri ligové zápasy bez prerušenia, spolu s pohárovou Európou majú prehier v rade už päť. V tabuľke Ligue 1 sa ocitli v pásme zostupu.

Torres v šiestich zápasoch od príchodu z FC Barcelona zaznamenal už sedem presných zásahov, pritom len trikrát nastúpil v základnej zostave. "Vedel som, že tento zápas bude pre nás veľmi dôležitý. Nebolo to ľahké, no podarilo sa nám vyhrať. Teraz si môžeme oddýchnuť počas reprezentačnej prestávky," povedal Torres po zápase.

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Torres je súčasťou španielskej reprezentácie, ktorá sa pripravuje na zápas Liga národov proti Anglicku, Česku a dvakrát proti Chorvátsku. Pôjde o prvý duel Španielov po zisku zlata na MS 2026 v Severnej Amerike, finále rozhodol v predĺžení práve Torres.



Zdroj: SITA.sk - Torres opäť skóroval, hráči PSG v Ligue 1 zdolali oslabený Olympique Marseille © SITA Všetky práva vyhradené.

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