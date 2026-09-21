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 24hod.sk    Šport

21. septembra 2026

Švajčiarsko nastúpi v Lige národov bez kapitána. Xhaka v minulosti prekladal falšovaný certifikát o očkovaní proti koronavírusu


Tagy: Liga národov 2026/2027 Švajčiarska futbalová reprezentácia

Granit Xhaka sa priznal k tomu, že počas pandémie koronavírusu používal falšované potvrdenie o očkovaní proti covidu. Švajčiarska futbalová reprezentácia absolvuje štyri stretnutia v Lige národov ...



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aptopix_euro_2024_soccer_scotland_switzerland_12829 scaled 1 676x450 21.9.2026 (SITA.sk) - Granit Xhaka sa priznal k tomu, že počas pandémie koronavírusu používal falšované potvrdenie o očkovaní proti covidu.


Švajčiarska futbalová reprezentácia absolvuje štyri stretnutia v Lige národov bez svojho kapitána Granita Xhaku. Tridsaťtriročný stredopoliar sa totiž priznal k tomu, že v minulosti počas pandémie koronavírusu používal falšované potvrdenie o očkovaní proti covidu.

Na svojich sociálnych sieťach uviedol, že falošné potvrdenie predložil, aby sa vyhol povinnému očkovaniu. "Vtedy som mal veľké obavy ohľadom očkovania proti Covid-19... Cítil som hlbokú nedôveru k vakcíne a ovládali ma úzkosť a pochybnosti,“ napísal na instagrame.

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"Dnes jasne vidím, že som urobil chybnú voľbu. Bola to chyba. Je mi to ľúto,“ dodal s tým, že plne spolupracuje s príslušnými orgánmi. Prokurátor v Luzerne momentálne vedie vyšetrovanie prípadu, informovali švajčiarske médiá.

Švajčiarsky futbalový zväz (SFV) oznámil, že Granit Xhaka nebude súčasťou reprezentačného tréningového kempu v tureckom Beleku, ktorý sa začal v pondelok. "Po jeho osobnom vyjadrení k jeho očkovaciemu statusu sa Granit Xhaka nezúčastní najbližšieho zrazu mužskej reprezentácie,“ uviedol zväz v stanovisku.

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Prezident SFV Peter Knabel uvítal Xhakov krok: "Sme radi, že Granit urobil tento krok a je pripravený plne objasniť situáciu. Zároveň sme dospeli k spoločnému záveru, že je v najlepšom záujme tímu pokračovať na tomto zraze bez neho. Našou prioritou teraz je upokojiť situáciu a úplne sa zamerať na tím a nadchádzajúce zápasy Ligy národov.“

Švajčiari odštartujú púť Ligou národov v Severnom Macedónsku a Škótsku, potom odohrajú domáce súboje proti Slovinsku a Severnému Macedónsku. "Na konci tohto reprezentačného obdobia situáciu s Granitom prehodnotíme a preberieme ďalšie kroky,“ dodal Knabel.


Zdroj: SITA.sk - Švajčiarsko nastúpi v Lige národov bez kapitána. Xhaka v minulosti prekladal falšovaný certifikát o očkovaní proti koronavírusu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga národov 2026/2027 Švajčiarska futbalová reprezentácia
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