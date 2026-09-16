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16. septembra 2026
Pamätník slobody slova na mieste vraždy novinára Jána Kuciaka vo Veľkej Mači sprístupnia už čoskoro
Tagy: investigatívny novinár Pamätník slobody slova Trnavský samosprávny kraj (TSK) trnavský župan Vražda novinára
Pietny areál vznikol z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja a so súhlasom rodín obetí na mieste rodinného domu. Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači v ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Pietny areál vznikol z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja a so súhlasom rodín obetí na mieste rodinného domu.
Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači v okrese Galanta slávnostne otvoria v sobotu 10. októbra. Miesto venované pamiatke zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej má byť tichým mementom tragédie, ale aj priestorom reflexie a symbolom pre budúcnosť.
Pietny areál vznikol z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja a so súhlasom rodín obetí na mieste rodinného domu, v ktorom prišli obaja mladí ľudia vo februári 2018 rukou vraha o život.
Vo výtvarno-architektonickej súťaži na stvárnenie Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači zvíťazil návrh autorov Benjamína Brádňanskeho, Víta Haladu a Martina Piačeka s názvom Záhrada. Na pozemku vznikol do terénu citlivo zapustený vstupný pavilón, cez ktorý návštevník prirodzene prechádza do šikmej spomienkovej záhrady.
„Je trvalým symbolom vychýlenia spoločnosti z rovnováhy, ako aj toho, že hodnoty pravdy, slobody a občianskej odvahy sa nedajú umlčať,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.
Trnavská župa investovala do výstavby pamätníka 650-tisíc eur. Krajskí poslanci dnes na svojom zasadnutí schválili jeho zverenie do správy župného Vlastivedného múzea v Galante, ktoré bude mať na starosti jeho údržbu.
Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili v rodinnom dome vo Veľkej Mači vo februári 2018. Obaja mali v čase vraždy 27 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Pamätník slobody slova na mieste vraždy novinára Jána Kuciaka vo Veľkej Mači sprístupnia už čoskoro © SITA Všetky práva vyhradené.
Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači v okrese Galanta slávnostne otvoria v sobotu 10. októbra. Miesto venované pamiatke zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej má byť tichým mementom tragédie, ale aj priestorom reflexie a symbolom pre budúcnosť.
Výtvarno-architektonická súťaž
Pietny areál vznikol z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja a so súhlasom rodín obetí na mieste rodinného domu, v ktorom prišli obaja mladí ľudia vo februári 2018 rukou vraha o život.
Vo výtvarno-architektonickej súťaži na stvárnenie Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači zvíťazil návrh autorov Benjamína Brádňanskeho, Víta Haladu a Martina Piačeka s názvom Záhrada. Na pozemku vznikol do terénu citlivo zapustený vstupný pavilón, cez ktorý návštevník prirodzene prechádza do šikmej spomienkovej záhrady.
„Je trvalým symbolom vychýlenia spoločnosti z rovnováhy, ako aj toho, že hodnoty pravdy, slobody a občianskej odvahy sa nedajú umlčať,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.
Správa Vlastivedného múzea
Trnavská župa investovala do výstavby pamätníka 650-tisíc eur. Krajskí poslanci dnes na svojom zasadnutí schválili jeho zverenie do správy župného Vlastivedného múzea v Galante, ktoré bude mať na starosti jeho údržbu.
Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili v rodinnom dome vo Veľkej Mači vo februári 2018. Obaja mali v čase vraždy 27 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Pamätník slobody slova na mieste vraždy novinára Jána Kuciaka vo Veľkej Mači sprístupnia už čoskoro © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: investigatívny novinár Pamätník slobody slova Trnavský samosprávny kraj (TSK) trnavský župan Vražda novinára
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