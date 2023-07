Ewan McGregor si v Karlových Varoch prevzal Cenu prezidenta festivalu

Filmoví fanúšikovia privítali v nedeľu na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch (KVIFF) ďalšiu hollywoodsku hviezdu; na červený koberec pred hotelom Thermal dorazil škótsky herec Ewan McGregor.



Diváci ho poznajú napríklad z kultovej drogovej drámy Trainspotting, muzikálu Moulin Rouge alebo filmovej série Star Wars. Na karlovarský festival ho odprevadila jeho dcéra Clara, s ktorou nakrútil film Druhá šanca.





Neutíchajúci potlesk sprevádzal Ewana McGregora na pódiu vo Veľkej sále hotela Thermal, kam herec vzápätí pozval aj svoju dcéru. Tá si v danej snímke po boku svojho otca zahrala hlavnú úlohu, ale je tiež spoluautorkou námetu.



"Ten príbeh mi skrsol počas covidovej pandémie; všetci sme v tom čase premýšľali o živote, o rodine a o tom, čo je pre nás naozaj dôležité," vysvetlila Clara McGregorová.



"Veľmi ma to dojalo, je to neobyčajný príbeh. Keď som to čítal, tak som nevedel, čo mám čakať. Je to nádherne vykreslený príbeh, ktorý je pre nás veľmi osobný. Tiež som si užil ten špecifický druh humoru, ktorý Clara používa, bol som z toho nadšený," uviedol 52-ročný McGregor.



Pred projekciou snímky si škótsky herec prevzal Cenu prezidenta festivalu; rozšíril tak svoju zbierku ocenení, kde nechýba Zlatý glóbus, televízna cena Emmy či Rad britského impéria.



Roadmovie Druhá šanca malo svetovú premiéru tento rok v marci na festivale South by Southwest v americkom štáte Texas. Vnútorná dráma rozpráva o komplikovanom vzťahu otca a dcéry, ktorí si po rokoch znova hľadajú cestu jeden k druhému.