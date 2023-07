Vypredané Vrbovské Vetry 2023 búrlivo tlieskali skvelej Pare, Mňáge i Bez ladu a skladu, a vybuchovali smiechom pri zábavnom programe

Areál športového štadióna vo Vrbovom zapĺňali návštevníci vo veľkých počtoch už od rána, takže organizátori mohli už popoludní vyhlásiť – VYPREDANÉ, ĎAKUJEME! Takmer 2 tisíc návštevníkov skvele dopĺňali aj skoro štyri stovky detí, ktoré mali na festival vstup zdarma, a ktoré si atmosféru i zábavu viditeľne užívali. Festivalu prialo aj počasie, takže všetci si v najlepšej nálade vychutnávali výnimočné výkony kapiel na legendárnom vrbovskom pódiu.

Vzhľadom na počty fanúšikov festivalu sa výborná nálada naštartovala už hneď popoludní počas úvodných vystúpení kapiel Pii Jem a Illuse. A ešte kým sa predstavili domáci králi Karpatské Chrbáty a Vrbovskí Víťazi, v areáli festivalu už „bzučalo“ viac ako 1 500 návštevníkov. Tí si vychutnali aj slávnostné otvorenie (a následné zatvorenie) festivalu a poctivo odspievali a odtancovali hymnu festivalu pred očami Pána Precedu húpacieho kona.

Nasledovali vystúpenia, ktoré priniesli do dejiska festivalu až elektrizujúcu atmosféru a obrovské nadšenie publika. Po sebe nasledujúce koncerty Mńágy a Ždorp, Pary, Bez ladu a skladu i Chiki-Liki-Tu-a patrili medzi to najlepšie za posledné roky. Všetci sa samozrejme museli vrátiť s prídavkami, a to by ešte nadšení fanúšikovia pridávali aj ďalšie hodiny... Pri Pare išiel vybuchnúť štadión. Lasky si opäť vychutnal aj svoju plavbu na rukách fanúšikov, tento rok sa to na rozdiel od predošlého vystúpenia na Vetroch zaobišlo bez pádu a zlomených rebier. S Mňágou zasa spievala jej hity azda polovica areálu. A keď so zapadajúcim slnkom až po úplnú tmu rozpálili svoje nástroje Bez ladu a skladu, festival nabral až magickú atmosféru. Radosť a nadšenie na pódiu i v publiku v tej najčistejšej podobe!

Chiki-Liki-Tu-a vysokú latku udržali a ich tradične jedinečné vystúpenie udržalo fanúšikov v parádnej nálade. Skvelý hudobný večer uzavrela nadupaným polnočným vystúpením kapela Feelme, ktorá rozpálila publikum aj skvelým číslom s Braňom Jobusom. Ten v ich hudobnom doprovode odspieval - silne improvizovaným spôsobom - legendárny československý hit Saxana.

Aj Džukebox live nájdete jedine na Vrbovských Vetroch, stal sa už legendou. A aj tento rok predviedol svoju parádnu hudobnú šou, na čele s Valdom a kamošmi, ktorých doplnili aj nečakaní hudobní hostia. Stovky nadšencov sa teda bavili a tancovali pri legendárnom „ďábelskom“ stroji aj pomedzi koncertami.

Ak hovoríme o Vetroch, nemožno nespomenúť aj ich pevnú súčasť, úplne rovnocennú k hudobnej zložke - Hry Pána brata Andreja Jobusa. Tie dopĺňajú program festivalu medzi koncertami jednotlivých kapiel a tento rok zožali obrovský úspech. Množstvo fanúšikov búrlivo povzbudzovalo veľkých i malých účastníkov jedinečných súťaží – dostihy na húpacích konoch, Formula nula, či Vetrobal. A návštevníci srdečne a s rovnakou intenzitou divoko aplaudovali tak víťazom ako aj porazeným. Opäť sa ukázalo, že tieto unikátne zábavy Vrbovských Vetrov, ktoré sprevádzajú obrovské výbuchy smiechu a zábavy, si získavajú čoraz širší okruh nadšencov a verných fanúšikov.

Mimochodom, tento rok sa prvýkrát v histórii Vrbovských Vetrov vysielali z areálu aj živé prenosy. Na oficiálnom facebooku partnerského Denníka N si mohol ktokoľvek vychutnať videá naživo zo slávnostného otvorenia, či z Hier Pána brata. A napríklad taký Vetrobal sledovalo v priamom prenose až 2000 divákov, a už v pondelok ráno malo toto video sledovanosť takmer 15 tisíc videní! Na prvú šupu – nie zlé... :o)

Príjemnou novinkou, ktorá potešila hudobníkov i mnohých návštevníkov, bolo aj vysielacie štúdio v areáli. Živé prenosy z neho vysielalo partnerské Trnavské rádio.

Veľkú zábavu pre návštevníkov priniesla aj tombola, kde ste napr. ako desiatu cenu mohli vyhrať poctu žrebovať 1. cenu v tombole. Tou zasa bola jedinečná možnosť pohladkať po plyši samotného Pána precedu húpacieho kona.

Ani tento rok nechýbalo stanové mestečko (na Vetroch je zdarma). To bolo už popoludní beznádejne plné, organizátori však „vyčarovali“ ďalšie pekné miesta s trávnatým podkladom, takže nik neodchádzal sklamaný, ani smutný.

Z množstva krásnych reakcií, ktoré si tento rok vyslúžili Vrbovské Vetry, vyberáme aspoň, jednu, od Riška Rybníčka: „Sú momenty, na ktoré sa nedá zabudnúť. Sú také silné a ľudské, že človek nachvíľu začne veriť, že to nakoniec v tejto krajine zvládneme. Stred vesmíru je ve Vrbovém. To je isté. Aj preto, lebo tam žije Branuško Jobus s jeho krásnou rodinou spolu s Pánom Bratom a chalanmi z Karpatských chrbátov a ďalšími dobrými kamarátmi a ľuďmi,“ píše na svojom FB trenčiansky primátor a zároveň skvelý bubeník z Bez ladu a skladu. „Včera sme mali koncert, ktorý ma naplnil šťastím. Fantastickí ľudia s ich krásnymi detičkami, kamarátmi, kamarátkami jednoducho silné Vrbovské vetry. Zvlášť pre mňa ešte priatelia ako Tata-Ľubko Dzúrik, Vlado Gulík, Majo Kaščák, Gešo, Whisky, Peter Bittner, chlapci z Karpatských chrbátov, Pary, Mňága a Žďorp, Chiki-liki tu-a a mnohí ďalší.

Celý svet bude plný pohody, hrochy skáču šípky do vody, ryby spievajú pri brehu árie, obďaleč mačka s krysou tancuje…“

Krásne prekvapenie priniesla aj tradičná Upratéka v nedeľu ráno. Po búrlivej sobote i veselej noci vyšlo slnko a - areál bol takmer bez neporiadku a odpadkov. Organizátori, dobrovoľníci i návštevníci tak vyčistili komplet celý areál i jeho priľahlé okolie do posledného papierika za 40 minút! A to v pokojnom rannom tempe, aj s časom na malé občerstvenie. „Pri počtoch ľudí, ktoré sme tento rok privítali, je to pre mňa až neuveriteľné. Vysoko si cením a veľmi si vážim, akým spôsobom sa aj v tejto veci prezentovali návštevníci tohtoročných Vetrov,“ poznamenal Braňo Jobus, ktorý celé roky tvorí základný organizačný tandem s parťákom Miloslavom Whiskym Láberom. „A bol som až dojatý, akú kultúrnosť, toleranciu, radosť i slušnosť voči sebe ukázali v podstate všetci návštevníci úplne vo všetkých aspektoch podujatia – pri koncertoch, pri Hrách Pána brata, v stanovom mestečku, alebo hoci aj pri bufetoch, či pri parkovaní,“ doplnil B. Jobus.

Po rannej Upratéke samozrejme nemohol chýbať ani dopoludňajší Pochod k stredu sveta a vesmíru, ktorý sa pochopiteľne nachádza pri Vrbovom. Tradičnú prechádzku absolvovala tento rok takmer stovka nadšencov, samozrejme na čele s Pánom bratom Andrejom, ktorý sa vždy stará aj o odborný a náučný výklad. O výbuchy smiechu teda bolo opäť postarané...

Krásny víkend vo Vrbovom doplnil v nedeľu popoludní v rovnakom areáli aj nadväzujúci detskú festival Huncútko, s množstvom zábavy, hier i hudby. A aj počas neho, tak ako po celý festivalový víkend od piatku večera, tešil deti veľký lunapark s kolotočmi.

Foto: Martina Mičúchová