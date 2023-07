Radíme: Strava v lete by mala byť ľahká, neodporúčajú sa mastné jedlá

Strava počas leta by mala byť ľahko stráviteľná a s nižšou energetickou hodnotou. Neodporúča sa konzumácia ťažkých a mastných jedál. Tie zaťažujú tráviaci systém a uberajú energiu. Upozornil na to vedúci odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Marek Slávik.





"Zložením má byť strava vyvážená a pestrá, mala by obsahovať dostatok celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny, nízkotučných mliečnych výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a strukovín, menej jedál a potravín bohatých na tuky, najmä nasýtené tuky a na jednoduché sacharidy," skonštatoval.Apeluje tiež na dostatok ovocia a zeleniny, najmä sezónnych, ktoré podľa jeho slov obsahujú okrem tekutín množstvo vitamínov, minerálov, enzýmov a vlákniny. "V lete je priebežné dopĺňanie vitamínov a minerálnych látok stravou obzvlášť dôležité," doplnil.Slávik tiež odporúča častejšiu konzumáciu v menších dávkach. "Nie je vhodné jesť ani príliš veľa, ani príliš málo. Niektorí seniori v extrémnych teplotách strácajú chuť do jedla, opatrní by mali byť aj diabetici, tieto skupiny populácie by mali mať pravidelnú dostatočnú stravu," zdôraznil.Ľudia by sa podľa jeho slov v lete mali vyhýbať tiež ľahko kaziacim sa potravinám, akými sú napríklad údeniny, mäkké salámy, majonézové šaláty či niektoré mliečne výrobky. Upozornil, že môžu byť zdrojom infekcie.Vysoké teploty v lete vedú aj k zvýšeným stratám vody z organizmu najmä potením, čo je spojené aj so stratou minerálov vrátane sodíka. Straty tekutín a minerálnych látok je preto podľa odborníkov ÚVZ SR potrebné nahrádzať správnym pitným režimom.