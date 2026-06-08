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Exkluzívny prieskum: Slováci budú na MS vo futbale fandiť Čechom
Tagy: Futbal MS vo futbale PR Prieskum
Každý štvrtý Slovák bude fandiť na majstrovstvách sveta vo futbale v USA, Mexiku a Kanade českému národnému tímu. Vyplýva to z prieskumu[1], ktorý exkluzívne pre spoločnosť ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Každý štvrtý Slovák bude fandiť na majstrovstvách sveta vo futbale v USA, Mexiku a Kanade českému národnému tímu.
Vyplýva to z prieskumu[1], ktorý exkluzívne pre spoločnosť Tipsport zrealizovala NMS na reprezentatívnej vzorke 1017 respondentov.
Celkovo až takmer dve tretiny z opýtaných majú svojho favorita. Suverénne najobľúbenejším mužstvom MS medzi Slovákmi sú s podporou 24,7 % naši západní susedia z Českej republiky. Nasledujú reprezentácie Anglicka (7,7 %), Španielska (6,1 %), Nemecka (5,2 %) a Brazílie (3,2 %), pričom tretina respondentov nevedela odpovedať, prípadne uviedla, že futbal nesleduje.
Zaujímavosťou je, že českým futbalistom najviac prajú v Banskobystrickom kraji (30,4 %), najmenej v Trnavskom kraji (18,9 %). Z ostatných regiónov je pozoruhodná relatívne silná podpora Angličanov v Žilinskom kraji (10,6 %) a v Trnavskom kraji (10,4 %).
Prieskumu sekundovala súťaž na sociálnych sieťach, kde mohli fanúšikovia hádať tri najobľúbenejšie tímy Slovákov. Dvaja šťastlivci, ktorí správne odpovedali, získali Tipsport Merch a Nety v hodnote 100 eur.
"Samozrejme, fandenie a sympatie nie sú vždy totožné s prognózami. Podľa bookmakerov Tipsportu je extrémne nepravdepodobné, že sa Česi stanú svetovými šampiónmi, keďže kurz na ich celkové víťazstvo je 250:1. Naši odborníci na športové stávky v otázke nového majstra sveta najviac veria výberom Francúzska a Španielska, kurz na ich prvenstvo je zhodne 5,9:1, nasledujú Anglicko a Portugalsko s kurzom 8:1," uviedol riaditeľ vonkajších vzťahov a komunikácie Tipsportu Boris Chmel.
V súvislosti s majstrovstvami sveta vo futbale Tipsport predstavil nové televízne spoty. "Lajtmotívom kampane je, že v najväčšej komunite tipérov fandíme celému svetu. Influenceri Domi Haly, Aicha Niang či Martin Novák prezrádzajú, komu budú fandiť na svetovom šampionáte. V spotoch sa objavuje aj naša osvedčená tvár Frank a ich súčasťou je aj legendárny slovenský stopér a bývalý reprezentačný kapitán Martin Škrtel," objasnila šéfka marketingu slovenského Tipsportu Zuzana Mihová.
[1] Prieskum sa konal v dňoch 5. až 11. mája 2026. Anketová otázka znela: "Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 sa uskutočnia v júni a júli 2026. Keďže slovenská reprezentácia sa nekvalifikovala, ktorej z nasledujúcich krajín budete fandiť? Najskôr si prečítajte celý zoznam (vyberte prosím iba jednu krajinu zo zoznamu)."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Exkluzívny prieskum: Slováci budú na MS vo futbale fandiť Čechom © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyplýva to z prieskumu[1], ktorý exkluzívne pre spoločnosť Tipsport zrealizovala NMS na reprezentatívnej vzorke 1017 respondentov.
Celkovo až takmer dve tretiny z opýtaných majú svojho favorita. Suverénne najobľúbenejším mužstvom MS medzi Slovákmi sú s podporou 24,7 % naši západní susedia z Českej republiky. Nasledujú reprezentácie Anglicka (7,7 %), Španielska (6,1 %), Nemecka (5,2 %) a Brazílie (3,2 %), pričom tretina respondentov nevedela odpovedať, prípadne uviedla, že futbal nesleduje.
Zaujímavosťou je, že českým futbalistom najviac prajú v Banskobystrickom kraji (30,4 %), najmenej v Trnavskom kraji (18,9 %). Z ostatných regiónov je pozoruhodná relatívne silná podpora Angličanov v Žilinskom kraji (10,6 %) a v Trnavskom kraji (10,4 %).
Prieskumu sekundovala súťaž na sociálnych sieťach, kde mohli fanúšikovia hádať tri najobľúbenejšie tímy Slovákov. Dvaja šťastlivci, ktorí správne odpovedali, získali Tipsport Merch a Nety v hodnote 100 eur.
"Samozrejme, fandenie a sympatie nie sú vždy totožné s prognózami. Podľa bookmakerov Tipsportu je extrémne nepravdepodobné, že sa Česi stanú svetovými šampiónmi, keďže kurz na ich celkové víťazstvo je 250:1. Naši odborníci na športové stávky v otázke nového majstra sveta najviac veria výberom Francúzska a Španielska, kurz na ich prvenstvo je zhodne 5,9:1, nasledujú Anglicko a Portugalsko s kurzom 8:1," uviedol riaditeľ vonkajších vzťahov a komunikácie Tipsportu Boris Chmel.
Medzi fanúšikmi aj Martin Škrtel
V súvislosti s majstrovstvami sveta vo futbale Tipsport predstavil nové televízne spoty. "Lajtmotívom kampane je, že v najväčšej komunite tipérov fandíme celému svetu. Influenceri Domi Haly, Aicha Niang či Martin Novák prezrádzajú, komu budú fandiť na svetovom šampionáte. V spotoch sa objavuje aj naša osvedčená tvár Frank a ich súčasťou je aj legendárny slovenský stopér a bývalý reprezentačný kapitán Martin Škrtel," objasnila šéfka marketingu slovenského Tipsportu Zuzana Mihová.
[1] Prieskum sa konal v dňoch 5. až 11. mája 2026. Anketová otázka znela: "Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 sa uskutočnia v júni a júli 2026. Keďže slovenská reprezentácia sa nekvalifikovala, ktorej z nasledujúcich krajín budete fandiť? Najskôr si prečítajte celý zoznam (vyberte prosím iba jednu krajinu zo zoznamu)."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Exkluzívny prieskum: Slováci budú na MS vo futbale fandiť Čechom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Futbal MS vo futbale PR Prieskum
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