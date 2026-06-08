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08. júna 2026
Starmer, Macron, Merz a Zelenskyj odprezentovali päť podmienok pre spravodlivý a trvalý mier
Tagy: európska bezpečnosť podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Spoločné vyhlásenie Vojna na Ukrajine
Vyhlásenie prišlo po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň navrhol mierové rozhovory, ktoré ruský prezident Vladimir Putin odmietol. Lídri Británie, Francúzska, Nemecka a ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Vyhlásenie prišlo po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň navrhol mierové rozhovory, ktoré ruský prezident Vladimir Putin odmietol.
Lídri Británie, Francúzska, Nemecka a Ukrajiny podpísali spoločné vyhlásenie, v ktorom načrtli päť podmienok pre spravodlivý a trvalý mier. Ako uvádza web liga.net, medzi tieto podmienky patrí prímerie, rešpektovanie medzinárodných hraníc, bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, zmrazenie ruských aktív až do skončenia agresie a ochrana európskych bezpečnostných záujmov.
Vyhlásenie prišlo po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň navrhol mierové rozhovory, ktoré ruský prezident Vladimir Putin odmietol. Francúzsko, Británia a Nemecko potvrdili svoju "neochvejnú podporu" Ukrajine pri jej obrane proti ruskej agresii.
Lídri týchto krajín zdôraznili, že Európa zohráva dôležitú úlohu v akomkoľvek urovnaní a uviedli, že všetko úsilie sa musí vynakladať v úzkej spolupráci s Ukrajinou, ako aj s ďalšími európskymi partnermi a Spojenými štátmi.
Podľa spoločného vyhlásenia by prvým krokom k ukončeniu vojny malo byť prímerie, ku ktorému lídri vyzvali ruského prezidenta Vladimira Putina. Zároveň zdôraznili, že súčasná línia frontu by mala slúžiť ako východiskový bod pre prípadné rokovania.
"Medzinárodné hranice by sa nemali meniť silou a malo by sa plne rešpektovať zvrchované právo Ukrajiny zvoliť si vlastné bezpečnostné opatrenia a spojenectvá," uvádza sa v dokumente.
Treťou podmienkou pre dosiahnutie trvalého mieru sú podľa signatárov silné a právne záväzné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Tie by mohli zahŕňať aj nasadenie mnohonárodných síl na ukrajinskom území po skončení bojov. Lídri zároveň deklarovali, že zmrazené ruské aktíva by mali zostať zablokované dovtedy, kým Moskva neukončí agresiu a nenahradí Ukrajine škody spôsobené vojnou.
Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že súčasťou akejkoľvek budúcej dohody musia byť zohľadnené bezpečnostné záujmy Európy. Otázky týkajúce sa Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) by podľa lídrov nemohli byť predmetom rozhodnutí bez súhlasu členských štátov EÚ a spojencov v aliancii.
Účastníci rokovaní sa venovali aj koordinácii ďalšej podpory Ukrajiny pred blížiacimi sa samitmi skupiny G7, Koalície ochotných a NATO. Zdôraznili potrebu zvýšiť výrobu raketových systémov, posilniť spoluprácu v oblasti protivzdušnej a protiraketovej obrany a rozvíjať schopnosti na vedenie úderov na väčšie vzdialenosti.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Starmer, Macron, Merz a Zelenskyj odprezentovali päť podmienok pre spravodlivý a trvalý mier © SITA Všetky práva vyhradené.
Lídri Británie, Francúzska, Nemecka a Ukrajiny podpísali spoločné vyhlásenie, v ktorom načrtli päť podmienok pre spravodlivý a trvalý mier. Ako uvádza web liga.net, medzi tieto podmienky patrí prímerie, rešpektovanie medzinárodných hraníc, bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, zmrazenie ruských aktív až do skončenia agresie a ochrana európskych bezpečnostných záujmov.
Vyhlásenie prišlo po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň navrhol mierové rozhovory, ktoré ruský prezident Vladimir Putin odmietol. Francúzsko, Británia a Nemecko potvrdili svoju "neochvejnú podporu" Ukrajine pri jej obrane proti ruskej agresii.
Lídri týchto krajín zdôraznili, že Európa zohráva dôležitú úlohu v akomkoľvek urovnaní a uviedli, že všetko úsilie sa musí vynakladať v úzkej spolupráci s Ukrajinou, ako aj s ďalšími európskymi partnermi a Spojenými štátmi.
Prímerie ako prvý krok
Podľa spoločného vyhlásenia by prvým krokom k ukončeniu vojny malo byť prímerie, ku ktorému lídri vyzvali ruského prezidenta Vladimira Putina. Zároveň zdôraznili, že súčasná línia frontu by mala slúžiť ako východiskový bod pre prípadné rokovania.
"Medzinárodné hranice by sa nemali meniť silou a malo by sa plne rešpektovať zvrchované právo Ukrajiny zvoliť si vlastné bezpečnostné opatrenia a spojenectvá," uvádza sa v dokumente.
Treťou podmienkou pre dosiahnutie trvalého mieru sú podľa signatárov silné a právne záväzné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Tie by mohli zahŕňať aj nasadenie mnohonárodných síl na ukrajinskom území po skončení bojov. Lídri zároveň deklarovali, že zmrazené ruské aktíva by mali zostať zablokované dovtedy, kým Moskva neukončí agresiu a nenahradí Ukrajine škody spôsobené vojnou.
Bezpečnostné záujmy Európy
Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že súčasťou akejkoľvek budúcej dohody musia byť zohľadnené bezpečnostné záujmy Európy. Otázky týkajúce sa Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) by podľa lídrov nemohli byť predmetom rozhodnutí bez súhlasu členských štátov EÚ a spojencov v aliancii.
Účastníci rokovaní sa venovali aj koordinácii ďalšej podpory Ukrajiny pred blížiacimi sa samitmi skupiny G7, Koalície ochotných a NATO. Zdôraznili potrebu zvýšiť výrobu raketových systémov, posilniť spoluprácu v oblasti protivzdušnej a protiraketovej obrany a rozvíjať schopnosti na vedenie úderov na väčšie vzdialenosti.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Starmer, Macron, Merz a Zelenskyj odprezentovali päť podmienok pre spravodlivý a trvalý mier © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: európska bezpečnosť podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Spoločné vyhlásenie Vojna na Ukrajine
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