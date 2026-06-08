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08. júna 2026

Trump zvažuje kúpu Čagoských ostrovov, jeho administratíva sa obáva námornej špionáže


Tagy: Čagoské ostrovy

Tieto ostrovy patria Británii, ale britský premiér Keir Starmer ich plánuje odovzdať pročínskemu Mauríciu. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje kúpu Čagoských ostrovov od ...



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gettyimages 2207460933 676x467 8.6.2026 (SITA.sk) - Tieto ostrovy patria Británii, ale britský premiér Keir Starmer ich plánuje odovzdať pročínskemu Mauríciu.


Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje kúpu Čagoských ostrovov od Maurícia, informujú britské noviny The Telegraph.

Čagoské ostrovy sú súostrovím v Indickom oceáne, ktoré pozostáva zo siedmich atolov. Patria Británii, ale britský premiér Keir Starmer ich plánuje odovzdať Mauríciu, spojencovi Číny a Iránu.

Podľa denníka The Telegraph americkí predstavitelia vypracovali návrh na obídenie Británie a vlastnú dohodu o kontrole nad ostrovom Diego Garcia, najväčším atolom v tejto ostrovnej skupine.

Diego Garcia je strategicky dôležitá vojenská základňa Spojených štátov v Indickom oceáne. Trumpova administratíva sa obáva, že odovzdanie kontroly nad súostrovím Mauríciu by otvorilo dvere námornej špionáži.


Zdroj: SITA.sk - Trump zvažuje kúpu Čagoských ostrovov, jeho administratíva sa obáva námornej špionáže © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čagoské ostrovy
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