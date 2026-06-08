|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 8.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Medard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. júna 2026
Trump zvažuje kúpu Čagoských ostrovov, jeho administratíva sa obáva námornej špionáže
Tagy: Čagoské ostrovy
Tieto ostrovy patria Británii, ale britský premiér Keir Starmer ich plánuje odovzdať pročínskemu Mauríciu. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje kúpu Čagoských ostrovov od ...
Zdieľať
8.6.2026 (SITA.sk) - Tieto ostrovy patria Británii, ale britský premiér Keir Starmer ich plánuje odovzdať pročínskemu Mauríciu.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje kúpu Čagoských ostrovov od Maurícia, informujú britské noviny The Telegraph.
Čagoské ostrovy sú súostrovím v Indickom oceáne, ktoré pozostáva zo siedmich atolov. Patria Británii, ale britský premiér Keir Starmer ich plánuje odovzdať Mauríciu, spojencovi Číny a Iránu.
Podľa denníka The Telegraph americkí predstavitelia vypracovali návrh na obídenie Británie a vlastnú dohodu o kontrole nad ostrovom Diego Garcia, najväčším atolom v tejto ostrovnej skupine.
Diego Garcia je strategicky dôležitá vojenská základňa Spojených štátov v Indickom oceáne. Trumpova administratíva sa obáva, že odovzdanie kontroly nad súostrovím Mauríciu by otvorilo dvere námornej špionáži.
Zdroj: SITA.sk - Trump zvažuje kúpu Čagoských ostrovov, jeho administratíva sa obáva námornej špionáže © SITA Všetky práva vyhradené.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje kúpu Čagoských ostrovov od Maurícia, informujú britské noviny The Telegraph.
Čagoské ostrovy sú súostrovím v Indickom oceáne, ktoré pozostáva zo siedmich atolov. Patria Británii, ale britský premiér Keir Starmer ich plánuje odovzdať Mauríciu, spojencovi Číny a Iránu.
Podľa denníka The Telegraph americkí predstavitelia vypracovali návrh na obídenie Británie a vlastnú dohodu o kontrole nad ostrovom Diego Garcia, najväčším atolom v tejto ostrovnej skupine.
Diego Garcia je strategicky dôležitá vojenská základňa Spojených štátov v Indickom oceáne. Trumpova administratíva sa obáva, že odovzdanie kontroly nad súostrovím Mauríciu by otvorilo dvere námornej špionáži.
Zdroj: SITA.sk - Trump zvažuje kúpu Čagoských ostrovov, jeho administratíva sa obáva námornej špionáže © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Čagoské ostrovy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Exkluzívny prieskum: Slováci budú na MS vo futbale fandiť Čechom
Exkluzívny prieskum: Slováci budú na MS vo futbale fandiť Čechom
<< predchádzajúci článok
Kočner sa má postaviť pred súd v ďalšej kauze, ide o prípad známy pod názvom Technopol Servis
Kočner sa má postaviť pred súd v ďalšej kauze, ide o prípad známy pod názvom Technopol Servis