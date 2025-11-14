Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 14.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Irma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

14. novembra 2025

Nezamestnanosť na Slovensku narastá. Analytici tvrdia, že tento trend môže pokračovať


Tagy: analytici Nezamestnanosť Slovenská ekonomika Sociálne Trh práce Zamestnanosť

Slovenský trh práce pokračuje v miernom oslabovaní. Najnovší rýchly odhad Štatistického úradu SR (ŠÚSR) potvrdil, že počet ...



Zdieľať
nezamestnani 676x451 14.11.2025 (SITA.sk) - Slovenský trh práce pokračuje v miernom oslabovaní. Najnovší rýchly odhad Štatistického úradu SR (ŠÚSR) potvrdil, že počet pracujúcich v treťom štvrťroku klesol približne na 2,43 milióna ľudí, čo predstavuje medziročný pokles o 0,2 %.


Po sezónnom očistení ide o rovnaký pokles medziročne a o 0,1 % menej v porovnaní s druhým kvartálom. Hoci sú čísla zatiaľ predbežné, viacerí analytici sa zhodujú, že mierny rast ekonomiky už nedokáže udržať zamestnanosť na predchádzajúcich úrovniach.

Pokles počtu pracujúcich


Podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka súčasný vývoj odráža kombináciu utlmeného hospodárskeho rastu a procesov, ktoré sa začali už na jar. Ako pripomína, trh práce reaguje na ekonomické zmeny s oneskorením, a do štatistík sa tak v treťom štvrťroku premietli aj hromadné prepúšťania oznámené v prvej polovici roka.

Očakáva, že slabý pokles počtu pracujúcich môže pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, no rast nezamestnanosti bude zrejme brzdiť demografický vývoj, teda úbytok ľudí v produktívnom veku. Centrálna banka vidí situáciu podobne. Analytici NBS potvrdili, že zamestnanosť opäť poklesla a jej vývoj je mierne horší ako očakávania NBS z jesennej predikcie.

Slabší dopyt viacerých sektorov


Podľa ich odhadu pracovalo v treťom kvartáli približne o tri tisícky ľudí menej než v predchádzajúcom období. Dopyt po pracovnej sile pritom slabne už dlhší čas a problémy sa postupne presúvajú aj mimo priemyslu, ktorý trpí najmä dôsledkami spomalenia európskej ekonomiky.

Čoraz viac sektorov začína pociťovať slabší dopyt, čo môže limitovať budúci vývoj trhu práce. Analytik ČSOB Marek Gábriš upozorňuje, že Slovensko sa stále nevrátilo na úroveň zamestnanosti spred pandémie, čo je v európskom kontexte skôr výnimka.

Podľa neho za tým stoja najmä slabnúce odvetvia s nízkou pridanou hodnotou a aj výrazné odchody do predčasných dôchodkov. Situáciu čiastočne stabilizuje príchod zahraničných pracovníkov, ktorí zmierňujú väčšie prepady.


Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť na Slovensku narastá. Analytici tvrdia, že tento trend môže pokračovať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: analytici Nezamestnanosť Slovenská ekonomika Sociálne Trh práce Zamestnanosť
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Poľsko opätovne otvorí dva priechody na hraniciach s Bieloruskom
<< predchádzajúci článok
Exminister Lajčák mal komunikovať s Jeffrey Epsteinom, ten sa zaujímal o dianie na Slovensku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 