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17. augusta 2026
Exminister obrany: Ukrajina by mohla útočiť na Rusko vlastnými balistickými raketami ešte tento rok
Ukrajina by mohla v priebehu najbližších troch až šiestich mesiacov prvýkrát získať schopnosť zasahovať územie Ruska balistickými raketami vlastnej výroby. Bývalý minister obrany Mychajlo Fedorov uviedol, že ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Ukrajina by mohla v priebehu najbližších troch až šiestich mesiacov prvýkrát získať schopnosť zasahovať územie Ruska balistickými raketami vlastnej výroby. Bývalý minister obrany Mychajlo Fedorov uviedol, že Kyjev plánuje prvú takúto raketu použiť ešte do konca roka 2026.
Ukrajina by mohla v priebehu troch až šiestich mesiacov začať používať balistické rakety domácej výroby na útoky proti cieľom na území Ruska. V rozhovore pre CBS News to povedal bývalý ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov. Podľa neho chce Kyjev prvú takúto raketu proti Rusku nasadiť ešte pred koncom tohto roka.
Ukrajina doteraz pri útokoch hlboko na ruskom území využívala predovšetkým lacné drony s dlhým doletom a riadené strely. Tie sú však výrazne pomalšie a po odhalení ich systémy protivzdušnej obrany dokážu jednoduchšie zostreliť. Rusko naopak už mesiace vo veľkom nasadzuje proti ukrajinským mestám balistické rakety, ktorých zachytávanie predstavuje pre ukrajinskú protivzdušnú obranu vážny problém.
Ukrajinská spoločnosť Fire Point v júni uskutočnila skúšku balistickej rakety. Práve tento projekt by podľa Fedorova mohol Ukrajine umožniť odpovedať na ruské útoky z veľkej vzdialenosti podobným typom zbrane. „Musíme poraziť Rusko v každom technologickom cykle a musíme prijímať rozhodnutia 24 hodín denne, sedem dní v týždni,“ povedal 35-ročný Fedorov. Upozornil, že Ukrajina síce rýchlo zavádza inovácie, ale rovnako postupuje aj Rusko.
CBS News uvádza, že počas Fedorovovho pôsobenia vo funkcii sa počet ukrajinských útokov do hĺbky ruského územia zvýšil desaťnásobne a výrazne sa posilnil domáci arzenál krajiny. Stratégia, na ktorej sa podieľal, počítala s rozsiahlym využívaním dronov a robotických systémov na kompenzovanie početnej prevahy protivníka.
Prezident Volodymyr Zelenskyj Fedorova v polovici júla odvolal z funkcie, pričom podľa dodaného materiálu rozhodnutie vysvetlil nezmieriteľným konfliktom medzi ministrom a hlavným veliteľom Oleksandrom Syrským. Fedorovovo odvolanie vyvolalo masové protesty a približne o týždeň Zelenskyj odvolal aj Syrského.
Na otázku CBS News o dôvodoch svojho konca Fedorov odpovedal: „Naozaj o tom nechcem hovoriť pred americkým publikom.“ Zároveň dodal: „Nech už bol dôvod akýkoľvek, je dôležité pochopiť, že Ukrajina bude pokračovať v boji.“
Bývalý minister označil protesty Ukrajincov proti svojmu odvolaniu za prejav podpory demokratickým hodnotám a ich pokračujúceho úsilia o slobodu. Možný návrat do politiky nevylúčil. „Čoskoro uvidíme. V každom prípade však bude všetka moja práca smerovať k ukončeniu vojny a obnove Ukrajiny,“ povedal Fedorov.
Zdroj: SITA.sk - Exminister obrany: Ukrajina by mohla útočiť na Rusko vlastnými balistickými raketami ešte tento rok © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina by mohla v priebehu troch až šiestich mesiacov začať používať balistické rakety domácej výroby na útoky proti cieľom na území Ruska. V rozhovore pre CBS News to povedal bývalý ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov. Podľa neho chce Kyjev prvú takúto raketu proti Rusku nasadiť ešte pred koncom tohto roka.
Ukrajina doteraz pri útokoch hlboko na ruskom území využívala predovšetkým lacné drony s dlhým doletom a riadené strely. Tie sú však výrazne pomalšie a po odhalení ich systémy protivzdušnej obrany dokážu jednoduchšie zostreliť. Rusko naopak už mesiace vo veľkom nasadzuje proti ukrajinským mestám balistické rakety, ktorých zachytávanie predstavuje pre ukrajinskú protivzdušnú obranu vážny problém.
Skúška balistickej rakety
Ukrajinská spoločnosť Fire Point v júni uskutočnila skúšku balistickej rakety. Práve tento projekt by podľa Fedorova mohol Ukrajine umožniť odpovedať na ruské útoky z veľkej vzdialenosti podobným typom zbrane. „Musíme poraziť Rusko v každom technologickom cykle a musíme prijímať rozhodnutia 24 hodín denne, sedem dní v týždni,“ povedal 35-ročný Fedorov. Upozornil, že Ukrajina síce rýchlo zavádza inovácie, ale rovnako postupuje aj Rusko.
CBS News uvádza, že počas Fedorovovho pôsobenia vo funkcii sa počet ukrajinských útokov do hĺbky ruského územia zvýšil desaťnásobne a výrazne sa posilnil domáci arzenál krajiny. Stratégia, na ktorej sa podieľal, počítala s rozsiahlym využívaním dronov a robotických systémov na kompenzovanie početnej prevahy protivníka.
Odvolanie Fedorova
Prezident Volodymyr Zelenskyj Fedorova v polovici júla odvolal z funkcie, pričom podľa dodaného materiálu rozhodnutie vysvetlil nezmieriteľným konfliktom medzi ministrom a hlavným veliteľom Oleksandrom Syrským. Fedorovovo odvolanie vyvolalo masové protesty a približne o týždeň Zelenskyj odvolal aj Syrského.
Na otázku CBS News o dôvodoch svojho konca Fedorov odpovedal: „Naozaj o tom nechcem hovoriť pred americkým publikom.“ Zároveň dodal: „Nech už bol dôvod akýkoľvek, je dôležité pochopiť, že Ukrajina bude pokračovať v boji.“
Bývalý minister označil protesty Ukrajincov proti svojmu odvolaniu za prejav podpory demokratickým hodnotám a ich pokračujúceho úsilia o slobodu. Možný návrat do politiky nevylúčil. „Čoskoro uvidíme. V každom prípade však bude všetka moja práca smerovať k ukončeniu vojny a obnove Ukrajiny,“ povedal Fedorov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Exminister obrany: Ukrajina by mohla útočiť na Rusko vlastnými balistickými raketami ešte tento rok © SITA Všetky práva vyhradené.
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