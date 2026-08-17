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17. augusta 2026

Ukrajinské raketové útoky v ruskej Belgorodskej oblasti zabili šesť ľudí


Tagy: Civilné obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Pri útoku na obec Koloskovo zahynulo šesť ľudí a ďalší štyria utrpeli zranenia vrátane jedného dieťaťa. Obe strany zároveň zintenzívňujú útoky hlboko vo vnútrozemí. Ukrajinské



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russia_ukraine_74_52 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Pri útoku na obec Koloskovo zahynulo šesť ľudí a ďalší štyria utrpeli zranenia vrátane jedného dieťaťa. Obe strany zároveň zintenzívňujú útoky hlboko vo vnútrozemí.


Ukrajinské raketové útoky v ruskej Belgorodskej oblasti si v pondelok vyžiadali šesť obetí a štyroch zranených vrátane dieťaťa.

Uviedol to úradujúci gubernátor oblasti Alexander Šuvajev. Terčom útoku bola obec Koloskovo vo Valujskom okrese, približne 15 kilometrov od hranice s Ukrajinou.

„Ukrajinskí teroristi zaútočili raketami na obec Koloskovo vo Valujskom okrese,“ napísal Šuvajev na štátnej sociálnej sieti MAX. Podľa jeho slov útok spôsobil požiar objektu a poškodil jedno vozidlo.

Rozsiahle útoky


Útok prišiel deň po rozsiahlych vzájomných raketových a dronových útokoch Ruska a Ukrajiny, pri ktorých podľa dostupných údajov zahynulo na oboch stranách 19 ľudí.

Boje na fronte pritom v poslednom období výraznejšie nepokročili a rokovania medzi Moskvou a Kyjevom zostávajú zmrazené.

Rusko od začiatku rozsiahlej invázie vo februári 2022 takmer denne útočí na Ukrajinu raketami a dronmi. V poslednom období zvýšilo používanie balistických rakiet, ktoré sa ťažšie zachytávajú.

Ruské rafinérie a sklady


Ukrajina zároveň podniká čoraz viac útokov na ruské sklady a rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že cieľom je oslabiť ruskú vojnovú ekonomiku.

Podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) zahynulo v júli pri útokoch na Ukrajine 437 civilistov, čo bol najvyšší počet od mája 2022. Ruské úrady za rovnaký mesiac evidovali 79 zabitých civilistov, čo bolo viac než v predchádzajúcom mesiaci.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





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Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské raketové útoky v ruskej Belgorodskej oblasti zabili šesť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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