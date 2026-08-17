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17. augusta 2026
Ukrajinské raketové útoky v ruskej Belgorodskej oblasti zabili šesť ľudí
Pri útoku na obec Koloskovo zahynulo šesť ľudí a ďalší štyria utrpeli zranenia vrátane jedného dieťaťa. Obe strany zároveň zintenzívňujú útoky hlboko vo vnútrozemí. Ukrajinské
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17.8.2026 (SITA.sk) - Pri útoku na obec Koloskovo zahynulo šesť ľudí a ďalší štyria utrpeli zranenia vrátane jedného dieťaťa. Obe strany zároveň zintenzívňujú útoky hlboko vo vnútrozemí.
Ukrajinské raketové útoky v ruskej Belgorodskej oblasti si v pondelok vyžiadali šesť obetí a štyroch zranených vrátane dieťaťa.
Uviedol to úradujúci gubernátor oblasti Alexander Šuvajev. Terčom útoku bola obec Koloskovo vo Valujskom okrese, približne 15 kilometrov od hranice s Ukrajinou.
„Ukrajinskí teroristi zaútočili raketami na obec Koloskovo vo Valujskom okrese,“ napísal Šuvajev na štátnej sociálnej sieti MAX. Podľa jeho slov útok spôsobil požiar objektu a poškodil jedno vozidlo.
Útok prišiel deň po rozsiahlych vzájomných raketových a dronových útokoch Ruska a Ukrajiny, pri ktorých podľa dostupných údajov zahynulo na oboch stranách 19 ľudí.
Boje na fronte pritom v poslednom období výraznejšie nepokročili a rokovania medzi Moskvou a Kyjevom zostávajú zmrazené.
Rusko od začiatku rozsiahlej invázie vo februári 2022 takmer denne útočí na Ukrajinu raketami a dronmi. V poslednom období zvýšilo používanie balistických rakiet, ktoré sa ťažšie zachytávajú.
Ukrajina zároveň podniká čoraz viac útokov na ruské sklady a rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že cieľom je oslabiť ruskú vojnovú ekonomiku.
Podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) zahynulo v júli pri útokoch na Ukrajine 437 civilistov, čo bol najvyšší počet od mája 2022. Ruské úrady za rovnaký mesiac evidovali 79 zabitých civilistov, čo bolo viac než v predchádzajúcom mesiaci.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské raketové útoky v ruskej Belgorodskej oblasti zabili šesť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské raketové útoky v ruskej Belgorodskej oblasti si v pondelok vyžiadali šesť obetí a štyroch zranených vrátane dieťaťa.
Uviedol to úradujúci gubernátor oblasti Alexander Šuvajev. Terčom útoku bola obec Koloskovo vo Valujskom okrese, približne 15 kilometrov od hranice s Ukrajinou.
„Ukrajinskí teroristi zaútočili raketami na obec Koloskovo vo Valujskom okrese,“ napísal Šuvajev na štátnej sociálnej sieti MAX. Podľa jeho slov útok spôsobil požiar objektu a poškodil jedno vozidlo.
Rozsiahle útoky
Útok prišiel deň po rozsiahlych vzájomných raketových a dronových útokoch Ruska a Ukrajiny, pri ktorých podľa dostupných údajov zahynulo na oboch stranách 19 ľudí.
Boje na fronte pritom v poslednom období výraznejšie nepokročili a rokovania medzi Moskvou a Kyjevom zostávajú zmrazené.
Rusko od začiatku rozsiahlej invázie vo februári 2022 takmer denne útočí na Ukrajinu raketami a dronmi. V poslednom období zvýšilo používanie balistických rakiet, ktoré sa ťažšie zachytávajú.
Ruské rafinérie a sklady
Ukrajina zároveň podniká čoraz viac útokov na ruské sklady a rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že cieľom je oslabiť ruskú vojnovú ekonomiku.
Podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) zahynulo v júli pri útokoch na Ukrajine 437 civilistov, čo bol najvyšší počet od mája 2022. Ruské úrady za rovnaký mesiac evidovali 79 zabitých civilistov, čo bolo viac než v predchádzajúcom mesiaci.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské raketové útoky v ruskej Belgorodskej oblasti zabili šesť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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