Streda 8.4.2026
Meniny má Albert
08. apríla 2026
Vláda schválila nový zákon o vadných výrobkoch, posilní práva spotrebiteľov
Nový zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom má posilniť práva spotrebiteľov. Návrh novej právnej úpravy z dielne
8.4.2026 (SITA.sk) - Nový zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom má posilniť práva spotrebiteľov. Návrh novej právnej úpravy z dielne Ministerstva hospodárstva SR v stredu prijala vláda.
Legislatíva sa vzťahuje na škody spôsobené fyzickým osobám a má odrážať realitu, v ktorej výrobok už nie je len fyzickou vecou, ale čoraz častejšie aj digitálnym ekosystémom. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR.
„Novým zákonom reagujeme najmä na dynamický technologický vývoj, vrátane nástupu digitálnych produktov, umelej inteligencie a rastúcej komplexnosti dodávateľských reťazcov. Po prvýkrát vôbec tento zákon systematicky zahŕňa aj pojmy ako softvér, digitálne služby či digitálne výrobné súbory a osobitnú pozornosť venuje novým technológiám a vzťahom medzi jednotlivými subjektmi na trhu,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Zákon transponuje do slovenskej legislatívy európsku smernicu o zodpovednosti za chybné výrobky z októbra 2024. Nová právna úprava má zároveň nahradiť doterajší zákon z roku 1999 novým, komplexnejším riešením, priblížil rezort hospodárstva.
Cieľom návrhu je podľa ministerstva vyvážiť vysokú úroveň ochrany poškodených osôb so zabezpečením spravodlivých a rovnakých podmienok pre podnikateľské subjekty.
„Návrh preto posilňuje postavenie spotrebiteľov, najmä prostredníctvom zmiernenia dôkazného bremena a zavedenia moderných pravidiel dokazovania, ktoré zohľadňujú technickú náročnosť súčasných výrobkov. Zároveň prináša vyššiu právnu istotu pre podnikateľské prostredie. Jasnejšie vymedzuje rozsah zodpovednosti, rozširuje okruh zodpovedných osôb a precizuje kritériá posudzovania vadnosti výrobku, vrátane aspektov, ako sú kybernetická bezpečnosť, softvérové aktualizácie či prepojenosť zariadení,“ priblížil rezort.
V navrhovanej legislatívne rezort rozširuje rozsah náhrady škody. Tá by mala po novom zahŕňať nielen majetkovú ujmu, ale aj lekársky uznané poškodenie psychického zdravia či škodu na údajoch. Návrh zákona zároveň ruší minimálny finančný limit škody, čím posilňuje reálnu vymožiteľnosť práv poškodených.
„Ďalej rozširuje definíciu výrobku aj na softvér a digitálne prvky, zavádza nové pojmy, ako komponent či súvisiaca služba, upravuje lehoty na uplatnenie nárokov vrátane predĺženia pri neskorom prejavení ujmy na zdraví až na 25 rokov, rozširuje okruh zodpovedných subjektov o ďalších aktérov v dodávateľskom reťazci vrátane logistických služieb či online platforiem. Zároveň zavádza moderné pravidlá dokazovania vrátane možnosti sprístupnenia dôkazov a vyvrátiteľných domnienok v prospech poškodených,“ vysvetlil rezort hospodárstva.
Účinnosť zákona je navrhnutá od 9. decembra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila nový zákon o vadných výrobkoch, posilní práva spotrebiteľov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Exministrovi Budajovi zrušili druhé obvinenie, Generálna prokuratúra ho označila za predčasné
Exministrovi Budajovi zrušili druhé obvinenie, Generálna prokuratúra ho označila za predčasné
<< predchádzajúci článok
V Hlohovci oznámila kandidatúru na primátorský post riaditeľka školy Denisa Králičová
V Hlohovci oznámila kandidatúru na primátorský post riaditeľka školy Denisa Králičová