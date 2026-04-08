Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Albert
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. apríla 2026

Vláda schválila nový zákon o vadných výrobkoch, posilní práva spotrebiteľov


Tagy: Ministerka hospodárstva SR náhrada škody Nový zákon Spotrebitelia

Nový zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom má posilniť práva spotrebiteľov. Návrh novej právnej úpravy z dielne



Zdieľať
8.4.2026 (SITA.sk) - Nový zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom má posilniť práva spotrebiteľov. Návrh novej právnej úpravy z dielne Ministerstva hospodárstva SR v stredu prijala vláda.


Legislatíva sa vzťahuje na škody spôsobené fyzickým osobám a má odrážať realitu, v ktorej výrobok už nie je len fyzickou vecou, ale čoraz častejšie aj digitálnym ekosystémom. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR.

Technologický vývoj


„Novým zákonom reagujeme najmä na dynamický technologický vývoj, vrátane nástupu digitálnych produktov, umelej inteligencie a rastúcej komplexnosti dodávateľských reťazcov. Po prvýkrát vôbec tento zákon systematicky zahŕňa aj pojmy ako softvér, digitálne služby či digitálne výrobné súbory a osobitnú pozornosť venuje novým technológiám a vzťahom medzi jednotlivými subjektmi na trhu,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Zákon transponuje do slovenskej legislatívy európsku smernicu o zodpovednosti za chybné výrobky z októbra 2024. Nová právna úprava má zároveň nahradiť doterajší zákon z roku 1999 novým, komplexnejším riešením, priblížil rezort hospodárstva.

Spravodlivé a rovnaké podmienky


Cieľom návrhu je podľa ministerstva vyvážiť vysokú úroveň ochrany poškodených osôb so zabezpečením spravodlivých a rovnakých podmienok pre podnikateľské subjekty.

„Návrh preto posilňuje postavenie spotrebiteľov, najmä prostredníctvom zmiernenia dôkazného bremena a zavedenia moderných pravidiel dokazovania, ktoré zohľadňujú technickú náročnosť súčasných výrobkov. Zároveň prináša vyššiu právnu istotu pre podnikateľské prostredie. Jasnejšie vymedzuje rozsah zodpovednosti, rozširuje okruh zodpovedných osôb a precizuje kritériá posudzovania vadnosti výrobku, vrátane aspektov, ako sú kybernetická bezpečnosť, softvérové aktualizácie či prepojenosť zariadení,“ priblížil rezort.

Práva poškodených


V navrhovanej legislatívne rezort rozširuje rozsah náhrady škody. Tá by mala po novom zahŕňať nielen majetkovú ujmu, ale aj lekársky uznané poškodenie psychického zdravia či škodu na údajoch. Návrh zákona zároveň ruší minimálny finančný limit škody, čím posilňuje reálnu vymožiteľnosť práv poškodených.

„Ďalej rozširuje definíciu výrobku aj na softvér a digitálne prvky, zavádza nové pojmy, ako komponent či súvisiaca služba, upravuje lehoty na uplatnenie nárokov vrátane predĺženia pri neskorom prejavení ujmy na zdraví až na 25 rokov, rozširuje okruh zodpovedných subjektov o ďalších aktérov v dodávateľskom reťazci vrátane logistických služieb či online platforiem. Zároveň zavádza moderné pravidlá dokazovania vrátane možnosti sprístupnenia dôkazov a vyvrátiteľných domnienok v prospech poškodených,“ vysvetlil rezort hospodárstva.

Účinnosť zákona je navrhnutá od 9. decembra 2026.


Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila nový zákon o vadných výrobkoch, posilní práva spotrebiteľov © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 