Expert Jü: Vzťahy so SR sa vyvíjajú dobre

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ťi-nan/C'-po 12. júna (TASR) – Vzťahy Číny so Slovenskom a Ukrajinou sa za posledné roky vyvíjajú veľmi dobre, pričom Čína si uvedomuje dôležitú polohu Ukrajiny pri projekte Novej hodvábnej cesty (iniciatívy Pás a cesta), ktorá by tadiaľ mohla viesť aj na Slovensko. V rozhovore pre TASR to uviedol čínsky odborník na medzinárodné vzťahy Jü Chung-ťün, ktorý vyučuje na viacerých univerzitách vo svojej krajine, vrátane univerzity v meste Ťi-nan.Minulý týždeň viedol čínsku delegáciu na medzinárodnej konferencii GLOBSEC 2019 Bratislava Forum.Ako pripomenul Jü, Ukrajina má potenciál stať sa krajinou niekoľkých dopravných koridorov pre tranzit tovaru medzi Európou, Áziou a Afrikou.tvrdí Jü.Na otázku, čo robí Čína pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny ako zjavnej prekážky možnej Novej hodvábnej cesty vedúcej z Číny na Slovensko, Jü odvetil, že jeho krajina, a to aj z pozície stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.vyhlásil čínsky expert s tým, že Ukrajina má podľa neho potenciál stať saV ďalšej časti rozhovoru kritizovalza to, že podľa neho v poslednom čase riešia medzinárodné otázky jednostranne a odstupujú od medzinárodných dohôd.varoval Jü. Zdôraznil, že Čína je zástancom multilateralizmu a úlohy OSN pri riešení bezpečnostných problémov, pričom uznal aj rolu občianskej spoločnosti.Pri otázke o severokórejskom jadrovom programe Jü zdôraznil, že Čína máKeď mal zhodnotiť nedávne vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa na Twitteri, že, Jü upozornil, že napriek istému uvoľneniu je politické riešenie severokórejskej otázky neisté. Prízvukoval, že Čína sa bude usilovať o úplnú denuklearizáciu Kórejského polostrova prostredníctvom politického dialógu.