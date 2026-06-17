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17. júna 2026

Expert prognózuje, že Ukrajina vypne svetlá v Moskve už tento rok. Zostanú Rusi po tme?


Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Analytik Oleksandr Kovalenko zároveň tvrdí, že Rusko nemá dostatočné kapacity v oblasti záložného energetického zabezpečenia, ako sú generátory, a že ani Čína by podľa neho nedokázala túto situáciu ...



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gettyimages 965132556 676x341 17.6.2026 (SITA.sk) - Analytik Oleksandr Kovalenko zároveň tvrdí, že Rusko nemá dostatočné kapacity v oblasti záložného energetického zabezpečenia, ako sú generátory, a že ani Čína by podľa neho nedokázala túto situáciu zásadne vyriešiť.


Podľa ukrajinského vojensko-politického analytika Oleksandra Kovalenka je scenár výpadkov elektriny v Moskve a Moskovskej oblasti v tomto roku reálny. Povedal to vo vysielaní Espreso TV v reakcii na varovania prezidenta Volodymyra Zelenského, že Rusko môže počas zimy čeliť vážnym problémom.

Kovalenko uviedol, že počas jesennej a zimnej sezóny môžu ukrajinské drony, riadené strely a balistické rakety predstavovať efektívny nástroj na údery proti cieľom v hĺbke ruského územia, najmä v blízkosti Moskvy a v centrálnej tylovej zóne. Podľa neho ruská protivzdušná obrana nie je dostatočne efektívna proti malým, nízko letiacim cieľom, ktoré využívajú moderné dronové technológie.

Analytik zároveň tvrdí, že Rusko nemá dostatočné kapacity v oblasti záložného energetického zabezpečenia, ako sú generátory, a že ani Čína by podľa neho nedokázala túto situáciu zásadne vyriešiť. Poukázal tiež na rastúci rozsah ukrajinských úderov a tvrdí, že podľa niektorých ruských zdrojov už Ukrajina dokáže mesačne vysielať viac dronov na územie Ruska, než Rusko smeruje na ukrajinské územie v rámci úderov do tyla.

Kovalenko dodal, že Moskva ako centrum rozhodovania a energetických uzlov je mimoriadne citlivým bodom ruskej infraštruktúry. V prípade poškodenia kľúčových energetických kapacít by podľa neho mohlo dôjsť k výrazným obmedzeniam fungovania mesta aj jeho okolia.

„Ak by tieto uzly boli zničené, nemohli by fungovať ani na 50 %, mohlo by to pre Rusko spôsobiť vážnu katastrofu,“ povedal Kovalenko a tiež dodal, že ak sa súčasný trend vývoja zachová, výpadky elektriny v Moskve a Moskovskej oblasti už tento rok alebo v budúcom roku považuje za reálny scenár.


Zdroj: SITA.sk - Expert prognózuje, že Ukrajina vypne svetlá v Moskve už tento rok. Zostanú Rusi po tme? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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