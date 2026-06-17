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17. júna 2026
O post primátora Trenčína sa uchádza Ján Forgáč, obyvateľom ho odporúča aj Rybníček – VIDEO, FOTO
Za svoje priority Ján Forgáč označil predovšetkým riešenie dopravy. Nadviazať na prácu štvornásobného primátora Trenčína
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17.6.2026 (SITA.sk) - Za svoje priority Ján Forgáč označil predovšetkým riešenie dopravy.
Nadviazať na prácu štvornásobného primátora Trenčína Richarda Rybníčka chce dlhoročný viceprimátor Ján Forgáč. Trenčín je podľa neho na správnej ceste, prešiel aj skúškami správnosti, ktorými boli opakované víťazstvá Rybníčka vo voľbách.
Forgáč pri oznamovaní kandidatúry hovoril o kontinuite, stabilite a potrebe spolupráce a pokračovania v rozvoji. „Verím, že z mojich úst je slovo kontinuita a pokračovanie naozaj uveriteľné," povedal o dlhoročný spolupracovník primátora Rybníčka.
Za svoje priority Ján Forgáč označil predovšetkým riešenie dopravy. Mesto podľa neho pripravuje projekty na zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy, posilnenie verejnej dopravy aj rozšírenie cyklistickej infraštruktúry.
„Spolupracujeme na príprave modernizácie starého cestného mosta, pripravujeme preložku štátnej cesty v centre mesta, výstavbu mosta z ostrova do Orechového, nové napojenia Záblatia a Zlatoviec na diaľničný privádzač a predĺženie nového cestného mosta a jeho napojenie na sídlisko Juh," povedal Ján Forgáč.
Za ďalšie priority označil životné prostredie, starostlivosť o zeleň a budovanie štartovacích bytov pre mladé rodiny. Obyvateľom Trenčína ho ako svojho nástupcu odporúča aj Richard Rybníček, ktorý v pozícii primátora po tohtoročných voľbách končí. Forgáč je od roku 2014 v pozícii viceprimátora jeho pravou rukou. Všetky pripravované infraštruktúrne projekty podľa Rybníčka dokonale pozná.
„Neviem si predstaviť, že by tieto projekty, kľúčové pre Trenčín, v najbližšom inom období doťahoval niekto iný, kto pritom nebol," poznamenal Rybníček. Forgáčom prezentované plány nie sú podľa neho len predvolebné sľuby, ale reálne rozpracované projekty, ktoré je možné v najbližších rokoch dotiahnuť do konca.
Do volieb pôjde Ján Forgáč ako nezávislý kandidát, nebude sa uchádzať o podporu politických strán. Spoločne s ním ide do volieb aj skupina kandidátov na poslancov. V prípade úspechu vo voľbách by v mestskom zastupiteľstve vytvorili poslanecký klub Trenčín 2026 plus.
Zdroj: SITA.sk - O post primátora Trenčína sa uchádza Ján Forgáč, obyvateľom ho odporúča aj Rybníček – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nadviazať na prácu štvornásobného primátora Trenčína Richarda Rybníčka chce dlhoročný viceprimátor Ján Forgáč. Trenčín je podľa neho na správnej ceste, prešiel aj skúškami správnosti, ktorými boli opakované víťazstvá Rybníčka vo voľbách.
Forgáč pri oznamovaní kandidatúry hovoril o kontinuite, stabilite a potrebe spolupráce a pokračovania v rozvoji. „Verím, že z mojich úst je slovo kontinuita a pokračovanie naozaj uveriteľné," povedal o dlhoročný spolupracovník primátora Rybníčka.
Kľúčové projekty
Za svoje priority Ján Forgáč označil predovšetkým riešenie dopravy. Mesto podľa neho pripravuje projekty na zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy, posilnenie verejnej dopravy aj rozšírenie cyklistickej infraštruktúry.
„Spolupracujeme na príprave modernizácie starého cestného mosta, pripravujeme preložku štátnej cesty v centre mesta, výstavbu mosta z ostrova do Orechového, nové napojenia Záblatia a Zlatoviec na diaľničný privádzač a predĺženie nového cestného mosta a jeho napojenie na sídlisko Juh," povedal Ján Forgáč.
Za ďalšie priority označil životné prostredie, starostlivosť o zeleň a budovanie štartovacích bytov pre mladé rodiny. Obyvateľom Trenčína ho ako svojho nástupcu odporúča aj Richard Rybníček, ktorý v pozícii primátora po tohtoročných voľbách končí. Forgáč je od roku 2014 v pozícii viceprimátora jeho pravou rukou. Všetky pripravované infraštruktúrne projekty podľa Rybníčka dokonale pozná.
Nezávislá kandidatúra
„Neviem si predstaviť, že by tieto projekty, kľúčové pre Trenčín, v najbližšom inom období doťahoval niekto iný, kto pritom nebol," poznamenal Rybníček. Forgáčom prezentované plány nie sú podľa neho len predvolebné sľuby, ale reálne rozpracované projekty, ktoré je možné v najbližších rokoch dotiahnuť do konca.
Do volieb pôjde Ján Forgáč ako nezávislý kandidát, nebude sa uchádzať o podporu politických strán. Spoločne s ním ide do volieb aj skupina kandidátov na poslancov. V prípade úspechu vo voľbách by v mestskom zastupiteľstve vytvorili poslanecký klub Trenčín 2026 plus.
Zdroj: SITA.sk - O post primátora Trenčína sa uchádza Ján Forgáč, obyvateľom ho odporúča aj Rybníček – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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