Expert zaradil Nemca medzi budúce hviezdy Devils, v rebríčku 100 najväčších nádejí NHL je aj Mešár

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Aj keď mladí slovenskí hokejisti Šimon Nemec Filip Mešár v tejto sezóne nehrávajú v zámorskej NHL , vďaka ich vysokému postaveniu na vlaňajšom drafte nováčikov patria medzi najperspektívnejších hráčov v súťaži.Obaja sa dostali do rebríčka 100 najväčších nádejí v profilige, ktorí zostavili Logan Horn, Matthew Zator a ďalší experti z portálu The Hockey Writers.Figurujú v ňom hráči, ktorí absolvovali v NHL najviac 25 zápasov a sú mladší ako 25 rokov.Obranca Nemec je v zozname už na 5. mieste, momentálne hráva za tím Utica Comets v zámorskej AHL , ktorý je "farmou" klubu New Jersey Devils "Netrvalo dlho, aby všetci zistili, prečo bol Nemec dvojka draftu. Svojou vyspelou obojsmernou hrou vyčnieva nad väčšinou jeho rovesníkov na rovnakom poste a v neďalekej budúcnosti bude hviezda Devils. Nebuďte prekvapení, keď bude raz na čele tohto rebríčka," napísal Zator o kapitánovi Slovenska na MS hráčov do 20 rokov 2023.Útočník Mešár skončil na 68. priečke, klub Montreal Canadiens si ho vlani vybral v 1. kole draftu z 26. miesta a v súčasnosti hráva v juniorskej OHL za tím Kitchener Rangers "Po dvoch sezónach v slovenskej extralige bolo pred draftom ťažké odhadnúť, ako obstojí proti svojim rovesníkom, keďže hral s mužmi tak dlho. Zatiaľ to vyzerá dobre, v OHL je excelentný a na MSJ bol skvelý. Je výnimočný korčuliar a keďže aj dobre pracuje s hokejkou, je dobrý pri prechode do útočného pásma," myslí si Horn o odchovancovi HK Poprad