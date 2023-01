Varga sa po 11. „maratónskej“ etape posunul na štvrté miesto, Svitko na Rely Dakar stratil čas pre chybu i opravu

Maratónska etapa dala zabrať

Jedna chyba stála Svitka čas

Došiel im benzín

Slováci obsadili 18. miesto

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - Zo slovenských zástupcov na prestížnej Rely Dakar v Saudskej Arábii sa vo štvrtkovej 11. etape najviac darilo jazdcovi na štvorkolke Jurajovi Vargovi, ktorý skončil piaty a v celkovom poradí sa posunul na štvrté miesto.Motocyklista Štefan Svitko prišiel do cieľa na 22. pozícii a celkovo zostal štrnásty, slovenská posádka Ľuboš Schwarzbacher Jurajom Ulrichom v kategórii Classic obsadila 17. priečku a v priebežnom hodnotení sú tiež štrnásti. Vo svojej triede H2 boli vo štvrtok piati a rovnako sú na tom v celkovej klasifikácii."Jedenásta etapa úspešne dokončená. Etapa mala prívlastok “maratónska”, takže aj dnes sme boli bez asistencie a na drobné opravy sme mali maximálne hodinu. Dĺžka etapy bola cca 300 km a viedla prevažne cez veľké, pieskové duny, ale dnes sa mi jazdilo už oveľa lepšie ako včera," zhodnotil Varga 11. etapu na webe Slovenskej motocyklovej federácie (SMF).V cieli 11. etapy bol o 10 minút neskôr ako prvý Brazílčan Marcelo Medeiros, na celkového lídra Francúza Alexandreho Girouda stráca už 3:19:32 h.Svitko stratil na víťazného Argentínčana Luciana Benavidesa presne 15 minút, za lídrom celkového poradia Američanom Skylerom Howesom zaostáva o 1:32:06 h."Dnešná maratónska etapa mala byť najťažšia etapa tohto Dakaru. Samé duny a občas nejaká rovinka. Asi na 80. kilometri som spravil chybu a stratil som nejaký čas. K tomu sa mi ešte povolila radiaca páčka, tak som to musel opraviť a stratil som ďalší čas. Ešte máme tri etapy, takže držte palce," povedal skúsený motocyklista."Celý deň v dunách nám dal zabrať, na prejazde po meraných úsekoch nám asi 18 km pred tankovacou cisternou došiel benzín, ale potiahli nás na lane a časovú kontrolu v bivaku sme stihli. Máme za sebou noc bez asistencie, ale auto po výmene prevodovky a poloosi ide ako hodinky, takže ani nejaké zásadne zásahy neboli potrebné," uviedol Schwarzbacher pre agentúru SITA.Medzi kamiónmi obsadili vo štvrtok Slováci Róbert Kasák s Tomášom Kazarkom a Čechom Jaroslavom Kolářom 18. miesto s mankom 3:44:03 h na víťazného Holanďana Martina van den Brinka a v celkovej klasifikácii im patrí 16. pozícia so stratou 51:26:51 h na vedúceho Holanďana Janusa van Kasterena.Ľubomír Palčo s Maďarom Zsoltom Darázsim a Francúzom Pierrom Calmonom boli v 11. etape na 34. priečke (+42:11:08 h), v celkovom poradí sú na 35. poste a na najlepších strácajú aj s penalizáciami viac ako 300 hodín.