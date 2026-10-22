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22. októbra 2026
Expertka o šanciach Vlhovej v novej sezóne: Na štarte sa ukáže, na koľko percent bude schopná zajazdiť čisto – VIDEO, FOTO
Expertka porovnala aj tréningové jazdy Vlhovej najväčšej rivalky Mikaely Shiffrinovej. Už o dva dni sa začne nová sezóna Svetového pohára v ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Expertka porovnala aj tréningové jazdy Vlhovej najväčšej rivalky Mikaely Shiffrinovej.
Už o dva dni sa začne nová sezóna Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní a slovenskí fanúšikovia majú konečne dôvod na radosť. Na svahy sa vráti aj Petra Vlhová!
Počas víkendu sa v rakúskom Söldene budú konať dve podujatia v obrovskom slalome a 31-ročná Liptáčka na nich nebude chýbať. Naposledy vo SP štartovala v januári 2024.
Dva a pol roka tak na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) neštartovala, keďže zimné olympijské hry v Taliansku 2026 sa tam nepočítajú.
V Söldene Vlhová nikdy nezvíťazila, ale trikrát skončila na 3. mieste. Po takej dlhej absencii by bolo pódiové umiestnenie snovým návratom, no zrejme treba byť realistami.
"Všetci môžeme Petre fandiť a držať jej palce pri návrate medzi top špičku v oboch technických disciplínach. Verím, že ju opäť uvidíme usmiatu a v dobrej pohode na stupňoch pre víťazov. Možno to nepôjde hneď od začiatku, tak ako pred zranením, ale myslím, že TOP 10 by to mohlo byť. Samozrejme, všetko záleží aj od progresu konkurentiek," povedala pre portál sport24.sk bývalá lyžiarka Jana Wolnerová (rod. Gantnerová).
"Na pohľad vyzerá Petra veľmi dobre na obrákových lyžiach. Na videu je vidieť veľká snaha o dodržiavanie ideálnej stopy a techniky. Je veľmi dobre, že to nie je na úkor rýchlosti," pokračovala.
Fotogaléria: Petra Vlhová
"Teším sa už na ňu na štarte, tam sa skutočne ukáže, ako sa hlavou nastaví a na koľko percent bude schopná zajazdiť pod tlakom a nervozitou čistú jazdu. Hovorí sama o novom začiatku a že nemajú stanovené ciele a výsledky, a my ju v tom môžeme podporovať a držať palce. Prvé preteky sezóny v Söldene sú vždy veľkým otáznikom," konštatovala Wolnerová.
Expertka porovnala aj tréningové jazdy Vlhovej najväčšej rivalky Mikaely Shiffrinovej, ktorá sa nedávno vyjadrila, že by sa v novom ročníku chcela viac zamerať na obrovský slalom a super-G ako na klasický slalom.
"Je veľmi ťažké porovnávať ich. Podmienky aj svah sú síce také isté, ale napríklad stavba trate u Petry bola zatočenejšia. Čo sa Mikaely týka, tak rovnako ako Petra vyzerá na ´obračkách´ plynulo a sebavedome. Čo ma pri nej občas vyrušuje je iné časovanie oblúku a stopy. Ale je to jej štýl, s ktorým vie byť veľmi rýchla a najmä tá snaha o udržanie alebo nárast rýchlosti z nej robí nebezpečnú pretekárku, na ktorú si bude treba dať v Söldene pozor," dodala Wolnerová.
Zdroj: SITA.sk - Expertka o šanciach Vlhovej v novej sezóne: Na štarte sa ukáže, na koľko percent bude schopná zajazdiť čisto – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Už o dva dni sa začne nová sezóna Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní a slovenskí fanúšikovia majú konečne dôvod na radosť. Na svahy sa vráti aj Petra Vlhová!
Počas víkendu sa v rakúskom Söldene budú konať dve podujatia v obrovskom slalome a 31-ročná Liptáčka na nich nebude chýbať. Naposledy vo SP štartovala v januári 2024.
Dva a pol roka tak na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) neštartovala, keďže zimné olympijské hry v Taliansku 2026 sa tam nepočítajú.
Snový návrat?
V Söldene Vlhová nikdy nezvíťazila, ale trikrát skončila na 3. mieste. Po takej dlhej absencii by bolo pódiové umiestnenie snovým návratom, no zrejme treba byť realistami.
"Všetci môžeme Petre fandiť a držať jej palce pri návrate medzi top špičku v oboch technických disciplínach. Verím, že ju opäť uvidíme usmiatu a v dobrej pohode na stupňoch pre víťazov. Možno to nepôjde hneď od začiatku, tak ako pred zranením, ale myslím, že TOP 10 by to mohlo byť. Samozrejme, všetko záleží aj od progresu konkurentiek," povedala pre portál sport24.sk bývalá lyžiarka Jana Wolnerová (rod. Gantnerová).
Veľká snaha
"Na pohľad vyzerá Petra veľmi dobre na obrákových lyžiach. Na videu je vidieť veľká snaha o dodržiavanie ideálnej stopy a techniky. Je veľmi dobre, že to nie je na úkor rýchlosti," pokračovala.
Fotogaléria: Petra Vlhová
"Teším sa už na ňu na štarte, tam sa skutočne ukáže, ako sa hlavou nastaví a na koľko percent bude schopná zajazdiť pod tlakom a nervozitou čistú jazdu. Hovorí sama o novom začiatku a že nemajú stanovené ciele a výsledky, a my ju v tom môžeme podporovať a držať palce. Prvé preteky sezóny v Söldene sú vždy veľkým otáznikom," konštatovala Wolnerová.
Ťažké porovnávanie
Expertka porovnala aj tréningové jazdy Vlhovej najväčšej rivalky Mikaely Shiffrinovej, ktorá sa nedávno vyjadrila, že by sa v novom ročníku chcela viac zamerať na obrovský slalom a super-G ako na klasický slalom.
"Je veľmi ťažké porovnávať ich. Podmienky aj svah sú síce také isté, ale napríklad stavba trate u Petry bola zatočenejšia. Čo sa Mikaely týka, tak rovnako ako Petra vyzerá na ´obračkách´ plynulo a sebavedome. Čo ma pri nej občas vyrušuje je iné časovanie oblúku a stopy. Ale je to jej štýl, s ktorým vie byť veľmi rýchla a najmä tá snaha o udržanie alebo nárast rýchlosti z nej robí nebezpečnú pretekárku, na ktorú si bude treba dať v Söldene pozor," dodala Wolnerová.
Zdroj: SITA.sk - Expertka o šanciach Vlhovej v novej sezóne: Na štarte sa ukáže, na koľko percent bude schopná zajazdiť čisto – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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