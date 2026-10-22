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22. októbra 2026
Tour de France 2027 odštartuje v škótskom Edinburghu, vrcholom budú Pyreneje. Finiš ženskej verzie bude na sopke
Tagy: Cyklistika
Tour de France 2027 prejde aj cez sedlo Tourmalet a priesmyk Domancy, pričom obe tieto miesta budú aj súčasťou MS na prelome augusta a septembra 2027. Najbližšia edícia prestížnych cyklistických ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Tour de France 2027 prejde aj cez sedlo Tourmalet a priesmyk Domancy, pričom obe tieto miesta budú aj súčasťou MS na prelome augusta a septembra 2027.
Najbližšia edícia prestížnych cyklistických pretekov Tour de France sa v júli 2027 začne v škótskom Edinburghu a vyvrcholí v Pyrenejách. Po tohtoročnom najjužnejšom štarte podujatia v španielskej Barcelone teraz pôjde o najsevernejší úvod TdF. Zaujímavosťou bude, že až päť z ostatných šiestich ročníkov sa začne mimo Francúzska.
Úvodné tri etapy sa uskutočnia vo Veľkej Británii - zo Škótska sa jazdci cez Anglicko presunú až do waleského Cardiffu, pričom 3. etapa vo Walese sa bude výrazne podobať známej jednodňovej klasike Liége-Bastogne-Liége.
"Prvých desať dni je navrhnutých tak, aby sa dresy často menili – najlepší šprintéri planéty budú súperiť s celkovými favoritmi," povedal riaditeľ Tour Christian Prudhomme pre AFP.
Trasa je tak navrhnutá, aby sa predišlo dominancii jedného jazdca, ako tomu bolo v roku 2026, keď Tadej Pogačar držal žltý dres takmer od začiatku do konca. "Chceme spraviť trasu tak, aby sa mohlo stať čokoľvek," dodal Prudhomme.
Pretekárov počas 4. etapy čaká aj veterný úsek na polostrove Cotentin v Normandii, pelotón tam pôjde pozdĺž pobrežia. Prvá horská výzva príde v 9. etape s dojazdom na Grand Colombier v pohorí Jura.
Časovka na 38 km bude siedmou etapou pretekov a bude rovinatá, vyhovovať by mala olympijskému a svetovému šampiónovi Remcovi Evenepoelovi, ktorý bude chcieť získať náskok pred Pogačarom.
Na trase je celkovo 28 stúpaní s prevýšením 53 450 metrov, z toho tri vrcholové dojazdy počas šiestich horských etáp. Najvyšším bodom pretekov bude v 18. etape Col du Portet v Pyrenejách vo výške 2 215 metrov nad morom.
"Ak chcete objaviť iné stúpania, musíte akceptovať, že nevyužívame vždy tie najznámejšie," vysvetlil Prudhomme. Tour prejde aj cez sedlo Tourmalet a priesmyk Domancy, pričom obe tieto miesta budú aj súčasťou MS na prelome augusta a septembra 2027.
"Spájame dva veľké 'monštrá' – Tourmalet a Portet – a nasledujúci deň pridáme veľmi strmé stúpania v Baskicku," doplnil.
Zaujímavosťou je, že predposledná 20. etapa bude určená pre šprintérov, čo by malo znamená, že celkové poradie bude jasné ešte pred záverečnou jazdou okolo stúpania Montmartre v Paríži.
Vo Veľkej Británii sa začne aj ženská verzia Tour de France. Cyklistky vyštartujú z Leedsu a ich snaženie vyvrcholí na sopke Puy de Dome, ktorú organizátori zaradili na úplný záver podujatia.
Deväťetapové preteky sa uskutočnia od 30. júla do 7. augusta, pričom prvé tri etapy prebehnú v Anglicku, premiérovo medzi nimi bude aj tímová časovka v Londýne vedúca okolo Big Benu a Buckinghamského paláca.
"Každý rok sa snažíme nájsť horský dojazd s ikonickým miestom v histórii Tour," uviedla riaditeľka podujatia Marion Rousseová. Puy de Dome je náročné 11,3 km dlhé stúpanie s priemerom 7,8 percenta, pričom záverečné štyri kilometre majú priemer stúpania až viac ako 12 percent.
To, že na poslednom stúpaní môže dôjsť k dramatickým zmenám v poradí, potvrdzujú aj predchádzajúce ročníky ženských pretekov s tesným víťazstvom Kasie Niewiadomej v roku 2024 aj dramatické závery v rokoch 2025 a 2026.
"Grand Départ bude najťažší v histórii ženských pretekov, prvé tri etapy budú kľúčové pre celkové poradie," dodala Rousseová.
Zdroj: SITA.sk - Tour de France 2027 odštartuje v škótskom Edinburghu, vrcholom budú Pyreneje. Finiš ženskej verzie bude na sopke © SITA Všetky práva vyhradené.
Najbližšia edícia prestížnych cyklistických pretekov Tour de France sa v júli 2027 začne v škótskom Edinburghu a vyvrcholí v Pyrenejách. Po tohtoročnom najjužnejšom štarte podujatia v španielskej Barcelone teraz pôjde o najsevernejší úvod TdF. Zaujímavosťou bude, že až päť z ostatných šiestich ročníkov sa začne mimo Francúzska.
Úvodné tri etapy sa uskutočnia vo Veľkej Británii - zo Škótska sa jazdci cez Anglicko presunú až do waleského Cardiffu, pričom 3. etapa vo Walese sa bude výrazne podobať známej jednodňovej klasike Liége-Bastogne-Liége.
"Prvých desať dni je navrhnutých tak, aby sa dresy často menili – najlepší šprintéri planéty budú súperiť s celkovými favoritmi," povedal riaditeľ Tour Christian Prudhomme pre AFP.
Časté zmeny lídra?
Trasa je tak navrhnutá, aby sa predišlo dominancii jedného jazdca, ako tomu bolo v roku 2026, keď Tadej Pogačar držal žltý dres takmer od začiatku do konca. "Chceme spraviť trasu tak, aby sa mohlo stať čokoľvek," dodal Prudhomme.
Pretekárov počas 4. etapy čaká aj veterný úsek na polostrove Cotentin v Normandii, pelotón tam pôjde pozdĺž pobrežia. Prvá horská výzva príde v 9. etape s dojazdom na Grand Colombier v pohorí Jura.
Časovka na 38 km bude siedmou etapou pretekov a bude rovinatá, vyhovovať by mala olympijskému a svetovému šampiónovi Remcovi Evenepoelovi, ktorý bude chcieť získať náskok pred Pogačarom.
Vrcholom Pyreneje
Na trase je celkovo 28 stúpaní s prevýšením 53 450 metrov, z toho tri vrcholové dojazdy počas šiestich horských etáp. Najvyšším bodom pretekov bude v 18. etape Col du Portet v Pyrenejách vo výške 2 215 metrov nad morom.
"Ak chcete objaviť iné stúpania, musíte akceptovať, že nevyužívame vždy tie najznámejšie," vysvetlil Prudhomme. Tour prejde aj cez sedlo Tourmalet a priesmyk Domancy, pričom obe tieto miesta budú aj súčasťou MS na prelome augusta a septembra 2027.
"Spájame dva veľké 'monštrá' – Tourmalet a Portet – a nasledujúci deň pridáme veľmi strmé stúpania v Baskicku," doplnil.
Zaujímavosťou je, že predposledná 20. etapa bude určená pre šprintérov, čo by malo znamená, že celkové poradie bude jasné ešte pred záverečnou jazdou okolo stúpania Montmartre v Paríži.
Aj ženy začnú v Británii
Vo Veľkej Británii sa začne aj ženská verzia Tour de France. Cyklistky vyštartujú z Leedsu a ich snaženie vyvrcholí na sopke Puy de Dome, ktorú organizátori zaradili na úplný záver podujatia.
Deväťetapové preteky sa uskutočnia od 30. júla do 7. augusta, pričom prvé tri etapy prebehnú v Anglicku, premiérovo medzi nimi bude aj tímová časovka v Londýne vedúca okolo Big Benu a Buckinghamského paláca.
"Každý rok sa snažíme nájsť horský dojazd s ikonickým miestom v histórii Tour," uviedla riaditeľka podujatia Marion Rousseová. Puy de Dome je náročné 11,3 km dlhé stúpanie s priemerom 7,8 percenta, pričom záverečné štyri kilometre majú priemer stúpania až viac ako 12 percent.
Kľúčový úvod?
To, že na poslednom stúpaní môže dôjsť k dramatickým zmenám v poradí, potvrdzujú aj predchádzajúce ročníky ženských pretekov s tesným víťazstvom Kasie Niewiadomej v roku 2024 aj dramatické závery v rokoch 2025 a 2026.
"Grand Départ bude najťažší v histórii ženských pretekov, prvé tri etapy budú kľúčové pre celkové poradie," dodala Rousseová.
Zdroj: SITA.sk - Tour de France 2027 odštartuje v škótskom Edinburghu, vrcholom budú Pyreneje. Finiš ženskej verzie bude na sopke © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cyklistika
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