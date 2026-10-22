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 24hod.sk    Šport

22. októbra 2026

Maradonov doktor je iba obetný baránok v procese po úmrtí legendy, tvrdia jeho právnici



Právnici, ktorí zastupujú doktora Leopolda Luqueho, odmietajú obvinenia a tvrdia, že Maradonova smrť bola nepredvídateľná. Právnici lekára Leopolda Luqueho, ktorý je obvinený v súvislosti so smrťou ...



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857192716_1115509184192744_3436292992596975899_n e1792668088492 676x582 22.10.2026 (SITA.sk) - Právnici, ktorí zastupujú doktora Leopolda Luqueho, odmietajú obvinenia a tvrdia, že Maradonova smrť bola nepredvídateľná.


Právnici lekára Leopolda Luqueho, ktorý je obvinený v súvislosti so smrťou legendárneho argentínskeho futbalistu Diega Maradonu z roku 2020, počas záverečnej reči tvrdil, že jeho klient je nevinný a je použitý ako "obetný baránok".

Advokát Roberto Rallin odmietol tvrdenia obžaloby, že Maradonova smrť v novembri 2020 bola predvídateľná, zatiaľ čo ďalší obhajca Francisco Oneto tvrdil, že jeho smrť bola dôsledkom "akútneho a nepredvídateľného" infarktu. "Neexistovala absolútne žiadna možnosť predpovedať tento fatálny výsledok," zdôraznil Oneto.

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Prokurátori pre neurochirurga Luqueho požadujú 12-ročný trest za mrežami. Ten bol v čase Maradonovej smrti kľúčovým rozhodujúcim lekárom. "Sme tu, aby sme vyhlásili nevinu Luqueho, nie s televíznymi sloganmi, ale s dôkazmi, ktoré to podporujú. Leopoldo Luque sa stal obeťou," povedal Rallin.

Maradona zomrel vo veku 60 rokov na kardiorespiratorickú krízu sprevádzanú pľúcnym edémom. Našli ho mŕtveho vo svojej posteli na severe Buenos Aires v dome v Tigre, ktorý si prenajal na zotavovanie po operácii subdurálneho hematómu. Smrť obľúbeného argentínskeho futbalistu ponorila krajinu do smútku uprostred pandémie koronavírusu.

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Desaťtisíce ľudí nerešpektovali pravidlá sociálneho odstupu, aby sa s ním rozlúčili, keď jeho telo vystavili v prezidentskom paláci. Pred súdom od apríla stojí sedem zdravotníckych pracovníkov pre možné zanedbanie vedúce k smrti hviezdy počas dvoch týždňov jej zotavovania. Prokurátori požadujú tresty od 4 do 12 rokov pre šiestich zo siedmich obvinených.

V záverečných rečiach obžaloba odsúdila "nečinnosť" Luqueho uvádzajúc, že jeho opakovaný postoj "bol nič nerobiť". A to napriek varovným signálom, ktoré Maradona prejavoval. Obhajoba kritizovala najmä závery interdisciplinárnej medicínskej komisie zriadenej súdom v roku 2021, ktorá na základe pitvy a ďalších údajov uviedla, že Maradona mal kardiologické problémy, ktoré mali byť zohľadnené.

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Luqueho právnici však tvrdili, že klinické testy pred operáciou Maradonu nijaký problém so srdcom neodhalili. "Je úplne jasné, že Maradona nemal v roku 2020 žiadne srdcové problémy," vyhlásil Oneto počas záverečnej reči. Počas procesu mal Luque najagresívnejšiu obhajobu, niekoľkokrát sa vyjadril, keď sa cítil neprávom obvinený.

Jeho právny tím púšťal nahrávky, predkladal vedecké články a dokonca video z pitvy Maradonu, čo vyvolalo hnev dcér bývalého futbalistu. "Ľahko je útočiť na mňa, pretože som mal s Maradonom najviac kontaktu," povedal Luque na súde a dodal, že "jeden, kto by ma obhajoval, je Diego".

"Veľmi som sa oňho staral, miloval som ho, bol môj idol a priateľ," vyznal sa.

Obhajca Nicolas D'Albora, ktorý zastupuje medicínsku koordinátorku Nancy Forliniovú, taktiež zvalil vinu na Luqueho a ďalšieho lekára, tvrdiac, že "boli povinní garantovať zdravie pacienta".

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Forlini čelí 10-ročnému trestu za zabitie s možným úmyslom za údajné nezabezpečenie základného lekárskeho vybavenia pre domácu starostlivosť. Záverečné reči budú pokračovať aj vo štvrtok.



Zdroj: SITA.sk - Maradonov doktor je iba obetný baránok v procese po úmrtí legendy, tvrdia jeho právnici © SITA Všetky práva vyhradené.

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