Migaľ ohrozuje historicky najväčší balík do športu, podľa Danka hrubo porušil koaličnú zmluvu

Blokovanie zákonov

Porušenie koaličnej zmluvy

30.11.2024 (SITA.sk) - Poslanec Samuel Migaľ Hlas-SD ) ohrozuje historicky najväčší balík do športu. Ide o 60 miliónov eur. SNS vyzvala poslanca, aby prehodnotil svoj prístup k zákonu o športe a o Fonde na podporu športu Strana SNS tak reagovala na blokovanie dvoch svojich zákonov poslancom Migaľom. Ako národniari upozornili, 60 miliónov eur môže byť každý rok vo Fonde na podporu športu na opravu telocviční a športovísk.„Tieto zákony prešli riadnym legislatívnym procesom a je nám ľúto, že v žiadnej z týchto fáz poslanec Migal nepredložil pozmeňovací návrh," doplnila strana s tým, že konanie poslanca je hrubým zneužívaním politickej situácie.V SNS napriek tomu veria, že do štvrtkového hlasovania, ktoré bude o 11:00, Migaľ pochopí a podporí zákon, ktorý vznikol v dielňach športových zväzov. Strana sa rovnako obrátila aj na všetkých opozičných politikov.„Šport je ideálne miesto, na ktorom by sme sa mohli celospoločensky zhodnúť bez ohľadu na politické tričko," zdôraznila strana s tým, že ide o historickú šancu zmeniť financovanie športu.Poslanec Migaľ sa neprezentoval pri hlasovaní o dvojici zákonov o športe a parlament nebol uznášaniaschopný. Podľa Danka nielenže zablokoval parlamentnú schôdzu, ale aj hrubo porušil koaličnú zmluvu. Danko podotkol, že podľa koaličnej zmluvy nie je možné, aby akýkoľvek poslanec akejkoľvek strany takto konal.„Našou snahou bolo zvýšiť podporu na športovú infraštruktúru z 20 miliónov na 60 miliónov eur. Návrh zákona prešiel vládou, ale bol ,zasabotovaný' pánom Migaľom,“ povedal o zákone o Fonde na podporu športu Andrej Danko Migaľ bude podľa neho osobne zodpovedný za to, ak starostovia, vrátane starostov z Hlasu, nedostanú desiatky miliónov eur na športovú infraštruktúru.