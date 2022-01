Expo v Dubaji je dôkazom schopnosti ľudstva inovovať, uviedla prezidentka

Prehlbovanie spolupráce

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Expo 2020 je dôkazom ľudskej kreativity a schopnosti inovovať. Je tiež dôkazom toho, že keď sa ľudia, krajiny a kultúry spoja dohromady, môžu dosiahnuť veľkolepé veci. Prezidentka Zuzana Čaputová to povedala počas svojho prejavu pri príležitosti otvorenia Slovenského národného dňa na veľtrhu Expo 2020 v Spojených arabských emirátoch.Hlava štátu skonštatovala, že Expo jej dáva nádej, že ľudstvo je schopné prekonať globálne výzvy, akými sú klimatická kríza či pandémia koronavírusu a jej sociálne a ekonomické dôsledky.„Som rada, že Slovensko je súčasťou úsilia v inovácii a kreativite na podujatí Expo. Ako agilná a exportne orientovaná krajina, ktorá je plne integrovaná do jednotného trhu Európskej únie vieme, akú cenu má kooperácia a partnerstvo,“ pripomenula Čaputová.Prezidentka zdôraznila, že veľmi dobré sú aj bilaterálne vzťahy Slovenska a Spojených arabských emirátov. Dodala, že Slovensko je pripravené na ich prehlbovanie, najmä na poli vedeckej spolupráce, vzdelaní, zelených technológií a turizmu.„Na Expe v Dubaji sa prezentuje 192 krajín s úžasnými expozíciami. Ak sa ale chcete kamkoľvek hýbať, pozývam vás do slovenského pavilónu. Čakajú vás vodíkové autá, lietadlá či vesmírne vozidlá. Nie sú to len futuristické diela. Sú to projekty vyvinuté slovenskými firmami a inovátormi, ktoré majú svetu pomôcť s prechodom na zelené, klimaticky neutrálne a férovejšie ekonomiky a spoločnosti,“ vyhlásila prezidentka. Doplnila, že presne to ľudstvo potrebuje, aby na zemi dokázalo prežiť.Hlava štátu zároveň zdôraznila, že slovenská expozícia v Dubaji zaujala aj najvyšších predstaviteľov Spojených arabských emirátov. Poďakovala sa taktiež všetkým usporiadateľom podujatia Expo 2020, nielen zo strany Spojených arabských emirátov a dubajského emirátu, ktorí sa pričinili o to, že sa podujatie konalo aj napriek komplikovaným podmienkam spôsobeným pandémiou koronavírusu.Program národného dňa sa začal vztýčením slovenskej vlajky na námestí národov Al Wasl Plaza a slovenskou hymnou. Súčasťou ďalšieho programu prezidentky je aj prehliadka pavilónov Slovenska a Spojených arabských emirátov.V rámci galavečera počas slovenského národného dňa vystúpi aj Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), speváčka Jana Kirschner a huslista Filip Jančík.