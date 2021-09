Expolicajt Chauvin sa plánuje voči odsúdeniu za zabitie Floyda odvolať, sudca mal zneužiť svoju právomoc

Policajta usvedčili z viacerých činov

Zásah voči Floydovi vyvolal globálne protesty

24.9.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý minneapoliský policajt Derek Chauvin sa plánuje odvolať voči odsúdeniu z vraždy Afroameričana Georgea Floyda v roku 2020 a súvisiacemu trestu. V súdnych dokumentoch, podaných vo štvrtok uvádza, že sudca zneužil svoje právo alebo sa mýlil počas niekoľkých kľúčových bodov v procese s ním.Chauvin uviedol, že sa plánuje odvolať zo 14 dôvodov. Okrem iného tvrdí, že sudca Peter Cahill zneužil svoje právo, keď odmietol Chauvinovu žiadosť o premiestnenie procesu z okresu Hennepin v dôsledku publicity pred procesom.Svoje právo tiež sudca napríklad podľa neho zneužil, keď odmietol jeho žiadosť o oddelenie poroty počas celého procesu a keď odmietol žiadosti o odloženie pojednávania alebo o schválenie nového. Všetky dôvody, ktoré Chauvin uviedol vo svojom oznámení na podloženie odvolania, už počas procesu uvádzal jeho právnik.Bývalého policajta tento rok uznali vinným zo štátnych obvinení z neúmyselnej vraždy druhého stupňa, vraždy tretieho stupňa a zabitia druhého stupňa. V júni dostal trest odňatia slobody na 22 a pol roka.Muž je tiež obvinený na federálnom súde, a to z porušenia občianskych práv Floyda, keď mu kľačal na krku, zatiaľ čo on ležal na chodníku, nevzdoroval a lapal po dychu. V prípade týchto obvinení Chauvin popiera vinu.Chauvin mal 90 dní od vyhlásenia trestu na podanie oznámenia o úmysle odvolať sa. Okrem tohto oznámenia podal tiež návrh na pozastavenie konania o odvolaní, kým najvyšší súd nepreskúma skoršie rozhodnutie o zamietnutí verejného obhajcu, aby ho zastupoval v odvolacom procese.Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel 25. mája 2020 v Minneapolise po tom, ako mu biely policajt Chauvin zhruba deväť minút kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu. Muža zatkli pre údajné použitie falošnej dvadsaťdolárovej bankovky. Zábery zo zatýkania vyvolali globálne protesty proti rasizmu.