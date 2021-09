Spoločnosť Evergrande nesplnila termín a veriteľom neuhradila splátku úrokov za vyše 80 miliónov dolárov

Na globálnych trhoch panuje nervozita

Čínske úrady varujú pred búrkou

24.9.2021 (Webnoviny.sk) - Čínsky developerský gigant Evergrande nesplnil termín na splatenie úrokov z dlhopisov vo výške 83,5 milióna dolárov (USD), ktoré mal veriteľom uhradiť vo štvrtok.K meškajúcej splátke doteraz nezaujal stanovisko, informuje spravodajský portál BBC. V stredu pritom spoločnosť oznámila, že úroky, ktoré sú splatné tento týždeň, uhradí.Problémy najviac zadlženého developera na svete vyvolávajú nervozitu na globálnych trhoch pre obavy, že Evergrande je na pokraji kolapsu.Niektorí analytici varujú, že bankrot takého veľkého a tak veľmi zadlženého developera by mohol mať zásadný vplyv na čínsku ekonomiku, čo by potenciálne mohlo zasiahnuť aj globálny finančný systém. Celkový dlh firmy predstavuje viac ako 300 miliárd USD.Čínske úrady medzitým údajne varovali miestne vlády pred hroziacom krachom spoločnosti. Podľa denníka Wall Street Journal, ktorý sa odvolával na zdroje oboznámené s problematikou, vláda vyzvala regionálnych predstaviteľov, aby sa pripravili na „možnú búrku“. To vedie k obavám, že vláda v Pekingu nebude intervenovať v prospech spoločnosti.Na základe dohôd s investormi má Evergrande 30-dňový odklad, kým sa meškajúca splátka bude považovať za neuhradenú. Realitný trh predstavuje významnú časť čínskej ekonomiky a tvorí takmer 30 percent hrubého domáceho produktu krajiny.