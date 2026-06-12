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12. júna 2026
Expolicajt Vorobjov je v korupčnej kauze právoplatne oslobodený, súd zamietol odvolanie prokurátora
Podľa obžaloby bývalý policajt v máji 2018 prijal úplatok 2 000 eur od iného policajta za vybavenie výpisu z bankového účtu v ČSOB jednej trenčianskej firmy.
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12.6.2026 (SITA.sk) - Podľa obžaloby bývalý policajt v máji 2018 prijal úplatok 2 000 eur od iného policajta za vybavenie výpisu z bankového účtu v ČSOB jednej trenčianskej firmy.
Najvyšší súd SR na verejnom zasadnutí ešte v stredu 10. júna potvrdil oslobodzujúci rozsudok v prípade bývalého šéfa finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Pavla Vorobjova, týkajúcom sa údajného zločinu prijímania úplatku.
Pre SITA to potvrdila jeho obhajkyňa Michaela Gáborík. Odvolací súd konkrétne zamietol odvolanie prokurátora voči oslobodzujúcemu rozsudku Špecializovaného trestného súdu z júla 2024.
"Na verejnom zasadnutí senátu Najvyššieho súdu SR v Bratislave konanom 10. júna bolo vyhlásené nasledovné uznesenie, ktorým sa podľa paragrafu 319 Trestného poriadku odvolanie prokurátora Generálnej prokuratúry SR zamieta," uviedla Gáborík. Stredajšie rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné.
Podľa obžaloby bývalý policajt v máji 2018 prijal úplatok 2 000 eur od iného policajta za vybavenie výpisu z bankového účtu v ČSOB jednej trenčianskej firmy. Sudca Špecializovaného trestného súdu však v rozsudku z júla 2024 skonštatoval, že nebolo preukázané, že sa stal skutok, pre ktorý bol obžalovaný trestne stíhaný. Prokurátor voči verdiktu vtedy podal odvolanie.
Najvyšší súd naposledy v októbri 2025 potvrdil v rámci iného trestného konania pre Vorobjova peňažný trest 15-tisíc eur, ktorý odsúdený expolicajt dostal namiesto pôvodne uloženého trestu prepadnutia majetku.
Odvolací súd súce zrušil pôvodný verdikt Špecializovaného trestného súdu zo septembra 2024, uložil mu však rovnaký trest. Výnimkou bol iba náhradný trest vo výmere 15 mesiacov väzenia pre prípad, keby odsúdený trest nezaplatil, ktorý však najvyšší súd zrušil.
Sudca Špecializovaného trestného súdu totiž v septembri 2024 zmenil trest prepadnutia majetku, ktorý expolicajtovi uložil v rámci dohody o vine a treste v roku 2022, na peňažný trest 15-tisíc eur. Pôvodne uložený dvojročný nepodmienečný trest odňatia slobody, a tiež trest zákazu činnosti vo výkone funkcie, povolania a zamestnania v orgánoch verejnej moci vo výmere sedem rokov Vorobjovovi sudca ŠTS opätovne potvrdil.
O povolení obnovy konania vo veci prepadnutia majetku, ktoré bolo súčasťou trestu v rámci dohody o vine a treste, súd rozhodol ešte v novembri 2023. O obnovu konania žiadal odsúdený v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR, podľa ktorého povinnosť súdov vymerať za niektoré skutky aj trest prepadnutia majetku odporuje princípu primeranosti trestov. V rámci zabaveného majetku odsúdeného expolicajta išlo o dve nehnuteľnosti – rodinný dom a záhradný domček v okrese Nitra.
Sudca ŠTS na pracovisku v Banskej Bystrici ešte v máji 2022 schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným bývalým policajtom Vorobjovom. Súd uznal expolicajta za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.
Uložil mu úhrnný trest odňatia slobody na dva roky do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, trest prepadnutia majetku a trest zákazu činnosti v orgánoch verejnej moci vo výmere sedem rokov. Vorobjova následne prepustili podmienečne na slobodu v apríli 2023. Expolicajt pôsobil v minulosti ako šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA. Figuroval napríklad v kauze nezákonných lustrácií.
Zdroj: SITA.sk - Expolicajt Vorobjov je v korupčnej kauze právoplatne oslobodený, súd zamietol odvolanie prokurátora © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyšší súd SR na verejnom zasadnutí ešte v stredu 10. júna potvrdil oslobodzujúci rozsudok v prípade bývalého šéfa finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Pavla Vorobjova, týkajúcom sa údajného zločinu prijímania úplatku.
Pre SITA to potvrdila jeho obhajkyňa Michaela Gáborík. Odvolací súd konkrétne zamietol odvolanie prokurátora voči oslobodzujúcemu rozsudku Špecializovaného trestného súdu z júla 2024.
"Na verejnom zasadnutí senátu Najvyššieho súdu SR v Bratislave konanom 10. júna bolo vyhlásené nasledovné uznesenie, ktorým sa podľa paragrafu 319 Trestného poriadku odvolanie prokurátora Generálnej prokuratúry SR zamieta," uviedla Gáborík. Stredajšie rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné.
Úplatok 2 000 eur
Podľa obžaloby bývalý policajt v máji 2018 prijal úplatok 2 000 eur od iného policajta za vybavenie výpisu z bankového účtu v ČSOB jednej trenčianskej firmy. Sudca Špecializovaného trestného súdu však v rozsudku z júla 2024 skonštatoval, že nebolo preukázané, že sa stal skutok, pre ktorý bol obžalovaný trestne stíhaný. Prokurátor voči verdiktu vtedy podal odvolanie.
Najvyšší súd naposledy v októbri 2025 potvrdil v rámci iného trestného konania pre Vorobjova peňažný trest 15-tisíc eur, ktorý odsúdený expolicajt dostal namiesto pôvodne uloženého trestu prepadnutia majetku.
Odvolací súd súce zrušil pôvodný verdikt Špecializovaného trestného súdu zo septembra 2024, uložil mu však rovnaký trest. Výnimkou bol iba náhradný trest vo výmere 15 mesiacov väzenia pre prípad, keby odsúdený trest nezaplatil, ktorý však najvyšší súd zrušil.
Zmena trestu
Sudca Špecializovaného trestného súdu totiž v septembri 2024 zmenil trest prepadnutia majetku, ktorý expolicajtovi uložil v rámci dohody o vine a treste v roku 2022, na peňažný trest 15-tisíc eur. Pôvodne uložený dvojročný nepodmienečný trest odňatia slobody, a tiež trest zákazu činnosti vo výkone funkcie, povolania a zamestnania v orgánoch verejnej moci vo výmere sedem rokov Vorobjovovi sudca ŠTS opätovne potvrdil.
O povolení obnovy konania vo veci prepadnutia majetku, ktoré bolo súčasťou trestu v rámci dohody o vine a treste, súd rozhodol ešte v novembri 2023. O obnovu konania žiadal odsúdený v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR, podľa ktorého povinnosť súdov vymerať za niektoré skutky aj trest prepadnutia majetku odporuje princípu primeranosti trestov. V rámci zabaveného majetku odsúdeného expolicajta išlo o dve nehnuteľnosti – rodinný dom a záhradný domček v okrese Nitra.
Sudca ŠTS na pracovisku v Banskej Bystrici ešte v máji 2022 schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným bývalým policajtom Vorobjovom. Súd uznal expolicajta za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.
Uložil mu úhrnný trest odňatia slobody na dva roky do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, trest prepadnutia majetku a trest zákazu činnosti v orgánoch verejnej moci vo výmere sedem rokov. Vorobjova následne prepustili podmienečne na slobodu v apríli 2023. Expolicajt pôsobil v minulosti ako šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA. Figuroval napríklad v kauze nezákonných lustrácií.
Zdroj: SITA.sk - Expolicajt Vorobjov je v korupčnej kauze právoplatne oslobodený, súd zamietol odvolanie prokurátora © SITA Všetky práva vyhradené.
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