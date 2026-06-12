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12. júna 2026
Trump výrazne obmedzí vojenskú podporu NATO, Európa sa obáva oslabenia obranyschopnosti
Washington stiahne z Európy časť stíhačiek, lodí aj bombardérov, spojenci varujú pred dôsledkami pre obranu proti Rusku. Administratíva amerického prezidenta
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Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje výrazne znížiť vojenské kapacity, ktoré Spojené štáty poskytujú Severoatlantickej aliancii (NATO) v Európe.
Vyplýva to z interného dokumentu, ktorý Washington začiatkom júna predložil spojencom a ktorý podľa denníka The New York Times obsahuje doteraz najkonkrétnejší plán obmedzenia americkej vojenskej prítomnosti v NATO.
Stíhačky, ponorka a iné
Navrhované zmeny zahŕňajú zníženie počtu stíhacích lietadiel F-16 a F-15E určených pre operácie NATO zo zhruba 150 na 100 strojov.
Spojené štáty zároveň plánujú znížiť počet námorných prieskumných lietadiel z 26 na 15 a úplne stiahnuť osem tankovacích lietadiel, ktoré boli doteraz k dispozícii pre európske operácie.
Dokument počíta aj s presunom jednej ponorky vyzbrojenej riadenými strelami Tomahawk, lietadlovej lode, viacerých vojnových plavidiel a desiatok bojových lietadiel, ktoré sú súčasťou jej údernej skupiny.
Aj strategické bombardéry
Z Európy má byť presunutá aj jedna z dvoch skupín strategických bombardérov vyčlenených na obranu kontinentu.
Podľa európskych predstaviteľov, ktorí boli s plánom oboznámení, môže mať rozhodnutie zásadný vplyv na schopnosť NATO vykonávať diaľkový prieskum, sledovať pohyb ruských ponoriek alebo uskutočňovať presné útoky na veľké vzdialenosti.
„Aj keď sa každý z týchto škrtov dá zvládnuť samostatne, spoločne predstavujú významnú zmenu vojenského postoja a vytvárajú problémy pre európske odstrašenie naprieč celým spektrom obrany,“ uviedol analytik Inštitútu Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (EUISS) Giuseppe Spatafora.
Trump kritizuje
Trump dlhodobo kritizuje rozsah amerického financovania NATO a opakovane vyzýva európske krajiny, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu.
Nový plán však podľa analytikov predstavuje prvý systematický krok smerujúci k zásadnému obmedzeniu americkej úlohy v aliancii.
Grynkewich súhlasí
Generál Alexus Grynkewich, najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe, začiatkom júna vyhlásil: „V modeli síl NATO vznikla nezdravá spoluzávislosť od amerických kapacít.“
Dodal, že prezident Trump aj minister obrany Pete Hegseth dali jasne najavo, že tento stav sa musí zmeniť. „Potenciálna realita súbežných konfliktov vo viacerých regiónoch sveta si to vyžaduje,“ povedal.
Dron v Rumunsku
Plán prichádza v citlivom období pre európsku bezpečnosť. Koncom mája zasiahol ruský bezpilotný prostriedok obytný dom v Rumunsku, čo bol prvý podobný incident vo väčšej obytnej zóne členského štátu NATO.
Viaceré prípady narušenia vzdušného priestoru Aliancie ruskými dronmi zároveň posilnili obavy, že Moskva by mohla rozšíriť svoje agresívne kroky aj za hranice Ukrajiny.
Napriek plánovaným škrtom zostanú americké jednotky jednou z najväčších vojenských síl NATO v Európe.
Stratená istota
Európske krajiny zároveň v posledných rokoch výrazne zvýšili obranné výdavky a urýchlili modernizáciu armád.
Viacerí európski politici však upozorňujú, že rozhodujúcou otázkou už nie je počet amerických vojakov či techniky na kontinente, ale ochota Washingtonu zasiahnuť v prípade krízy.
„Hlavným problémom NATO je, že pokiaľ bude Trump prezidentom, už neexistuje istota, že Spojené štáty prídu Európe na pomoc v prípade núdze,“ vyhlásil nemecký poslanec Anton Hofreiter.
Zdroj: SITA.sk - Trump výrazne obmedzí vojenskú podporu NATO, Európa sa obáva oslabenia obranyschopnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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