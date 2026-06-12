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12. júna 2026
Politici majú plné ústa pomoci regiónom, v skutočnosti ich však nezaujímajú, vyhlásil Migaľ, ktorému neprešiel významný projekt
Tagy: Eurofondy Iniciatíva malých obcí Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR operačný program Slovensko Oživme malé obce
Projekt Oživme malé obce si kládol za cieľ vytvoriť jednoduchší a dostupnejší mechanizmus, ktorý by obciam umožnil zapojiť sa do čerpania eurofondov. Ministrovi investícií
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12.6.2026 (SITA.sk) - Projekt Oživme malé obce si kládol za cieľ vytvoriť jednoduchší a dostupnejší mechanizmus, ktorý by obciam umožnil zapojiť sa do čerpania eurofondov.
Ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi neprešiel projekt Oživme malé obce. Ten mal ambíciu priniesť adresnú a praktickú pomoc najmenším samosprávam na Slovensku. Ako ministerstvo investícií podotklo, práve obce s najnižším počtom obyvateľov dlhodobo čelia najväčším prekážkam pri čerpaní európskych fondov, a to od nedostatku odborných kapacít až po obmedzené finančné možnosti na prípravu projektov.
Projekt Oživme malé obce si kládol za cieľ vytvoriť jednoduchší a dostupnejší mechanizmus, ktorý by obciam umožnil zapojiť sa do čerpania eurofondov. Zámer národného projektu však neschválili členovia Monitorovacieho výboru Programu Slovensko. Výzva tak nemôže byť vyhlásená.
„Napriek tomu, že máme na Slovensku politikov, ktorí majú plné ústa regiónov a pomoci regiónom, ukázalo sa, že ich takéto regióny na Slovensku absolútne nezaujímajú. Projekt Oživme malé obce mal dostať eurofondy do každého kúta Slovenska a pomôcť obciam, ktoré si na ne dlhodobo nevedia siahnuť. O to viac ma mrzí, že podporu pre malé obce monitorovací výbor neschválil,“ povedal Migaľ. Zároveň zdôraznil, že tieto obce patria k najefektívnejším článkom verejnej správy.
„Je pre mňa sklamaním, že projekt nebol podporený aj zo strany niektorých partnerov v systéme, ktorí by mali prirodzene stáť na strane svojich regiónov - vrátane niektorých krajov. O to viac, že sa často hovorí o tom, že peniaze majú ísť do regiónov,“ dodal Migaľ.
Predseda Iniciatívy malých obcí Michal Sekerák upozornil, že odmietnutie projektu najviac zasiahne ľudí v najmenších samosprávach. Zdôraznil, že týmto neublížili ministrovi, ale ľuďom v malých obciach, ktorí čakajú na základné investície a majú tiež právo na kvalitné verejné priestory a služby ako obyvatelia miest.
„Hovoríme o podpore približne 27-tisíc eur na obec. To nie sú veľké peniaze, ale pre malé dediny môžu znamenať obrovský rozdiel,“ doplnil Sekerák. Je podľa neho nepochopiteľné, že projekt na vyrovnávanie regionálnych rozdielov nezískal podporu. „Počúvame, ako chce každý pomáhať regiónom a vidieku. Keď však prišla konkrétna pomoc pre malé obce, mnohí sa otočili chrbtom. Netreba si riešiť svoje ego prostredníctvom občanov. Ak chce niekto také niečo riešiť, tak nemá čo v politike robiť,“ vyhlásil Sekerák.
Aj napriek neúspechu projektu je podpora najmenších samospráv aj naďalej jednu z kľúčových priorít ministerstva. Rezort investícií tak bude naďalej hľadať spôsoby na zmiernene nerovnováhy, či už úpravou existujúcich nástrojov alebo tvorbou nových foriem podpory v rámci Programu Slovensko.
„Nevzdávame sa a budeme bojovať ďalej. Neprišli sme plakať, ale makať. Budeme sa snažiť nájsť inú formu, ako tento balík eurofondových peňazí priniesť do malých obcí. Malé obce nebudú donekonečna na okraji celospoločenského záujmu,“ uzavrel Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Politici majú plné ústa pomoci regiónom, v skutočnosti ich však nezaujímajú, vyhlásil Migaľ, ktorému neprešiel významný projekt © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi neprešiel projekt Oživme malé obce. Ten mal ambíciu priniesť adresnú a praktickú pomoc najmenším samosprávam na Slovensku. Ako ministerstvo investícií podotklo, práve obce s najnižším počtom obyvateľov dlhodobo čelia najväčším prekážkam pri čerpaní európskych fondov, a to od nedostatku odborných kapacít až po obmedzené finančné možnosti na prípravu projektov.
Jednoduchší a dostupnejší mechanizmus
Projekt Oživme malé obce si kládol za cieľ vytvoriť jednoduchší a dostupnejší mechanizmus, ktorý by obciam umožnil zapojiť sa do čerpania eurofondov. Zámer národného projektu však neschválili členovia Monitorovacieho výboru Programu Slovensko. Výzva tak nemôže byť vyhlásená.
„Napriek tomu, že máme na Slovensku politikov, ktorí majú plné ústa regiónov a pomoci regiónom, ukázalo sa, že ich takéto regióny na Slovensku absolútne nezaujímajú. Projekt Oživme malé obce mal dostať eurofondy do každého kúta Slovenska a pomôcť obciam, ktoré si na ne dlhodobo nevedia siahnuť. O to viac ma mrzí, že podporu pre malé obce monitorovací výbor neschválil,“ povedal Migaľ. Zároveň zdôraznil, že tieto obce patria k najefektívnejším článkom verejnej správy.
„Je pre mňa sklamaním, že projekt nebol podporený aj zo strany niektorých partnerov v systéme, ktorí by mali prirodzene stáť na strane svojich regiónov - vrátane niektorých krajov. O to viac, že sa často hovorí o tom, že peniaze majú ísť do regiónov,“ dodal Migaľ.
Zasiahnutí budú ľudia v najmenších samosprávach
Predseda Iniciatívy malých obcí Michal Sekerák upozornil, že odmietnutie projektu najviac zasiahne ľudí v najmenších samosprávach. Zdôraznil, že týmto neublížili ministrovi, ale ľuďom v malých obciach, ktorí čakajú na základné investície a majú tiež právo na kvalitné verejné priestory a služby ako obyvatelia miest.
„Hovoríme o podpore približne 27-tisíc eur na obec. To nie sú veľké peniaze, ale pre malé dediny môžu znamenať obrovský rozdiel,“ doplnil Sekerák. Je podľa neho nepochopiteľné, že projekt na vyrovnávanie regionálnych rozdielov nezískal podporu. „Počúvame, ako chce každý pomáhať regiónom a vidieku. Keď však prišla konkrétna pomoc pre malé obce, mnohí sa otočili chrbtom. Netreba si riešiť svoje ego prostredníctvom občanov. Ak chce niekto také niečo riešiť, tak nemá čo v politike robiť,“ vyhlásil Sekerák.
Aj napriek neúspechu projektu je podpora najmenších samospráv aj naďalej jednu z kľúčových priorít ministerstva. Rezort investícií tak bude naďalej hľadať spôsoby na zmiernene nerovnováhy, či už úpravou existujúcich nástrojov alebo tvorbou nových foriem podpory v rámci Programu Slovensko.
„Nevzdávame sa a budeme bojovať ďalej. Neprišli sme plakať, ale makať. Budeme sa snažiť nájsť inú formu, ako tento balík eurofondových peňazí priniesť do malých obcí. Malé obce nebudú donekonečna na okraji celospoločenského záujmu,“ uzavrel Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Politici majú plné ústa pomoci regiónom, v skutočnosti ich však nezaujímajú, vyhlásil Migaľ, ktorému neprešiel významný projekt © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurofondy Iniciatíva malých obcí Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR operačný program Slovensko Oživme malé obce
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