|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 23.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Filip
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. augusta 2025
Expolicajt Zetoch mal nezákonne lustrovať Matoviča, Sulíka aj Lipšica. Súd s ním bude pokračovať v októbri
Tagy: expolicajt Pojednávanie Súdy
Hlavné pojednávanie s bývalým funkcionárom odboru podpory riadenia bývalej
Zdieľať
23.8.2025 (SITA.sk) -
Hlavné pojednávanie s bývalým funkcionárom odboru podpory riadenia bývalej Národnej kriminálnej agentúry Mariánom Zetochom, ktorý je obžalovaný zo zločinu zneužitia právomocí verejného činiteľa, bude pokračovať v októbri. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Mestského súdu Bratislava I.
Podľa prokuratúry sa expolicajt podieľal na nezákonnom lustrovaní osôb, medzi ktorými boli napríklad Richard Sulík, Igor Matovič, Daniel Lipšic, Radoslav Procházka alebo Alojz Hlina. Obžalovaný začiatkom augusta pred súdom odmietol vinu. Vypovedať však podľa vlastných slov bude až po výsluchu svedkov.
K trestnej činnosti podľa obžaloby dochádzalo v roku 2015, pričom vytváranie vzťahových diagramov celkovo približne 40 osôb nesúviselo s plnením úloh policajta. Podľa obhajcu obžalovaného Mareka Paru však obhajoba považuje obžalobu za nedôvodne podanú.
„Dokazovanie koliduje s kauzou Očistec,“ povedal Para. Dotyčný policajt totiž figuruje aj v kauze týkajúcej sa pôsobenia údajnej zločineckej skupiny v polícii. Ako svedkovia v prípade figurujú ďalší mediáne známi policajti, napríklad Pavol Vorobjov, Vladimír Bisták, Milan Žáčik alebo Ivan Bobocký.
Zdroj: SITA.sk - Expolicajt Zetoch mal nezákonne lustrovať Matoviča, Sulíka aj Lipšica. Súd s ním bude pokračovať v októbri © SITA Všetky práva vyhradené.
Hlavné pojednávanie s bývalým funkcionárom odboru podpory riadenia bývalej Národnej kriminálnej agentúry Mariánom Zetochom, ktorý je obžalovaný zo zločinu zneužitia právomocí verejného činiteľa, bude pokračovať v októbri. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Mestského súdu Bratislava I.
Podľa prokuratúry sa expolicajt podieľal na nezákonnom lustrovaní osôb, medzi ktorými boli napríklad Richard Sulík, Igor Matovič, Daniel Lipšic, Radoslav Procházka alebo Alojz Hlina. Obžalovaný začiatkom augusta pred súdom odmietol vinu. Vypovedať však podľa vlastných slov bude až po výsluchu svedkov.
K trestnej činnosti podľa obžaloby dochádzalo v roku 2015, pričom vytváranie vzťahových diagramov celkovo približne 40 osôb nesúviselo s plnením úloh policajta. Podľa obhajcu obžalovaného Mareka Paru však obhajoba považuje obžalobu za nedôvodne podanú.
„Dokazovanie koliduje s kauzou Očistec,“ povedal Para. Dotyčný policajt totiž figuruje aj v kauze týkajúcej sa pôsobenia údajnej zločineckej skupiny v polícii. Ako svedkovia v prípade figurujú ďalší mediáne známi policajti, napríklad Pavol Vorobjov, Vladimír Bisták, Milan Žáčik alebo Ivan Bobocký.
Zdroj: SITA.sk - Expolicajt Zetoch mal nezákonne lustrovať Matoviča, Sulíka aj Lipšica. Súd s ním bude pokračovať v októbri © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: expolicajt Pojednávanie Súdy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Obeťami podpaľačstva sa v Londýne stali piati ľudia, traja sú v kritickom stave
Obeťami podpaľačstva sa v Londýne stali piati ľudia, traja sú v kritickom stave
<< predchádzajúci článok
Ruský dron na Ukrajine zasiahol autobus s cestujúcimi, jedného zabil a piatich zranil
Ruský dron na Ukrajine zasiahol autobus s cestujúcimi, jedného zabil a piatich zranil