Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 23.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Filip
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

23. augusta 2025

Expolicajt Zetoch mal nezákonne lustrovať Matoviča, Sulíka aj Lipšica. Súd s ním bude pokračovať v októbri


Tagy: expolicajt Pojednávanie Súdy

Hlavné pojednávanie s bývalým funkcionárom odboru podpory riadenia bývalej



Zdieľať
66dada8364906025252208 1 676x451 23.8.2025 (SITA.sk) -



Hlavné pojednávanie s bývalým funkcionárom odboru podpory riadenia bývalej Národnej kriminálnej agentúry Mariánom Zetochom, ktorý je obžalovaný zo zločinu zneužitia právomocí verejného činiteľa, bude pokračovať v októbri. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Mestského súdu Bratislava I.

Podľa prokuratúry sa expolicajt podieľal na nezákonnom lustrovaní osôb, medzi ktorými boli napríklad Richard Sulík, Igor Matovič, Daniel Lipšic, Radoslav Procházka alebo Alojz Hlina. Obžalovaný začiatkom augusta pred súdom odmietol vinu. Vypovedať však podľa vlastných slov bude až po výsluchu svedkov.

K trestnej činnosti podľa obžaloby dochádzalo v roku 2015, pričom vytváranie vzťahových diagramov celkovo približne 40 osôb nesúviselo s plnením úloh policajta. Podľa obhajcu obžalovaného Mareka Paru však obhajoba považuje obžalobu za nedôvodne podanú.

„Dokazovanie koliduje s kauzou Očistec,“ povedal Para. Dotyčný policajt totiž figuruje aj v kauze týkajúcej sa pôsobenia údajnej zločineckej skupiny v polícii. Ako svedkovia v prípade figurujú ďalší mediáne známi policajti, napríklad Pavol Vorobjov, Vladimír Bisták, Milan Žáčik alebo Ivan Bobocký.







Zdroj: SITA.sk - Expolicajt Zetoch mal nezákonne lustrovať Matoviča, Sulíka aj Lipšica. Súd s ním bude pokračovať v októbri © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: expolicajt Pojednávanie Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Obeťami podpaľačstva sa v Londýne stali piati ľudia, traja sú v kritickom stave
<< predchádzajúci článok
Ruský dron na Ukrajine zasiahol autobus s cestujúcimi, jedného zabil a piatich zranil

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 