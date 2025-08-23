|
Sobota 23.8.2025
Meniny má Filip
Denník - Správy
23. augusta 2025
Obeťami podpaľačstva sa v Londýne stali piati ľudia, traja sú v kritickom stave
Päť ľudí hospitalizovali, vrátane troch v ohrození života, pre popáleniny, ktoré utrpeli pri požiari reštaurácie vo východnom Londýne. Predpokladá sa, že išlo o zámerné podpaľačstvo. Informuje o tom web ...
23.8.2025 (SITA.sk) - Päť ľudí hospitalizovali, vrátane troch v ohrození života, pre popáleniny, ktoré utrpeli pri požiari reštaurácie vo východnom Londýne. Predpokladá sa, že išlo o zámerné podpaľačstvo. Informuje o tom web BBC.
Políciu, záchranárov a hasičov k požiaru privolali v piatok o pol desiatej večer. Plamene sa podarilo uhasiť za približne hodinu. Zranenia utrpeli tri ženy a dvaja muži. Všetkých prepravili do nemocnice. Príčinu požiaru vyšetrujú hasiči a polícia.
„Chápeme, že tento incident vyvoláva v komunite obavy," povedal policajný vyšetrovateľ Mark Rogers. „Miestni obyvatelia môžu očakávať veľkú prítomnosť polície v oblasti. Ak máte akékoľvek obavy, obráťte sa na príslušníkov polície na mieste," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Obeťami podpaľačstva sa v Londýne stali piati ľudia, traja sú v kritickom stave © SITA Všetky práva vyhradené.
