Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 23.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Filip
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. augusta 2025

Obeťami podpaľačstva sa v Londýne stali piati ľudia, traja sú v kritickom stave


Tagy: požiar v Londýne

Päť ľudí hospitalizovali, vrátane troch v ohrození života, pre popáleniny, ktoré utrpeli pri požiari reštaurácie vo východnom Londýne. Predpokladá sa, že išlo o zámerné podpaľačstvo. Informuje o tom web ...



Zdieľať
britain_london_fire_80497 fbcb97a706e04030acafce5421fbb2a0 1 676x417 23.8.2025 (SITA.sk) - Päť ľudí hospitalizovali, vrátane troch v ohrození života, pre popáleniny, ktoré utrpeli pri požiari reštaurácie vo východnom Londýne. Predpokladá sa, že išlo o zámerné podpaľačstvo. Informuje o tom web BBC.


Políciu, záchranárov a hasičov k požiaru privolali v piatok o pol desiatej večer. Plamene sa podarilo uhasiť za približne hodinu. Zranenia utrpeli tri ženy a dvaja muži. Všetkých prepravili do nemocnice. Príčinu požiaru vyšetrujú hasiči a polícia.

„Chápeme, že tento incident vyvoláva v komunite obavy," povedal policajný vyšetrovateľ Mark Rogers. „Miestni obyvatelia môžu očakávať veľkú prítomnosť polície v oblasti. Ak máte akékoľvek obavy, obráťte sa na príslušníkov polície na mieste," dodal.


Zdroj: SITA.sk - Obeťami podpaľačstva sa v Londýne stali piati ľudia, traja sú v kritickom stave © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: požiar v Londýne
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šimečka: Ficova vláda sa vedome snaží zatiahnuť Slovensko do izolácie a preč od Európy – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Expolicajt Zetoch mal nezákonne lustrovať Matoviča, Sulíka aj Lipšica. Súd s ním bude pokračovať v októbri

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 