Utorok 13.1.2026
Meniny má Rastislav
Denník - Správy
13. januára 2026
Hlas rázne odmieta návrh národniarov. Extrémizmus je popretím všetkého, čo definuje slovenský národ
Strana Hlas-SD odmieta návrh z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) o znižovaní trestov za
13.1.2026 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD odmieta návrh z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) o znižovaní trestov za extrémizmus. "Tento návrh musíme odmietnuť, pretože je v priamom rozpore s hodnotami, na ktorých stojí Slovenská republika," vyhlásila strana a zdôraznila, že SR má jasnú a nespochybniteľnú hodnotovú oporu v protifašistickom odkaze Slovenského národného povstania.
"Tento odkaz nie je historická spomienka, ale morálny záväzok - postaviť sa proti ideológiám nenávisti, násilia a potláčania slobôd," vyhlásil Hlas-SD s tým, že znižovanie trestov za extrémizmus tento záväzok oslabuje a relativizuje hranicu medzi demokraciou a zlom.
Strana dodala, že Slovensko stojí na kresťanskom cyrilo-metodskom odkaze, ktorý je o úcte k človeku, o ľudskosti, pravde a zodpovednosti, pričom extrémizmus je popretím týchto hodnôt.
Extrémizmus je podľa Hlasu popretím všetkého, čo definuje slovenský národ a ústavné zriadenie SR, nie prejavom slobody či slobodného vyjadrovania sa. Strana zdôraznila, že je nemysliteľné, aby sa v čase, keď v Európe a aj na Slovensku narastá radikalizácia mladých ľudí, vysielal signál, že je spoločnosť k extrémizmu zhovievavejšia.
"Našou úlohou nie je legitimizovať nenávisť, zľahčovať popieranie historických zločinov ani zamieňať šírenie nenávisti za slobodu slova. Slovensko potrebuje spolupatričnosť, ľudskosť a zodpovednosť, nie normalizáciu ideológií, ktoré v minulosti priniesli utrpenie, strach a smrť. Štát musí stáť pevne na strane človeka a jeho dôstojnosti," doplnila strana s tým, že Slovensko nie je národ, ktorý je pripravený robiť kompromisy s extrémizmom.
Návrh SNS preto podľa Hlasu nečíta správne ani históriu, ani hodnoty. Hlas-SD preto tento návrh odmieta. "Je proti všetkému, čo nás ako národ a občanov Slovenskej republiky hodnotovo definuje," uzavrela strana.
Poslanci za SNS Adam Lučanský, Milan Garaj a poslankyňa Dagmar Kramplová navrhujú vypustiť viaceré paragrafy Trestného zákona týkajúce sa "trestného činu výroby extrémistického materiálu", "trestného činu rozširovania extrémistického materiálu" či "trestného činu prechovávania extrémistického materiálu".
Zároveň predkladatelia novely navrhujú zníženie trestných sadzieb za porušenie paragrafu týkajúceho sa založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj za porušenie paragrafu týkajúceho sa prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, paragrafu o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a tiež paragrafu týkajúceho sa podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.
"S pojmom extrémizmus sa tu šermuje sprava doľava spôsobom pomaly horším, ako v časoch najtvrdšieho revolučného teroru v období Francúzskej revolúcie! Extrémista je podľa liberálov stávajúcich sa do pozície vlastníkov pravdy každý, koho dnes oni sami označia za dezoláta, dezinformátora alebo konšpirátora a koho by najradšej umlčali!" vyhlásila Kramplová na sociálnej sieti.
Poslankyňa uviedla, že cieľom novely Trestného zákona je racionalizovať trestnú politiku štátu v oblasti verbálnych trestných činov. "Novela sleduje v tomto prípade jasný a konkrétny cieľ: oddeliť trestné právo od ideologických sporov a vrátiť ho k jeho základnej úlohe – ochrániť ľudí pred skutočnými hrozbami! Štát má byť prísny voči násiliu a závažným zásahom do rovnosti osôb, no zároveň musí byť zdržanlivý tam, kde ide len o názor, presvedčenie alebo politický postoj!" napísala Kramplová s tým, že SNS odmieta zastrašovanie občanov za názory, presvedčenia a myšlienky rôznymi ustanoveniami, ktoré sú podľa nej pod vplyvom liberálnej ideológie a propagandy.
"Je mi absolútne jasné, že tento zámer nebude vyhovovať predovšetkým strane Progresívne Slovensko, ktorá si z pojmu tzv. extrémizmu urobila svoj vlastný gumený obušok, ktorým by chcela trestať všetkých svojich názorových oponentov," povedala poslankyňa. Väčšina občanov je totiž podľa nej proti nelegálnym migrantom a proti tomu, aby boli žiaci v škole ohrozovaní LGBT ideológiou.
Zdroj: SITA.sk
Návrh SNS
Šermovanie s pojmom extrémizmus
