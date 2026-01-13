Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Rastislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. januára 2026

Hlas rázne odmieta návrh národniarov. Extrémizmus je popretím všetkého, čo definuje slovenský národ


Tagy: Extrémizmus SNP Slovenské národné povstanie Trestný zákon

Strana Hlas-SD odmieta návrh z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) o znižovaní trestov za



Zdieľať
67850b1c83717228649561 676x451 13.1.2026 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD odmieta návrh z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) o znižovaní trestov za extrémizmus. "Tento návrh musíme odmietnuť, pretože je v priamom rozpore s hodnotami, na ktorých stojí Slovenská republika," vyhlásila strana a zdôraznila, že SR má jasnú a nespochybniteľnú hodnotovú oporu v protifašistickom odkaze Slovenského národného povstania.


"Tento odkaz nie je historická spomienka, ale morálny záväzok - postaviť sa proti ideológiám nenávisti, násilia a potláčania slobôd," vyhlásil Hlas-SD s tým, že znižovanie trestov za extrémizmus tento záväzok oslabuje a relativizuje hranicu medzi demokraciou a zlom.

Slovensko nie je pripravené na kompromisy s extrémizmom


Strana dodala, že Slovensko stojí na kresťanskom cyrilo-metodskom odkaze, ktorý je o úcte k človeku, o ľudskosti, pravde a zodpovednosti, pričom extrémizmus je popretím týchto hodnôt.

Extrémizmus je podľa Hlasu popretím všetkého, čo definuje slovenský národ a ústavné zriadenie SR, nie prejavom slobody či slobodného vyjadrovania sa. Strana zdôraznila, že je nemysliteľné, aby sa v čase, keď v Európe a aj na Slovensku narastá radikalizácia mladých ľudí, vysielal signál, že je spoločnosť k extrémizmu zhovievavejšia.

"Našou úlohou nie je legitimizovať nenávisť, zľahčovať popieranie historických zločinov ani zamieňať šírenie nenávisti za slobodu slova. Slovensko potrebuje spolupatričnosť, ľudskosť a zodpovednosť, nie normalizáciu ideológií, ktoré v minulosti priniesli utrpenie, strach a smrť. Štát musí stáť pevne na strane človeka a jeho dôstojnosti," doplnila strana s tým, že Slovensko nie je národ, ktorý je pripravený robiť kompromisy s extrémizmom.

Návrh SNS preto podľa Hlasu nečíta správne ani históriu, ani hodnoty. Hlas-SD preto tento návrh odmieta. "Je proti všetkému, čo nás ako národ a občanov Slovenskej republiky hodnotovo definuje," uzavrela strana.

Návrh SNS


Poslanci za SNS Adam Lučanský, Milan Garaj a poslankyňa Dagmar Kramplová navrhujú vypustiť viaceré paragrafy Trestného zákona týkajúce sa "trestného činu výroby extrémistického materiálu", "trestného činu rozširovania extrémistického materiálu" či "trestného činu prechovávania extrémistického materiálu".

Zároveň predkladatelia novely navrhujú zníženie trestných sadzieb za porušenie paragrafu týkajúceho sa založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj za porušenie paragrafu týkajúceho sa prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, paragrafu o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a tiež paragrafu týkajúceho sa podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Šermovanie s pojmom extrémizmus


"S pojmom extrémizmus sa tu šermuje sprava doľava spôsobom pomaly horším, ako v časoch najtvrdšieho revolučného teroru v období Francúzskej revolúcie! Extrémista je podľa liberálov stávajúcich sa do pozície vlastníkov pravdy každý, koho dnes oni sami označia za dezoláta, dezinformátora alebo konšpirátora a koho by najradšej umlčali!" vyhlásila Kramplová na sociálnej sieti.



Poslankyňa uviedla, že cieľom novely Trestného zákona je racionalizovať trestnú politiku štátu v oblasti verbálnych trestných činov. "Novela sleduje v tomto prípade jasný a konkrétny cieľ: oddeliť trestné právo od ideologických sporov a vrátiť ho k jeho základnej úlohe – ochrániť ľudí pred skutočnými hrozbami! Štát má byť prísny voči násiliu a závažným zásahom do rovnosti osôb, no zároveň musí byť zdržanlivý tam, kde ide len o názor, presvedčenie alebo politický postoj!" napísala Kramplová s tým, že SNS odmieta zastrašovanie občanov za názory, presvedčenia a myšlienky rôznymi ustanoveniami, ktoré sú podľa nej pod vplyvom liberálnej ideológie a propagandy.

"Je mi absolútne jasné, že tento zámer nebude vyhovovať predovšetkým strane Progresívne Slovensko, ktorá si z pojmu tzv. extrémizmu urobila svoj vlastný gumený obušok, ktorým by chcela trestať všetkých svojich názorových oponentov," povedala poslankyňa. Väčšina občanov je totiž podľa nej proti nelegálnym migrantom a proti tomu, aby boli žiaci v škole ohrozovaní LGBT ideológiou.


Zdroj: SITA.sk - Hlas rázne odmieta návrh národniarov. Extrémizmus je popretím všetkého, čo definuje slovenský národ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémizmus SNP Slovenské národné povstanie Trestný zákon
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Žilinka odmieta znižovanie trestov za extrémizmus, zmeny považuje za nebezpečný krok späť – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Export Analytica a Oeconomus posilňujú spoluprácu v oblasti ekonomických analýz V4

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 