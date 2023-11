Export slovenských potravinárov sa vďaka tejto spoločnosti za päť rokov zdvojnásobil

10.11.2023 (SITA.sk) -Malé, ale napriek tomu svetové, aj také je Slovensko. Celkom určite to platí ak sa pozrieme na oblasť potravinárstva. Vďaka spolupráci so spoločnosťou Lidl sa totiž slovenské výrobky objavujú takmer v troch desiatkach krajín vrátane Spojených štátov amerických. Potešiteľné je, že táto spolupráca má rastúci trend, medziročne sa v hodnote zvýšila o pätinu a predstavuje takmer 2% z celkového potravinového exportu zo Slovenska."Lidl pôsobí vo viac ako tridsiatich krajinách a všade sa o domácich dodávateľov stará tamojší nákup. Znamená to, že my na Slovensku rokujeme so slovenskými dodávateľmi o spolupráci pre naše predajne a zároveň sprostredkúvame možnosti exportu do zahraničia. Takto sme v minulom roku pomohli umiestniť na pulty Lidlov v zahraničí tovar v hodnote 84 miliónov eur v nákupných cenách," vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing. Pre lepšiu predstavu, 84 miliónov eur je približne 1,8% z celkového vývozu agropotravinárskych výrobkov zo Slovenska za rok 2022.V poslednom obchodnom roku využilo možnosť exportu 64 slovenských dodávateľov, pričom objem spolupráce sa v porovnaní s rokom 2017 viac ako zdvojnásobil. Vďaka Lidlu nájdete tofu od Alfa Bio na Kanárskych ostrovoch, rastlinné nátierky od tejto firmy v USA či kukuričné chrumky Cibi na Cypre. Medzi najobľúbenejšie produkty spod Tatier v zahraničí patria camembert či syr nivového typu Rival od AGRO TAMI, papierenský sortiment Metsa Tissue, salámy od Mecomu či spomínané tofu. "Lidl je jednou z mála spoločností, s ktorou sme dokázali expandovať do krajín Európskej únie, ale aj mimo nej, za čo patrí spoločnosti Lidl veľká vďaka. Pokiaľ si je dodávateľ istý, že má objemy, kvalitu a cenu, poskytne mu Lidl istotu odberu a v prípade záujmu umožňuje export na zahraničné trhy," poskytol pohľad dodávateľa Ján Husák, obchodný riaditeľ Agro Tami.V poslednom uzavretom obchodnom roku nakúpil Lidl od slovenských dodávateľov tovar za 452 miliónov eur v nákupných cenách, teda "v čistom". Spolu s exportom v hodnote 84 miliónov eur zinkasovali domáci výrobcovia od diskontu viac ako pol miliardy. Cieľom diskontu je aj naďalej posilňovať spoluprácu so slovenskými potravinármi, ktorých aktívne vyhľadáva a organizuje pre nich konferencie a workshopy. Jeden z nich, Lidl deň s dodávateľmi sa uskutočnil v polovici októbra a zúčastnili sa na ňom dve desiatky najvýznamnejších domácich obchodných partnerov Lidla.Lidl má na svojej stránke dostupný formulár, prostredníctvom ktorého môžu dodávatelia predložiť svoje ponuky.Informačný servis