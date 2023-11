Prezidentka Čaputová prijala laureátov 26. ročníka ocenenia ankety Vojenský čin roka (foto)

Ľudia so silnými morálnymi a odbornými kvalitami

Psychologická pomoc ľuďom





V kategórii Záchrana života sa stali laureátmi ceny VČR nadporučík Peter Višňovský z 20. práporu logistiky Prešov, rotný Lukáš Gabák z 21. mechanizovaného práporu Trebišov, kapitán Peter a nadporučík Maroš zo Síl pre špeciálne operácie OS SR. Ocenení boli za pomoc pri dopravnej nehode a záchranu života zraneného. V kategórii Pomoc verejnosti sa stal laureátom poručík Tomáš Poláček zo Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin, ktorý bol nominovaný za proaktívnu psychologickú prácu vo Výcvikovej jednotke vojenských misií, ale taktiež za pravidelné psychologické intervencie či osvetovú a publikačnú činnosť. Laureátkou ceny Vojenský čin roka v kategórii Priateľ armády sa stala Jana Medvecová, starostka nacistami vypálenej obce Tokajík, ktorá bola nominovaná za dlhoročné aktívne udržiavanie historickej pamäte na obete a na vypálenú obec a za vytvorenie multimediálnej výstavy. V kategórii Služba vlasti sa stal laureátom rotmajster Marcel z 5. pluku špeciálneho určenia Žilina za evakuáciu konvoja s dvadsiatimi ôsmimi ľuďmi z Kyjeva počas prvých dní ruskej invázie na Ukrajine.





10.11.2023 (SITA.sk) - Prezidentk a Zuzana Čaputová vo štvrtok 9. novembra prijala laureátov 26. ročníka oceneniaza rok 2022. Prítomní boli aj minister obrany Robert Kaliňák a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Daniel Zmeko. Ako rezort obrany informoval, laureátom poďakovali a vyzdvihli ich výnimočné skutky, ktorými spravili dobré meno ozbrojeným silám a podali pomocnú ruku v kritických chvíľach.Prezidentka na svojej sociálnej sieti vyzdvihla, že laureáti sú výnimoční ľudia so silnými morálnymi a odbornými kvalitami. „Ich príbehy vyvolávajú dojatie a pohnutie. Akokoľvek sú rôznorodé, spája ich spoločný menovateľ – obetavosť človeka, schopnosť v kritickej chvíli nestratiť rozvahu a zachovať si rozhodnosť. Nie kvôli sebe, ale pre ostatných, pre ich záchranu, pre pomoc ľuďom v núdzi," uviedla prezidentka a pokračovala, že sú to hrdinovia doby, ktorí sa zmobilizovali vo chvíli, keď išlo o ľudský život napríklad pri ťažkej dopravnej nehode.„Potvrdili, aká dôležitá môže byť psychologická pomoc ľuďom, ktorí sú na pokraji vyčerpania, ktorí čelia záťažovým situáciám v zamestnaní či vo vlastných rodinách. Dali najavo ochotu pracovať nezištne pre zachovanie historickej pamäte. A jedinečným svedectvom o tom, že človek dokáže ísť doslova za hranice ľudských možností, je príbeh vojaka, ktorý odviedol do bezpečia slovenských občanov bezprostredne po ruskej invázii na Ukrajinu," napísala prezidentka a doplnila, že ozbrojené sily sú nielen profesionálny a dobre zohratý tím, ale disponujú aj veľkou dávkou súcitu, nezištnosti a ľudskosti.