Streda 19.11.2025
Exportérom roka 2025 je firma Sofer vyrábajúca stroje
Víťazom 3. ročníka súťaže TREND TOP Exportér roka 2025, ktorého garantom je Eximbanka, sa stala firma Sofer zo Starej Ľubovne, ktorá vyrába kompletné stroje, napríklad drviče kameňa či odpadov. Jej ...
19.11.2025 (SITA.sk) - Víťazom 3. ročníka súťaže TREND TOP Exportér roka 2025, ktorého garantom je Eximbanka, sa stala firma Sofer zo Starej Ľubovne, ktorá vyrába kompletné stroje, napríklad drviče kameňa či odpadov. Jej produkty poznajú v Nemecku, Rakúsku, Indii, Brazílii aj v Holandsku. Ocenenie si 11. novembra 2025 na slávnostnom odovzdávaní výročných cien týždenníka TREND prevzal z rúk Rastislava Podhorca, generálneho riaditeľa Eximbanky, Ján Solecký, majiteľ spoločnosti Sofer. Ďalšími nominovanými v tejto kategórii boli spoločnosť Sana Clis z Bratislavy, ktorá pôsobí v medzinárodnom reťazci výskumu a vývoja liekov, výrobca dezoxidačných brikiet Fenega, s.r.o. z Kračúnoviec, spoločnosť Betamont Ltd z Lieskovca, výrobca inteligentných technológií pre cestnú a železničnú dopravu a spoločnosť Slovarm, výrobca armatúr, ventilov, sanity a meracích zariadení so sídlom v Myjave.
"Gratulujem víťazovi a finalistom 3. ročníka TREND TOP Exportér roka 2025, ktorého sme garantom. Svetová konkurencia sa zintenzívňuje a export sa stáva súčasťou geopolitiky. Slovenské firmy majú schopnosti aj reputáciu – našou úlohou v Eximbanke je byť mostom medzi európskymi nástrojmi a slovenskými podnikmi, aby sme im pomohli pretaviť technické know-how, flexibilitu a dôveru do úspechu na zahraničných trhoch. Odomykáme potenciál slovenského exportu – s jasnou stratégiou, spoľahlivým partnerstvom a odvahou uspieť. Verím, že slovenský export sa stane nielen motorom rastu, ale aj symbolom dôvery, spolupráce a hrdosti na to, čo doma tvoríme," uviedol Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ Eximbanky.
Eximbanka podporuje slovenských exportérov bezpečne rozvíjať ich podnikanie doma aj v zahraničí. Významnú úlohu pri tom zohrávajú aj projekty s pridanou hodnotou, pozitívnym spoločenským dopadom, či inovatívnym spôsobom podnikania.
Príležitosť stať sa Exportérom roka 2025 mali firmy, ktoré svojím výrobkom, technológiou alebo službou, resp. exportnými aktivitami a projektami, prispievajú k udržateľnému rozvoju v oblastiach podnikania, spoločnosti, infraštruktúry, digitalizácie, vzdelávania, zdravia, životného prostredia, či kultúry. Víťaz kategórie bol vyhlásený 11. novembra, spolu s víťazmi ďalších výročných cien TREND TOP (Priemyselná firma roka, Firma roka, Rodinná roka, Banka roka, Poisťovňa roka, Investor roka, Žena biznisu a Manažér roka) v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla.
Navštívte náš web.
Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našom Linkedin profile.
Eximbanka je ako jediný priamy nástroj štátu na podporu exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Exportérom roka 2025 je firma Sofer vyrábajúca stroje © SITA Všetky práva vyhradené.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Exportérom roka 2025 je firma Sofer vyrábajúca stroje © SITA Všetky práva vyhradené.
