|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 19.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alžbeta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. novembra 2025
Vyšetrovateľ Ďurka sa môže vrátiť do práce, súd zrušil rozkaz Šutaja Eštoka o jeho postavení mimo službu
Vyšetrovateľ Pavol Ďurka sa bude môcť vrátiť do práce. Ako totiž informoval Denník N,
Zdieľať
19.11.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Pavol Ďurka sa bude môcť vrátiť do práce. Ako totiž informoval Denník N, Správny súd v Bratislave zrušil personálny rozkaz ministra vnútra o jeho postavení mimo službu a konštatoval, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok porušil zákon. Ďurka je aktuálne zaradený na Okresné riaditeľstvo polície v Nitre.
"Súd uznal ako dôvodnú aj námietku, že len obvinenie policajta nestačí na jeho postavenie mimo službu. Musí byť preukázané, že zotrvaním v službe by došlo k ohrozeniu dôležitých záujmov štátnej služby," uviedol denník. Senát podľa neho tiež konštatoval, že povinnosťou ministra bolo požiadať o súhlas Úrad na ochranu oznamovateľov. Ďurka totiž získal status chráneného oznamovateľa.
Denník N pripomína, že ministerstvo môže podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd SR, nič to však nemení na tom, že Ďurka by sa mal po doručení rozsudku Správneho súdu v Bratislave vrátiť do práce. "Prípad sa týka postavenia mimo službu, o ktorom Šutaj Eštok rozhodol v októbri 2023 krátko po nástupe do funkcie," dodal denník.
Ďurkov právny zástupca Peter Kubina v reakcii zdôraznil, že tentokrát nejde o kontumačné, ale o meritórne rozhodnutie. "Vo veci dnes prebehlo aj pojednávanie, na ktorom si mohla aj prítomná verejnosť naplno užiť a do hĺbky precítiť silu a kvalitu právnych argumentov ministra vnútra. Ide o prvé právoplatné meritórne rozhodnutie súdu, v ktorom sa rieši otázka (ne)zákonnosti rozhodovania a postupu ministra vnútra vo veciach "čurillovcov"," skonštatoval advokát.
Ako ďalej uviedol, súd dal Ďurkovi za pravdu vo všetkých podstatných bodoch žaloby a potvrdil, že minister vnútra ho postavil mimo služby nezákonne. "Porušil pri tom všetky zákony, ktoré mu stáli v ceste - nielen zákon o ochrane oznamovateľov, ale aj zákon o štátnej službe policajtov. Všetko bude podrobne vysvetlené v písomnom rozsudku, ktorý po jeho doručení zverejníme. Tento rozsudok bude doručením právoplatný a vykonateľný, takže čestný policajt Pavol Ďurka sa bude môcť vrátiť späť do služby a musí mu byť doplatený celý ušlý plat za dva roky," zdôraznil Kubina
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovateľ Ďurka sa môže vrátiť do práce, súd zrušil rozkaz Šutaja Eštoka o jeho postavení mimo službu © SITA Všetky práva vyhradené.
Súd uznal dôvodnú námietku
"Súd uznal ako dôvodnú aj námietku, že len obvinenie policajta nestačí na jeho postavenie mimo službu. Musí byť preukázané, že zotrvaním v službe by došlo k ohrozeniu dôležitých záujmov štátnej služby," uviedol denník. Senát podľa neho tiež konštatoval, že povinnosťou ministra bolo požiadať o súhlas Úrad na ochranu oznamovateľov. Ďurka totiž získal status chráneného oznamovateľa.
Denník N pripomína, že ministerstvo môže podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd SR, nič to však nemení na tom, že Ďurka by sa mal po doručení rozsudku Správneho súdu v Bratislave vrátiť do práce. "Prípad sa týka postavenia mimo službu, o ktorom Šutaj Eštok rozhodol v októbri 2023 krátko po nástupe do funkcie," dodal denník.
Meritórne rozhodnutie
Ďurkov právny zástupca Peter Kubina v reakcii zdôraznil, že tentokrát nejde o kontumačné, ale o meritórne rozhodnutie. "Vo veci dnes prebehlo aj pojednávanie, na ktorom si mohla aj prítomná verejnosť naplno užiť a do hĺbky precítiť silu a kvalitu právnych argumentov ministra vnútra. Ide o prvé právoplatné meritórne rozhodnutie súdu, v ktorom sa rieši otázka (ne)zákonnosti rozhodovania a postupu ministra vnútra vo veciach "čurillovcov"," skonštatoval advokát.
Ako ďalej uviedol, súd dal Ďurkovi za pravdu vo všetkých podstatných bodoch žaloby a potvrdil, že minister vnútra ho postavil mimo služby nezákonne. "Porušil pri tom všetky zákony, ktoré mu stáli v ceste - nielen zákon o ochrane oznamovateľov, ale aj zákon o štátnej službe policajtov. Všetko bude podrobne vysvetlené v písomnom rozsudku, ktorý po jeho doručení zverejníme. Tento rozsudok bude doručením právoplatný a vykonateľný, takže čestný policajt Pavol Ďurka sa bude môcť vrátiť späť do služby a musí mu byť doplatený celý ušlý plat za dva roky," zdôraznil Kubina
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovateľ Ďurka sa môže vrátiť do práce, súd zrušil rozkaz Šutaja Eštoka o jeho postavení mimo službu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Exportérom roka 2025 je firma Sofer vyrábajúca stroje
Exportérom roka 2025 je firma Sofer vyrábajúca stroje
<< predchádzajúci článok
Výbuch pri predajni potravín v Stupave poškodil bankomat, škoda zatiaľ nie je vyčíslená
Výbuch pri predajni potravín v Stupave poškodil bankomat, škoda zatiaľ nie je vyčíslená