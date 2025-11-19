Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

19. novembra 2025

Vyšetrovateľ Ďurka sa môže vrátiť do práce, súd zrušil rozkaz Šutaja Eštoka o jeho postavení mimo službu


Vyšetrovateľ Pavol Ďurka sa bude môcť vrátiť do práce. Ako totiž informoval Denník N,



66e40956ed368975193799 676x451 19.11.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Pavol Ďurka sa bude môcť vrátiť do práce. Ako totiž informoval Denník N, Správny súd v Bratislave zrušil personálny rozkaz ministra vnútra o jeho postavení mimo službu a konštatoval, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok porušil zákon. Ďurka je aktuálne zaradený na Okresné riaditeľstvo polície v Nitre.

Súd uznal dôvodnú námietku


"Súd uznal ako dôvodnú aj námietku, že len obvinenie policajta nestačí na jeho postavenie mimo službu. Musí byť preukázané, že zotrvaním v službe by došlo k ohrozeniu dôležitých záujmov štátnej služby," uviedol denník. Senát podľa neho tiež konštatoval, že povinnosťou ministra bolo požiadať o súhlas Úrad na ochranu oznamovateľov. Ďurka totiž získal status chráneného oznamovateľa.

Denník N pripomína, že ministerstvo môže podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd SR, nič to však nemení na tom, že Ďurka by sa mal po doručení rozsudku Správneho súdu v Bratislave vrátiť do práce. "Prípad sa týka postavenia mimo službu, o ktorom Šutaj Eštok rozhodol v októbri 2023 krátko po nástupe do funkcie," dodal denník.

Meritórne rozhodnutie


Ďurkov právny zástupca Peter Kubina v reakcii zdôraznil, že tentokrát nejde o kontumačné, ale o meritórne rozhodnutie. "Vo veci dnes prebehlo aj pojednávanie, na ktorom si mohla aj prítomná verejnosť naplno užiť a do hĺbky precítiť silu a kvalitu právnych argumentov ministra vnútra. Ide o prvé právoplatné meritórne rozhodnutie súdu, v ktorom sa rieši otázka (ne)zákonnosti rozhodovania a postupu ministra vnútra vo veciach "čurillovcov"," skonštatoval advokát.


Ako ďalej uviedol, súd dal Ďurkovi za pravdu vo všetkých podstatných bodoch žaloby a potvrdil, že minister vnútra ho postavil mimo služby nezákonne. "Porušil pri tom všetky zákony, ktoré mu stáli v ceste - nielen zákon o ochrane oznamovateľov, ale aj zákon o štátnej službe policajtov. Všetko bude podrobne vysvetlené v písomnom rozsudku, ktorý po jeho doručení zverejníme. Tento rozsudok bude doručením právoplatný a vykonateľný, takže čestný policajt Pavol Ďurka sa bude môcť vrátiť späť do služby a musí mu byť doplatený celý ušlý plat za dva roky," zdôraznil Kubina


Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovateľ Ďurka sa môže vrátiť do práce, súd zrušil rozkaz Šutaja Eštoka o jeho postavení mimo službu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci Minister vnútra SR Úrad na ochranu oznamovateľov vyšetrovateľ
