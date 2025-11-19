Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.11.2025
 Meniny má Alžbeta
 Ekonomika

19. novembra 2025

Minister Tomáš dostal otvorený list. Organizácie varujú, že zmeny v sociálnych službách ohrozia dôstojnosť ľudí


Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Otvorený list Sociálne Zdravotné postihnutie



676156eb84e70367763219 676x451 19.11.2025 (SITA.sk) -







Viac ako dve desiatky organizácií a desiatky jednotlivcov vyjadrili v otvorenom liste ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky zásadný nesúhlas s návrhom na zrušenie maximálnych kapacít v zariadeniach sociálnych služieb.


Obávajú sa návratu k veľkokapacitným inštitúciám, ktoré podľa odborných poznatkov i skúseností výrazne znižujú kvalitu života prijímateľov služieb, zvyšujú riziko poškodenia zdravia a sú v rozpore s princípmi dôstojnej starostlivosti.



Kto sa pod list podpísal


Otvorený list podpísalo 27 organizácií vrátane strešných zastupiteľských subjektov ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku a v zahraničí a tiež 66 jednotlivcov odborníkov, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, ich príbuzných a akademikov.


Adresovali ho ministrovi, poslancom a zároveň aj širšej verejnosti ako reakciu na návrhy samosprávnych krajov, ZMOS, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a ďalších skupín, ktoré presadzujú zrušenie legislatívneho limitu kapacity v zariadeniach ako sú zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb či špecializované zariadenia.



Podľa signatárov nejde o technickú zmenu, ale o zásadný posun v sociálnej politike, ktorý by otvoril dvere k budovaniu veľkých inštitúcií. Upozorňujú, že takýto model preukázateľne znižuje kvalitu starostlivosti, komplikuje individuálny prístup a vedie k strate dôstojnosti prijímateľov.



Menšie zariadenia prinášajú lepšie výsledky


Veľkosť zariadenia má podľa odborníkov priamy vplyv na kvalitu života. V liste sa odvolávajú na výskumy, ktoré ukazujú, že menšie zariadenia prinášajú lepšie výsledky nielen v starostlivosti, ale aj v spokojnosti klientov. Systematický prehľad štúdií z roku 2017, ktorý analyzoval 30 výskumov, potvrdil, že väčšie zariadenia častejšie čelili problémom a sťažnostiam. Okrem toho staršie epidemiologické výskumy poukazujú na vyššie riziko šírenia infekcií vo veľkých zariadeniach.



Rovnaké zistenia potvrdzujú aj správy Inšpekcie v sociálnych veciach Ministerstva práce. Tie poukazujú na negatíva ako sú vysoký počet klientov, viacposteľové izby, chýbajúce súkromie a nevyhovujúce hygienické podmienky. Takéto prostredie podľa odborníkov prispieva k zhoršeniu zdravotného stavu a k zmene správania klientov.



Medzinárodné záväzky Slovenska


Zástupcovia organizácií zároveň pripomínajú, že Slovenská republika je viazaná Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý garantuje právo na život v komunite a nezávislosť. Zrušenie kapacitných limitov by podľa nich znamenalo krok späť a porušenie tohto záväzku.


Zrušenie limitov je podľa signatárov tiež v rozpore s európskymi politikami v oblasti dlhodobej starostlivosti, ktoré podporujú rozvoj komunitných a domácich služieb a nie centralizované veľké inštitúcie.



Otvorený list sa opiera aj o výsledky prieskumu Nadácie SOCIA z roku 2020, ktorý ukázal, že až 89 percent respondentov si v prípade odkázanosti želá zostať doma s podporou rodiny, terénnych alebo denných služieb. Len malá časť si ako preferované riešenie predstavuje pobyt v celoročnom alebo týždennom zariadení.



Kritika dôrazu na úspornosť


Signatári kritizujú aj to, že v diskusiách o sociálnych službách sa uprednostňuje téma úspornosti a efektivity pred reálnymi potrebami ľudí, ktorí služby využívajú.


Zároveň upozorňujú na problém nedostupnosti služieb pre ľudí s nízkym príjmom. Štát podľa nich vynakladá verejné prostriedky na neobsadené lôžka v nákladných zariadeniach namiesto toho, aby zaviedol systémové opatrenia, napríklad vyrovnávacie platby, ktoré by pomohli odkázaným ľuďom so skromnými príjmami.



Výzvy pre vládu


V závere listu signatári žiadajú ministra práce a poslancov parlamentu, aby zabezpečili účasť ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a ich organizácií na tvorbe legislatívnych zmien, nepristupovali k rušeniu či zvyšovaniu kapacitných limitov pobytových zariadení, garantovali, že verejné a európske financie nepôjdu na výstavbu veľkých inštitúcií, ale na rozvoj komunitných a domácich služieb, a podporili systémové opatrenia na zvýšenie dostupnosti služieb pre sociálne slabších obyvateľov.



Signatári deklarujú pripravenosť na odborný dialóg a ponúkajú svoje skúsenosti i podklady pri hľadaní lepších riešení pre budúcnosť sociálnych služieb na Slovensku.



Reakcia rezortu práce


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v reakcii pre SITA na otvorený list uviedlo, že tému maximálnej kapacity zariadení sociálnych služieb nerieši v rámci aktuálnej reformy financovania sociálnych služieb, ktorou sa bude zaoberať parlament na nadchádzajúcej schôdzi.


Rezort zároveň avizoval, že o nastavení kapacít chce viesť opäť široký sociálny dialóg so všetkými partnermi, ktorých sa táto problematika týka, tak ako je to na ministerstve bežnou praxou aj pri iných témach.
















Zdroj: SITA.sk - Minister Tomáš dostal otvorený list. Organizácie varujú, že zmeny v sociálnych službách ohrozia dôstojnosť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Otvorený list Sociálne Zdravotné postihnutie
