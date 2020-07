Expremiér Pellegrini obvinil Matovičovu vládu z demontáže sociálneho štátu

povedal expremiér.

Čierny deň v histórii Slovenska

Vládu vyzval, aby v štátnom rozpočte na tento rok našla 400 miliónov eur na vyplatenie trinástych penzií v plnej sume. "Vyzývame tiež vládu, aby nezačala legislatívny proces s cieľom zmeniť automat na zvýšenie minimálne mzdy," povedal Pellegrini.

Aká je výška trinásteho dôchodku?

14.7.2020 - Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) sa podľa podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho chystá demontovať sociálny štát. Na utorkovej tlačovej besede upozornil na to, že súčasná vláda plánuje vyplatiť penzistom trinásty dôchodok v nižšej sume, ako predpokladá v súčasnosti platný zákon.Zrušiť sa má aj automatické zvyšovanie minimálnej mzdy, ktorá má podľa platného zákona budúci rok tvoriť 60 % z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019. Išlo by o nárast zo súčasných 580 eur na 656 eur. "Je to priamy dôkaz, že súčasnej vládnej koalícii chýba akékoľvek sociálne cítenie,"Zásah do výšky trinástych dôchodkov a automatu na zvyšovanie najnižších hrubých zárobkov má vládna koalícia podľa Pellegriniho oznámiť na stredajšej tlačovej besede. "Zajtrajší deň sa pravdepodobne zapíše do histórie Slovenska čiernymi písmenami," povedal. Skutočným zámerom bývalej opozície je podľa neho zrušiť všetky dôležité sociálne opatrenia, ktoré urobili sociálnodemokratické vlády.Trináste dôchodky Sociálna poisťovňa v tomto roku na 99 percent vyplatí. V rozhovore pre agentúru SITA to koncom júna tohto roka uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. "Výška trinásteho dôchodku bude niekde medzi 100-percentným trinástym dôchodkom a medzi tým, čo bolo vyplácané v minulom roku," povedal.Penzisti s vyššími dôchodkami by mali podľa Krajniaka trinástu penziu dostať "v trošku nižšej ako 100-percentnej výške". "Mojím záujmom je, aby tí, ktorí majú nižšie dôchodky, to dostali v maximálnej možnej výške," zdôraznil.Parlament pár dní pred februárovými parlamentnými voľbami schválil v skrátenom legislatívnom konaní návrh poslancov za Smer-SD na zavedenie trinásteho dôchodku pre všetkých penzistov. Ten má v novembri tohto roka nahradiť doterajší vianočný príspevok, ktorý Sociálna poisťovňa vlani vyplácala len tým penzistom, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov dosahoval najviac 658,50 eura.Kým suma vianočného príspevku klesala s rastúcou výškou dôchodku, trinásty dôchodok má Sociálna poisťovňa podľa platného zákona vyplácať v rovnakej výške pri rovnakom druhu dôchodku. Všetci starobní dôchodcovia majú dostať v novembri tohto roka trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie.Poberatelia ostatných druhov dôchodkov majú dostávať vždy v novembri trinásty dôchodok vo výške, ktorá zodpovedá priemernej sume daného druhu dôchodku. Pri predčasných dôchodcoch má ísť v tomto roku o 433 eur, invalidných penzistoch s mierou postihnutia nad 70 percent 380 eur, invalidných dôchodcoch pri miere postihnutia do 70 percent 209 eur, vdovy majú poberať trinásty dôchodok v sume 263 eur, vdovci 208 eur a poberatelia sirotských dôchodkov 138 eur.Trinásta penzia pre poberateľov sociálnych dôchodkov má v tomto roku dosiahnuť 255 eur a invalidných dôchodcov z mladosti 281 eur. Nárok na trinástu penziu má mať milión 422-tisíc dôchodcov.Vyplácanie trinástych dôchodkov v schválenej podobe by si v tomto roku vyžiadalo 589 miliónov eur. Po odpočítaní 147 miliónov eur, ktoré sa majú usporiť na zrušených vianočných príspevkoch, tak čisté výdavky na trináste penzie predstavujú 442 miliónov eur.