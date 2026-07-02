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02. júla 2026
Exprezident Kiska mal nehodu: Natrhnuté väzy v ramene a niekoľko týždňov vo fixátore – FOTO
Tagy: Bývalý prezident Zranenie
Bývalý prezident si najbližšie týždne už určite nezašportuje. Bývalý prezident Andrej Kiska utrpel zranenie po páde z ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Bývalý prezident si najbližšie týždne už určite nezašportuje.
Bývalý prezident Andrej Kiska utrpel zranenie po páde z bicykla. Informoval o tom v príspevku na sociálnej sieti.
"Aký starý, taký sprostý. Nič iné ma nenapadlo povedať, keď som spadol z bicykla," okomentoval exprezident nepríjemnú nehodu, ktorá sa mu prihodila počas cyklistického výletu.
"Na lesnej ceste som prechádzal z koľaje do koľaje. V strede bola vyvýšená tráva, chvíľu predtým popršalo.... a potom to prišlo. Predné koleso sa podšmyklo a už som letel," ozrejmil ďalšie detaily Kiska.
"Prvýkrát sa mi to stalo na Muráni – to som dopadol celkom dobre. Prekotúľal som sa cez chrbát. Druhýkrát v Rakúsku – to som zapikoval hlavou do protisvahu. Keby som nemal prilbu, neviem, ako by to dopadlo. No a tentokrát? Natrhnuté väzy v ramene a niekoľko týždňov vo fixátore. Za hlúposť sa platí," skonštatoval ďalej exprezident s tým, že najbližšie týždne si už určite nezašportuje.
"Ešteže ten futbal je v televízii. Pekné leto, priatelia. A prosím, nerobte hlúposti ako ja a nepadajte," pripojil Kiska komentár k fotografii, na ktorej ho vidno so zraneným ramenom.
Zdroj: SITA.sk - Exprezident Kiska mal nehodu: Natrhnuté väzy v ramene a niekoľko týždňov vo fixátore – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý prezident Andrej Kiska utrpel zranenie po páde z bicykla. Informoval o tom v príspevku na sociálnej sieti.
"Aký starý, taký sprostý. Nič iné ma nenapadlo povedať, keď som spadol z bicykla," okomentoval exprezident nepríjemnú nehodu, ktorá sa mu prihodila počas cyklistického výletu.
Tretíkrát tá istá chyba
"Na lesnej ceste som prechádzal z koľaje do koľaje. V strede bola vyvýšená tráva, chvíľu predtým popršalo.... a potom to prišlo. Predné koleso sa podšmyklo a už som letel," ozrejmil ďalšie detaily Kiska.
"Prvýkrát sa mi to stalo na Muráni – to som dopadol celkom dobre. Prekotúľal som sa cez chrbát. Druhýkrát v Rakúsku – to som zapikoval hlavou do protisvahu. Keby som nemal prilbu, neviem, ako by to dopadlo. No a tentokrát? Natrhnuté väzy v ramene a niekoľko týždňov vo fixátore. Za hlúposť sa platí," skonštatoval ďalej exprezident s tým, že najbližšie týždne si už určite nezašportuje.
"Ešteže ten futbal je v televízii. Pekné leto, priatelia. A prosím, nerobte hlúposti ako ja a nepadajte," pripojil Kiska komentár k fotografii, na ktorej ho vidno so zraneným ramenom.
Zdroj: SITA.sk - Exprezident Kiska mal nehodu: Natrhnuté väzy v ramene a niekoľko týždňov vo fixátore – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bývalý prezident Zranenie
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