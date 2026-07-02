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02. júla 2026
Rokovania medzi USA a Iránom budú pokračovať po pohrebe ajatolláha Chameneího
Teherán a Washington sa dohodli na pokračovaní nepriamych rozhovorov, otvorené zostávajú jadrový program aj spory v Perzskom zálive. Nepriame rokovania medzi
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Nepriame rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom budú pokračovať po pohrebných obradoch na počesť bývalého iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Tie sú naplánované na 4. až 9. júla.
Oznámili to vo štvrtok sprostredkovatelia z Kataru a Pakistanu po ďalšom kole rozhovorov v Dauhe.
Občasné šarvátky
Diplomatické kontakty pokračujú napriek tomu, že obe strany si v uplynulých dňoch opätovne vymenili vojenské údery v oblasti Perzského zálivu.
Minulý mesiac sa však podarilo dosiahnuť predbežnú dohodu o ukončení bojov a obnovení plnej prevádzky v Hormuzskom prielive, ktorý patrí medzi najdôležitejšie svetové trasy pre prepravu ropy.
Mierny pokrok
Pakistan uviedol, že počas stredajších rokovaní sa podarilo dosiahnuť pokrok. „Katarskí a pakistanskí sprostredkovatelia uzavreli oddelené stretnutia s americkými a iránskymi vyjednávačmi, pričom bol dosiahnutý pozitívny pokrok,“ uviedol Islamabad.
Strany sa zároveň dohodli na vytvorení komunikačného kanála na zaznamenávanie a riešenie prípadných porušení memoranda o porozumení.
Trumpov pohľad
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že proces obmedzenia iránskeho jadrového programu sa vyvíja priaznivo. „Pokiaľ ide o vývoj situácie, denuklearizácia Iránu napreduje dobre,“ povedal novinárom pred odletom z Washingtonu.
Medzi hlavné otvorené otázky naďalej patrí budúcnosť iránskeho jadrového programu, uvoľnenie zmrazených iránskych aktív a bezpečnostná situácia v Perzskom zálive.
Irán trvá na svojom
Napätie v regióne pretrváva. Irán v posledných dňoch podnikol útoky na americké základne v Bahrajne a Kuvajte po tom, ako americké sily zasiahli iránske vojenské ciele.
Teherán zároveň zdôraznil, že bezpečnosť Hormuzského prielivu musí byť založená na regionálnej spolupráci, nie na vojenskej prítomnosti Spojených štátov.
Irán tiež trvá na tom, že súčasťou konečnej dohody musí byť ukončenie konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh a stiahnutie izraelských jednotiek z južného Libanonu.
Zdroj: SITA.sk - Rokovania medzi USA a Iránom budú pokračovať po pohrebe ajatolláha Chameneího © SITA Všetky práva vyhradené.
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