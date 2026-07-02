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02. júla 2026

Rokovania medzi USA a Iránom budú pokračovať po pohrebe ajatolláha Chameneího


Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt Hormuzský prieliv Iránsky jadrový program iránsky režim Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Perzský záliv

Teherán a Washington sa dohodli na pokračovaní nepriamych rozhovorov, otvorené zostávajú jadrový program aj spory v Perzskom zálive. Nepriame rokovania medzi



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iran_war_97675 676x451 2.7.2026 (SITA.sk) - Teherán a Washington sa dohodli na pokračovaní nepriamych rozhovorov, otvorené zostávajú jadrový program aj spory v Perzskom zálive.

Nepriame rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom budú pokračovať po pohrebných obradoch na počesť bývalého iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Tie sú naplánované na 4. až 9. júla.


Oznámili to vo štvrtok sprostredkovatelia z Kataru a Pakistanu po ďalšom kole rozhovorov v Dauhe.



Občasné šarvátky


Diplomatické kontakty pokračujú napriek tomu, že obe strany si v uplynulých dňoch opätovne vymenili vojenské údery v oblasti Perzského zálivu.


Minulý mesiac sa však podarilo dosiahnuť predbežnú dohodu o ukončení bojov a obnovení plnej prevádzky v Hormuzskom prielive, ktorý patrí medzi najdôležitejšie svetové trasy pre prepravu ropy.



Mierny pokrok


Pakistan uviedol, že počas stredajších rokovaní sa podarilo dosiahnuť pokrok. „Katarskí a pakistanskí sprostredkovatelia uzavreli oddelené stretnutia s americkými a iránskymi vyjednávačmi, pričom bol dosiahnutý pozitívny pokrok,“ uviedol Islamabad.


Strany sa zároveň dohodli na vytvorení komunikačného kanála na zaznamenávanie a riešenie prípadných porušení memoranda o porozumení.



Trumpov pohľad


Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že proces obmedzenia iránskeho jadrového programu sa vyvíja priaznivo. „Pokiaľ ide o vývoj situácie, denuklearizácia Iránu napreduje dobre,“ povedal novinárom pred odletom z Washingtonu.


Medzi hlavné otvorené otázky naďalej patrí budúcnosť iránskeho jadrového programu, uvoľnenie zmrazených iránskych aktív a bezpečnostná situácia v Perzskom zálive.



Irán trvá na svojom


Napätie v regióne pretrváva. Irán v posledných dňoch podnikol útoky na americké základne v Bahrajne a Kuvajte po tom, ako americké sily zasiahli iránske vojenské ciele.


Teherán zároveň zdôraznil, že bezpečnosť Hormuzského prielivu musí byť založená na regionálnej spolupráci, nie na vojenskej prítomnosti Spojených štátov.


Irán tiež trvá na tom, že súčasťou konečnej dohody musí byť ukončenie konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh a stiahnutie izraelských jednotiek z južného Libanonu.




Zdroj: SITA.sk - Rokovania medzi USA a Iránom budú pokračovať po pohrebe ajatolláha Chameneího © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt Hormuzský prieliv Iránsky jadrový program iránsky režim Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Perzský záliv
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