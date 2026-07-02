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02. júla 2026
Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na takmer 2 300, nezvestných sú desaťtisíce
Osem dní po katastrofe sa medzinárodné tímy snažia zachrániť 43-ročného muža, ktorý zostal uväznený pod zrútenou budovou. Počet obetí ničivých zemetrasení vo
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Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele vzrástol na 2 295 a viac ako 11 000 ľudí utrpelo zranenia. Oznámil to predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodríguez.
Zároveň pokračuje výnimočná záchranná operácia, počas ktorej sa medzinárodné tímy snažia dostať k 43-ročnému Hernánovi Gilovi, ktorý je už osem dní uväznený pod troskami zrútenej budovy v pobrežnej oblasti Catia La Mar.
Medzinárodná spolupráca
Záchranári zo siedmich krajín vrátane Venezuely, Spojených štátov, Čile, Mexika a Portugalska pracujú nepretržite už tretí deň.
Podľa ich vyjadrení sa dostali na vzdialenosť približne jedného metra od muža, ktorý zostal zasypaný vo svojej strážnej búdke pod sedemposchodovou budovou.
„Je to skutočný zázrak,“ povedala AFP jeho manželka Gusbimar Gonzálezová. Vedúci čilského záchranného tímu Cristian Vera upozornil, že operácia je mimoriadne náročná.
„Ide o veľmi komplikovanú konštrukciu. Nebolo jednoduché dostať sa presne na miesto, kde sa obeť nachádza,“ uviedol.
Obrovský počet nezvestných
Katastrofa spôsobená zemetraseniami s magnitúdami 7,2 a 7,5 z 24. júna zanechala podľa úradov takmer 13 000 ľudí bez domova. Organizácia Spojených národov (OSN) naďalej eviduje približne 50 000 nezvestných.
Situácia v najviac postihnutých oblastiach zostáva kritická. Mnohým obyvateľom chýbajú potraviny, pitná voda aj prístrešie.
Hrozia epidémie
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zároveň varovala pred rastúcim rizikom šírenia infekčných ochorení vrátane osýpok a záškrtu.
Predbežná analýza satelitných údajov amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) naznačuje, že zemetrasenia poškodili alebo zničili takmer 59 000 budov.
Humanitárne organizácie upozorňujú, že krajina bude potrebovať rozsiahlu medzinárodnú pomoc ešte mnoho mesiacov.
Zdroj: SITA.sk - Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na takmer 2 300, nezvestných sú desaťtisíce © SITA Všetky práva vyhradené.
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