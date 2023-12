Lienz 2023: Petra Vlhová obsadila siedme miesto v obrovskom slalome

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová triumfovala vo štvrtkovom obrovskom slalome Svetového pohára v rakúskom Lienzi. Slovenka Petra Vlhová sa po nevydarenom prvom kole posunula v druhej jazde o 11 miest a obsadila 7. priečku so stratou 1,30 sekundy. Druhá skončila Talianka Federica Brignoneová s mankom 38 stotín, pódium skompletizovala Sara Hectorová zo Švédska (+0,45).





"Neviem, ako to hodnotiť. Mám v sebe zmiešané pocity. Som však rada za to, že som sa dokázala posunúť. Podmienky v prvom kole mi nesadli. Cítila som sa, akoby som nemala nabrúsené lyže, nevedela som urobiť oblúk ani nič. Bola som z toho nešťastná. Od prvého oblúku som sa trápila a bolo to hrozné. Veľa pretekárok sa trápilo, niektoré to zvládli lepšie, iné horšie, taký je šport," uviedla Vlhová v rozhovore pre RTVS Šport.Shiffrinová zaznamenala svoj 92. triumf v SP, z toho 22. v "obráku". Zároveň ako druhá v histórii podujatí v Lienzi dokázala zaznamenať druhú výhru v obrovskom slalome. Pred 28-ročnou Američankou sa to podarilo iba domácej lyžiarke Anne Fenningerovej. "Myslím si, že to bolo dobré. V druhom kole som menej riskovala, to sa odrazilo aj na čase. Chcela som útočiť, ale zároveň neurobiť veľkú chybu. Keď si ideš postrážiť náskok, nesmieš príliš riskovať," povedala líderka celkového poradia SP.Shiffrinová nastavila bezchybným výkonom v 1. kole latku veľmi vysoko. Po Američanke na trať vyrazila Vlhová, ktorej jazda vôbec nevyšla a 28-ročná Slovenka bola v cieľovom priestore zo straty 2,23 sekundy evidentne sklamaná. Do druhého kola vstúpila podľa očakávaní agresívne a jazda jej vyšla oveľa lepšie. V konečnom poradí ju štvrtý najrýchlejší čas finálového kola posunul až o 11 priečok dopredu. "Nie som spokojný, stratili sme prvé kolo. Druhé kolo bolo dobré, Petra zabojovala, bola blízko k najrýchlejšiemu kolu. Zajtra patríme medzi favoritov a urobíme všetko pre to, aby sme boli úspešní," poznamenal Vlhovej švajčiarsky tréner Mauro Pini.Americká suverénka súperila o prvenstvo napokon s Taliankou Brignonenovou a na jej zdolanie jej stačil aj 14. najrýchlejší čas v 2. kole. Talianska pretekárka nedokázala zavŕšiť tretie víťazstvo za sebou, no vďaka 80 bodom sa dostala do čela celkového poradia v "obráku" pred Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú.

Správu budeme aktzualizovať